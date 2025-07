Justamente as mais fáceis de visitar:

Bucelas: Situa-se ao norte da capital. Ali, reina a ótima uva branca arinto, que precisa responder por pelo menos 75% da composição dos vinhos da DOC. Produz vinhos minerais, com toques cítricos e de maçã verde, perfeitos para frutos do mar. Também há produção de tintos gostosos fora da denominação.

Algumas atrações turísticas: as vinícolas Quinta da Murta, Quinta das Murgas, Caves Velhas, Quinta do Boição, Chão do Prado (onde funciona um restaurante), Quinta das Carrafouchas (que não é tecnicamente Bucelas, mas fica no caminho), Quinta do Avelar e o Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas.

Carcavelos: A oeste de Lisboa, é conhecida por vinhos fortificados, normalmente brancos (castas: arinto, galego dourado e ratinho), mas também produz alguns vinhos que não generosos. São uma delícia e uma raridade, embora de preços relativamente modesto. Vale visitar a vinícola Villa Oeiras e a loja Confraria do Vinho de Carcavelos, em Oeiras, onde são vendidos muitos rótulos de Lisboa e o pessoal sabe explicar muito bem os detalhes da produção na região. É fácil de juntar com uma visita a Cascais.

Colares: A diminuta região de vinhas plantadas em chão de areia produz, junto com Carcavelos, uma verdadeira joia. Os brancos são feitos com malvasia de Colares, e os tintos, com ramisco, cepa que praticamente só existe lá. São muito longevos, especialmente o tinto, cujos taninos e acidez se beneficiam de uma amaciada com o tempo na garrafa. Para visitar, até numa esticadinha de uma viagem a Sintra: Adega Regional de Colares, Ramilo Wines e Adega Viúva Gomes.

Sou apaixonado por vinhos de Colares e acho uma pena que a gente quase não tenha acesso a eles no Brasil.