Já pensou em fazer um curso de vinhos? Rodrigo Barradas Você adora vinhos, mas gostaria que seu conhecimento aumentasse rapidamente. Ou você já sabe bastante, mas poderia se aprofundar. Talvez adore fazer enoturismo, mas aproveitaria melhor se estivesse mais preparado ao escolher regiões para as quais viajar. Ou mesmo quer mudar de carreira e precisa de conhecimento técnico para fazer essa virada. Essas são algumas das motivações que levam pessoas a buscarem cursos de vinhos, que, hoje, no Brasil, existem em vários formatos e ministrados por diversas instituições. Eu mesmo sempre fui mais do nerdismo autodidata, mas chegou uma hora em que decidi fazer o WSET. A Wine and Spirit Education Trust, de Londres, é uma das maiores e mais respeitadas instituições educacionais do mundo na área de vinhos (também se dedica a destilados, saquê e cerveja). Conta com representantes autorizados a prover seus cursos em várias partes do mundo. O videocast Vamos de Vinho desta semana entrevista Thiago Mendes, fundador e diretor da Eno Cultura, única escola da América Latina a oferecer os quatro níveis do curso da instituição. Foi uma conversa bem aprofundada, em que o Thiago detalhou cada nível do curso. Se você tem curiosidade, dá uma olhada lá. E aproveito para lembrar que também temos um episódio com o Arthur Azevedo, da Associação Brasileira de Sommeliers - São Paulo (ABS-SP), instituição que já fez história ensinando vinhos no Brasil. Publicidade E meu colega fez uma prova de degustação no programa Meu colega Vinicius Mesquita passou pela difícil tarefa de fazer em frente à câmera uma prova de degustação às cegas.

Foi um teste semelhante ao do nível 3 do WSET, mas com a barbada de ter sido guiada pelo Thiago. O objetivo não era acertar tudo, mas mostrar para o público como se faz uma prova dessa etapa do curso, que atrai muitos profissionais do mercado de vinhos.

No final, eu ainda resolvi tentar a sorte a adivinhar que vinho era. Errei na mosca. SAIDEIRA Rodrigo Barradas/UOL Esse tava bom O Gilles Barge Côte-Rôtie Cuvée du Plessy 2016 é um corte da tinta Syrah com um pouquinho (5%) da branca viognier. Essa mistura é tradicional nessa prestigiosa AOP (Côte-Rotie) do norte do Rhône, na França. O vinho tem muita pimenta do reino no nariz e na boca, com tomilho, manjerona, anis. As frutas, como framboesas e amoras, já começam a se confundir com os aromas que surgem com o envelhecimento, como cogumelos e couro. Tava muito bom. Infelizmente, não tem importador no Brasil. Rodrigo Barradas/UOL O barato da semana O Manz Platónico 2022 branco é um corte de 70% Fernão Pires e 30% arinto, uvas típicas dos arredores de Lisboa. A vinícola, do brasileiro André Manz, fica na bela vila de Cheleiros, a uma meia hora da capital portuguesa. Esse é um vinho simples, mas muito gostoso. Tem um toque de lima da pérsia, pêssego branco, flores (senti jasmim, mas o rótulo ostenta umas rosas) e algo de palha seca, com um leve amargor que não prejudica o conjunto. Vale uma pesquisa na internet pra comprar. Eu achei por uns R$ 50.