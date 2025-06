Sexta-feira, 13/06/2025 Vinhas velhas da região de Bierzo Getty Images Conheça os vinhos da badalada região de Bierzo, na Espanha Rodrigo Barradas O videocast Vamos de Vinho desta semana trata de Bierzo, região do noroeste da Espanha que produz vinhos muito bons e que entrou no radar dos enófilos nos últimos anos. As variedades de uva mais importantes da região são a mencía (tinta) e a godello (branca). Os tintos de mencía tendem a ser bastante aromáticos, elegantes e leves, com aromas florais e de frutas vermelhas. Não costumam ter muito corpo, mas os taninos estão presentes, bem como, em geral, uma gostosa acidez. A godello tende oferecer notas de toranja, limão siciliano, um pouco de frutas amarelas de caroço. Ambos costumam transmitir uma sensação de mineralidade e são ótimos para combinar com diversos estilos de comida. E mais: a região tem muitas vinhas velhas, que produzem pouca quantidade, mas suas uvas tendem ter mais concentração de sabores. As duas uvas também aparecem em Portugal, onde a mencía é conhecida como jaen (muito comum no Dão, mas também no Douro, Bairrada e outras regiões), e a godello, como gouveio (também marca presença nessas regiões). Clique aqui para assistir ao Vamos de Vinho desta semana no Youtube. Publicidade As montanhas explicam em grande medida o estilo dos vinhos de Bierzo Getty Images O que explica o frescor dos vinhos de Bierzo? A Espanha é mais conhecida por tintos um pouco mais encorpados, especialmente os de Rioja, Ribera del Duero e Priorato. Até faz sentido, uma vez que a maior parte das zonas vitivinícolas do país está em lugares secos, protegidos da chuva por montanhas, e com verões quentes. A seca e o calor propiciam grande amadurecimento e concentração das uvas. Mesmo assim, existem exemplares mais leves em virtualmente qualquer região. Mas é mais fácil em Bierzo. Embora tecnicamente faça parte de Castilla y León, a área tem mais semelhanças com a vizinha Galícia, onde a mencía e a godello também são encontradas e onde chove bastante e faz frio. Dessa parte "verde" da Espanha, Bierzo herda bons níveis de pluviosidade ao longo do ano, mas se aproxima de Castilla com os verões um pouco mais secos e quentes. Só para dar uma ideia: Ribera del Duero, que também fica em Castilla y León, tem mais ou menos metade da chuva, em dezembro, que Bierzo. Mas a média das temperaturas máximas no verão é uns dois graus mais alta. Getty Images Uma uva: mencía A mencía é uma uva que amadurece relativamente cedo, o que a protege das precipitações de outono. Seus vinhos tendem a ser refrescantes, com boa acidez, embora tenham bastante concentração de sabor e aroma. São notas comuns cereja, amora, framboesas, uma ponta de especiarias, como anis, e algo de floral, de mineral e de terroso. Em Portugal, ela é conhecida como Jaen. Divulgação Esse tava bom e (quase) barato O Luna Beberide é um vinho para ser consumido jovem, quando está com plena expressão de frutas. Este, 2021, tinha uma boa carga de frutas vermelhas frescas (framboesa), com ótima acidez, taninos finos, corpo médio e uma ponta de mineralidade. Um pouco de anis e ervas. Algo até mentolado. Não passa por madeira. Convida para o próximo gole e para uma tábua de charcutaria. Custa um pouco menos de R$ 100. Compartilhar essa edição