Se o frio voltar, recomendo um Bandol Rodrigo Barradas Tento manter o hábito de, uma vez por ano, quando faz frio, tomar um Bandol. Nem sempre cumpro: às vezes o inverno é tão curto que perco a ocasião. Outras, nenhuma garrafa cruza meu caminho. Mas sábado passado os astros se alinharam, e uma garrafa de Château Vannières 2019 que vinha me olhando de dentro da adega há uns anos dançou. Sou um apaixonado pelos vinhos dessa denominação, que fica na Provence, mas não produz nada parecido com os pálidos rosados pelos quais a região é famosa. Até existe uma tradicional (e crescente) feitura de rosés por ali, mas eles não lembram muito os vizinhos. São escuros, densos e, raridade, melhoram com um certo envelhecimento. Mas os dos dias frios são os tintos. Baseados na cepa mourvèdre, com um pouco de grenache e cinsault (syrah e carignan também são permitidas), são vinhos longevos, que precisam de alguns anos de garrafa para amaciar seus selvagens taninos. Mesmo com o tempo, não ficam delicados: são sempre um pouco selvagens e temperamentais. Mas, para meu paladar, inesquecíveis. Um Bandol típico tem aromas de amora, mirtilo, às vezes um pouco de groselha e cereja preta. Tem também algo que remete a floresta, além de especiarias como alcaçuz e cravo e, às vezes um toque floral, de violeta e rosa. Eu tomo um Bandol sem comida tranquilamente, mas ele ganha se acompanhado de alguma carne marcante cozida lentamente num ensopado. Se houver especiarias na receita, melhor. Fica ótimo com uma tagine de cordeiro ou boi, por exemplo. Dizem que vai bem com caças também. Alguns excelentes produtores de Bandol: Domaine Tempier, Château Pradeaux, Domaine de Pibarnon, Château St. Anne, Château Vannières, La Bastide Blanche, Domaine du Gros'Noré, Domaine Les Terres Promises. Só menciono os que já tomei, mas adianto: nunca topei com um ruim. Experimentaria outros sem hesitação. Espero que 2026 traga uns dias gelados e alguma garrafa de Bandol para este jornalista. História antiga Acredita-se que os fenícios, grandes navegadores, tenham levado vinhas para a região da Provence. Os romanos, posteriormente, transformaram Bandol em um porto onde o vinho era embarcado. No século 18, os vinhos de Bandol eram famosos e um dos favoritos da corte de Luís 15. Essa fama se estendeu pelos anos seguintes, mas a praga da filoxera devastou os vinhedos no fim do século 19. Após lento replantio sobre porta-enxertos resistentes ao desgraçado inseto, a apelação foi reconhecida oficialmente em 1941. As cepas tintas permitidas da região são mourvèdre (predominante), grenache, e cinsault, com carignan e syrah como acessórias. As brancas (também há vinhos brancos) são bourboulenc, clairette e ugni blanc. Marsanne, vermentino, sauvignon blanc e semillon são residuais. Respeitado, mas nunca na moda Bandol parece estar sempre voando abaixo do radar das regiões mais conhecidas. É repeitado, mas raramente listado entre apelações como as de Bordeaux, Borgonha, Rhône e Loire. E, embora haja produtores que há um tempo buscam utilizar métodos sustentáveis de vitivinicultura, Bandol passou meio ao largo da moda do vinho natural. Não há uma afluência de jovens vignerons rebeldes nem rótulos instagramáveis (ficam mais para o bom e velho castelinho abaixo do nome). Uma uva: mourvèdre Originária da Espanha, onde é conhecida como monastrell, é uma casta de maturação longa, com cascas grossas, que gosta de verões quentes e ensolarados. Tem aromas de frutas pretas e azuis, como mirtilos, amora, groselha, ameixa. Também aparecem pimenta e outras especiarias, algo de fumado e de animal. Faz parte do corte clássico GSM (grenache-syrah-monastrell) do Rhône (e de outras partes do sul da França). Também é conhecida como Alicante e Mataro. SAIDEIRA Esse tava bom Abri o Vannières lá do primeiro parágrafo receoso de que ele estivesse muito jovem, mas dei sorte. Poderia envelhecer, mas já estava ótimo, com taninos bem presentes, mas já sem muita agressividade. Mirtilo, amora, cassis, cereja preta, algo de fumado, de alcaçuz e de cravo. Complexo e longo. Uma delícia. Para provar monastrell Não é muito fácil encontrar Bandol no mercado, mas há muitos monastrell espanhóis. Recomendo aqui o Al-Muvedre (Telmo Rodríguez), de Alicante, que cita a possível origem árabe da palavra mourvèdre. Não é um vinho para guardar um tempão, como seu parente provençal, mas é bem gostoso. Custa R$ 187 na importadora.




