Stéphane encerra um dia intenso com uma cerveja dividida com a equipe Rodrigo Barradas/UOL Rodrigo Barradas Com 50 hectares de vinhas (um número muito alto para a região) e forte distribuição internacional, Stéphane Tissot é o vinhateiro que mais contribuiu para mostrar os vinhos do Jura para o mundo. Já nos anos 90, contrariando o caráter introvertido da cultura de vinhos local de então, ele mostra sua produção em Paris e no resto do mundo. Contribui para isso uma disposição infatigável. Quando o visitei, Stéphane me conduziu por uma degustação de, pela minha conta, 35 vinhos, em três horas, por diversas áreas da adega localizada em Montigny-les-Arsures, saídos de garrafas e todo tipo de vasilhame para envelhecimento. Ao mesmo tempo, comandava o início da colheita, com uma equipe que, nessa época, pode chegar a mais de 150 pessoas (contando com a organização da esposa, Bénédicte). Essa inquietação se revela na enorme variedade de vinhos. À sua já consistente linha de chardonnays de diversos terroirs, outra de vins jaunes, diversos rótulos de espumante, muitos vinhos doces e tintos, uma dedicação relativamente recente de explorar a savagnin ouillé, sempre existe alguma ideia nova que ele está disposto a explorar. E, o que é mais surpreendente, os vinhos são sempre pelo menos muito bons. Se ele já errou feio em alguma experimentação, eu não vi. Com uma linha tão vasta, é muito difícil que alguém traga todos os vinhos para o Brasil, mas a importadora De la Croix sempre tem alguns exemplares. A chardonnay, uma das uvas mais plantadas no mundo, é a líder em volume no Jura Reprodução/Wikipedia As diversas expressões da chardonnay As uvas do Jura, em geral, são plantadas exclusivamente nos tipos de solo que as favorecem especificamente (como a savagnin nos solos argilosos de marga cinza). A chardonnay é a grande exceção: ela se adapta relativamente bem a todos os tipos (embora raramente entre nos domínios da savagnin). Porém, em cada lugar, o vinho tem um caráter diferente, o que fez da chardonnay a cepa perfeita para revelar as características de cada solo e cada vinhedo -de forma não muito diferente, embora com menos detalhes, da adotada na vizinha Borgonha. E a linha de chardonnays do Domaine André et Mireille Tissot (os nomes dos pais de Stéphane) é exemplar. Começando pelo Empreinte (um chardonnay de diversos terroirs), fomos percorrendo com outros vinhos os solos de calcário bajociano, do LIássico e do Triássico, com suas diversas formas de marga, até voltarmos ao calcário de La Tour de Curon, um vinhedo que Tissot trata como um grand cru. O vinho, de que provamos duas safras, é excepcional, com muita mineralidade, longo, intenso. As garrafas de formato achatado dão uma ideia da variedade de vins jaunes de Tissot Rodrigo Barradas/UOL Um vin jaune para cada local Tissot não está sozinho na exploração de diversos terroirs para a chardonnay, mas é pioneiro na ideia de fazer vins jaunes para locais específicos. São os vinhos En Spois, La Mailloche, La Vasée, Les Bruyères e um Château-Chalon (espero não ter esquecido algum: confiei na gravação da entrevista, não anotei e, no fim, o áudio não foi registrado). Além disso, Tissot também está experimentando tempos diferentes de envelhecimento na madeira. A degustação dos vinhos lado a lado é fascinante. Cave do Domaine Macle, em Château-Chalon Rodrigo Barradas/UOL Tchau, Jura A partir da próxima edição, a newsletter abandona a obsessão pelo Jura. Então deixo uma saideira diferente desta vez, citando outras vinícolas que visitei ou cujos vinhos provei, achei muito bons e não mencionei nas news anteriores. São elas o fabuloso, tradicionalíssimo Domaine Macle, Baud Génération 9, Pierre Richard, Pignier, Fumey Chatelain, Hugues Beguet, Les Bottes Rouges, Les Dolomies, Labet, Les Pieds sur Terre, La Tournelle, François Rousset-Martin, Credoz, Jerôme Arnoux, Ratte, Champ Divin. E, se você estiver passeando pela região, não despreze os vinhos das cooperativas (fruitières), especialmente as de Arbois e Pupillin. Elas fazem bons vinhos para o preço.




