A experiência do mestre Marcelo Retamal na produção de vinhos Rodrigo Barradas O Vamos de Vinho desta semana entrevista Marcelo Retamal, uma das figuras mais importantes do vinho chileno. O papo passou pela sua experiência à frente da vinícola De Martino, pelos vinhos do delgado país da América do Sul e pelos incríveis projetos aos quais Retamal se dedica hoje, além de outros temas. Funcionário da vinícola desde os anos 90, Retamal teve a sorte de encontrar na De Martino proprietários que estavam dispostos a explorar características até então insuspeitadas para o vinho chileno. Auxiliado por viagens anuais a muitas regiões produtoras, o enólogo começou um trabalho de pesquisa de regiões (com seus solos e climas) e castas. Aos poucos, foi colocando a De Martino na vanguarda do país. Com seus vinhos de terroir, foi desenvolvendo um estilo menos ditado pelo mercado internacional da época, marcado por vinhos muito extraídos e maduros, com presença marcante de madeira. A aposta se pagou, o gosto global mudou, e hoje muitos produtores seguem os passos dados por Retamal há mais de 20 anos. Hoje, Marcelo Retamal se dedica a dois projetos: é sócio da Viñedos de Alcohuaz, em um local extremo do Valle del Elqui, incrustado nos Andes, e proprietário da Reta, na qual produz vinhos no Chile (Limarí, Maule e Itata) e na Espanha (Andaluzia, Rioja e Sierra de Salamanca). Todos os seus vinhos são produzidos de forma orgânica, um investimento em que Retamal também foi pioneiro. Durante a conversa, o enólogo discorreu sobre os vinhos produzidos dessa forma e explicou por que não adotou a biodinâmica: "É algo muito sério, e eu precisaria estudar. Eu adoraria, mas não tenho um minuto para isso". É uma oportunidade rara de tomar contato com a sabedoria de um cara que viu e protagonizou a evolução do vinho chileno ao longo de três décadas. Para assistir ao programa, é só clicar aqui. Publicidade Reprodução/Instagram Escavações revelam afrescos dedicados a Baco em Pompeia Escavações em Pompeia, na Itália, revelaram afrescos dedicados a Baco, deus romano (para os gregos, Dionísio) ligado à fertilidade, agricultura, festas e, claro, vinho. As pinturas, que antecedem em cerca de cem anos a erupção do Vesúvio (que devastou a cidade), mostram uma procissão de bacantes, as seguidoras da divindade, acompanhadas de sátiros. É possível que, no local, acontecessem festas e rituais de iniciação. O sítio já está aberto para visitação. O formato da folha foi a pista para a redescoberta da carménère Getty Images Uma uva: carménère Originária de Bordeaux, onde também é conhecida como grand vidure e hoje desempenha papel residual, a carménère foi redescoberta no Chile. A história é curiosa: em 1994, o ampelógrafo (especialista em vinhas) Jean-Michel Boursiquot desconfiou do formato e cor das folhas das videiras de merlot que lhe foram apresentadas. Ele reconheceu que as plantas eram, na verdade, de carménère e mudou a história do vinho chileno. Os vinhos de carménère apresentam notas de framboesa, alguma cereja e amora, e ameixas. Muitas vezes, pelo uso de madeira, carrega um aroma de baunilha. Mas sua característica mais marcante, e que muitos veem como um defeito, é uma forte presença vegetal, de folhas e pimentões verdes. Essa característica fica ainda mais marcante em lugares frios. Poucas áreas do Chile, como Peumo e Apalta, conseguem um amadurecimento que equilibra o estado ideal da fruta com a eliminação das pirazinas (responsáveis por esses aromas). Outra curiosidade: a cepa também é comum na China, onde se chama cabernet gernischt. A carmenère é um dos temas discutidos por Marcelo Retamal no videocast 'Vamos de Vinho'. SAIDEIRA Divulgação Um vinho inesquecível Não conheço nenhum vinho de Marcelo Retamal que eu não recomende. Mas, se for para escolher um, é muito difícil evitar o Reta Quebrada Seca chardonnay. O vinhedo que lhe dá nome é realmente especial, considerado o mais antigo de chardonnay no Vale do Limarí. O vinho, com alguma variação de safras, é sempre ao mesmo tempo muito intenso e elegante, com algo de mineral, salino. Mas é bom preparar o bolso: o Quebrada Seca 2021, na importadora (Decanter), está R$688. Divulgação O barato da semana Espumantes adocicados têm má fama no Brasil. Eu adoro os elaborados pelo método Asti, em que a fermentação é interrompida, deixando um residual de açúcar e baixo teor alcoólico, além das borbulhas. Se está na dúvida se esse tipo de bebida é para você, talvez seja uma boa testar sem gastar muito. O Casa Perini branco, com uvas de Farroupilha (RS), é simples, mas entrega equilíbrio entre dulçor e acidez. Está R$36,90 na Amazon (se você comprar por esse link, o UOL ganha uma comissão). Comprar