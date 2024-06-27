|
Peverella já foi a rainha das uvas brancas no Brasil, mas quase desapareceu
É possível que a casta peverella tenha sido trazida para o Brasil no fim do século 19, mas só há registros de sua presença no Rio Grande do Sul a partir dos anos 1920. Certo é que, no decorrer dos anos seguintes, ela ocupou o posto de uva vinífera branca mais plantada no país.
Até que grandes empresas descobriram que o terroir da Serra Gaúcha era propício para a produção de espumantes. A partir daí, a cepa passou a ser erradicada para que se plantassem variedades mais conhecidas, principalmente as francesas.
A variedade corria sério risco de extinção, resistindo apenas em pequenos vinhedos de agricultores, para consumo familiar. Foi então que Luís Henrique Zanini, enólogo da Vallontano, a conheceu e iniciou um trabalho de recuperação. Seu peverella laranja ganhou o mundo e colocou sua segunda vinícola, a Era dos Ventos, entre as estrelas do nascente movimento dos vinhos naturais. Hoje, ele também produz um espumante e um vinho licoroso com a casta, ambos ótimos.
Essa história o próprio Zanini conta com detalhes no episódio mais recente do Vamos de Vinho. Para assistir, clique aqui.
Peverella e verdicchio são a mesma uva?
Durante muito tempo, acreditava-se que a peverella do Rio Grande do Sul equivalia à verdicchio do Trento, região da qual vieram muitos imigrantes italianos. Até a bíblia 'Wine Grapes', de Jancis Robinson, Julia Harding e José Vouillamoz, as registrava como sinônimas.
Hoje, essa crença já não existe. Um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros e italianos e publicado pelo periódico Vitis concluiu que os genes da peverella são idênticos ao de outra uva muito rara, a boschera, do Vêneto (de onde também houve migração para o Brasil).
Mas Luís Henrique Zanini não se contenta com essa correspondência. No seu livro "A Era dos Ventos", diz o seguinte: "Peverella é peverella. Adaptada ao Brasil há mais de cem anos, ela já adquiriu características únicas. O seu DNA é só uma pequena parte da história".
Cacho de peverella na Serra Gaúcha
Divulgação
E o videocast tem muito mais
A conversa com Zanini foi realmente muito boa. Ele fala sobre a "descoberta" do vinho laranja, as ameaças ambientais que a vitivinicultura sofre no RS, a padronização do gosto e muito mais. Recomendo fortemente que você assista ao Vamos de Vinho na íntegra.
SAIDEIRA
Divulgação
Esse tava bom
Esta avaliação estou recuperando de outra edição desta newsletter. Era dos Ventos Peverella: um dos melhores vinhos do Brasil, na minha opinião e de muita gente. Delicado para um laranja, potente para um peverella. Muita harmonia entre as frutas brancas e os aromas de chá (como camomila), e ótima estrutura na boca. Na safra 2021, está um pouco mais fugaz que de costume, mas ainda delicioso. A Era dos Ventos foi fundamental na redescoberta da peverella, provavelmente a primeira uva vinífera branca a ser trazida para o Brasil. Não é barato. Custa de R$ 350 para cima em lojas virtuais.
Divulgação
Mais peverella
Um dos lugares da Serra Gaúcha onde a peverella resistiu, embora em quantidades ínfimas, foi a região dos Caminhos de Pedra, que desviou um pouco da troca dos vinhedos tradicionais por cepas francesas. A vinícola Salvati & Sirena produz três vinhos com a casta. Um espumante, um seco barricado e este, chamado Histórico. Faz tempo que não o tomo, mas lembro de ser um vinho leve, gostoso de beber. Como usa leveduras selecionadas para a fermentação, talvez não reproduza exatamente o peverella histórico que o nome proclama, mas vale a experiência. Custa R$ 98 no site da vinícola.