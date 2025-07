Émile Peynaud exerceu uma influência enorme na própria forma de fazer vinhos. Como professor de enologia na Universidade de Bordeaux, o cientista originário do Madiran alterou as formas de vinificação da mais famosa região do mundo. Por sorte, deixou uma obra fundamental, "O Gosto do Vinho" (com Jacques Blouin), que tem edição brasileira de 2010, encontrável em sebos.



Mas foram os ingleses que sistematizaram de forma ampla, global, o conhecimento sobre o tema. Hugh Johnson, que faz bastante sucesso com seus guias de bolso, também tem obras como o lindo "A História do Vinho" e o completíssimo "Atlas Mundial do Vinho". Esses dois estão esgotados, mas existe uma obra de edição recente no Brasil, que não li, chamada "Enciclopédia do Vinho - Vinhos, Vinhedos e Vinícolas".

Parceira de Johnson no "Atlas" desde a edição de 2004, Jancis Robinson também é uma figura de primeira grandeza. Tem uma obra extensa, da qual vou mencionar dois livros: "The Oxford Companion to Wine" -um livro de referência, bom de ler e fácil de usar- e o gigante "Wine Grapes", que cataloga e discute mais de 1300 variedades de uva. Esses dois só existem em inglês, pelo que sei. Aliás, infelizmente, recomendo as edições originais das obras mencionadas aqui. Já notei alguns deslizes de tradução que podem virar uma tragédia quando se busca alguma informação específica.

Mas, se você quiser ter apenas um livro de referência, fácil de usar e bom de ler, eu recomendo "The Wine Bible", da americana Karen MacNeil.