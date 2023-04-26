Degustação no Domaine André et Mireille Tissot Rodrigo Barradas/UOL Com produção limitadíssima, Jura oferece vinhos cada vez mais procurados Rodrigo Barradas Esta é a primeira de uma série de newsletters dedicadas ao Jura, onde passei uns dias em agosto e tive a oportunidade de conversar com produtores importantes. O Jura é uma região francesa de produção muito limitada, o que só se acentuou nos últimos anos com as ameaças colocadas pela crise climática. Para se ter uma base de comparação, a produção de toda a região, na década de 2020, deve estar próxima de um terço do vinho que se faz somente em Chablis, uma das denominações da vizinha Borgonha (que já não é conhecida por grandes volumes). Mesmo os produtores mais relevantes têm áreas de cultivo pequenas em comparação com vinícolas de outros lugares da França e do mundo. Ao mesmo tempo, os vinhos da região foram descobertos ao redor do mundo neste século, figurando nas cartas dos melhores restaurantes e bares dedicados à bebida dos EUA, Europa e Ásia (e até do Brasil). As razões para esse interesse vão ser discutidas nas próximas edições da news, junto com as conversas com alguns vignerons locais. Nesta aqui, vou, bem resumidamente, dar uma explicação geral sobre a região e seus vinhos. Em tempo: Agradeço demais a Melissa Beltrão, Geoffroy de la Croix, Eduardo Zenker e Leonardo Reis pela ajuda na produção. Publicidade Rodrigo Barradas/UOL Onde fica e como é a geografia? Grosso modo, o Jura está localizado entre a Suíça e a Borgonha, com quem ela divide o vale por onde corre o rio Saône. A cidade que pode ser considerada sua "capital" do ponto de vista vitivinícola é Arbois (com seu satélite, Pupillin), mais ao norte, mas Lons-le-Saunier, Poligny, Chateâu-Chalon e outras mais ao sul, como Rotalier. Muito embora seja uma região montanhosa, seus vinhos não são produzidos em alturas muito elevadas, normalmente se localizando entre 200 m e 400 m de altitude, no sopé das Montanhas do Jura, que foram "empurradas" quando os Alpes emergiram (perdão pelo rigor geológico inexistente na minha linguagem). Não são elevações muito diferentes das da Borgonha, mas o Jura guarda pelo menos duas grandes diferenças e outra, menor, mas bem significativa, com os célebres vizinhos: O clima, também continental, é um pouco mais severo. Historicamente, as uvas tinham um pouco mais de dificuldade de amadurecer. Essa história está mudando, as colheitas vêm sendo antecipadas, mas as anomalias climáticas criaram outros problemas, como geadas, granizo, calor extremo e chuvas em momentos cruciais, impactando significativamente a quantidade e a sanidade das uvas colhidas. No Jura, não existe monocultura. Nas áreas onde a Borgonha produz vinho, praticamente só há videiras, e elas correm praticamente em linha reta. Os vinhedos do Jura ocupem lugares muito mais recortados e convivem com outras culturas agrícolas, florestas e muita criação de gado leiteiro (seus queijos, principalmente o Comté, são muito famosos). O solo, embora compartilhe um pouco do (aliás, a palavra "jurássico" vem do Jura) dos lindeiros, tem predominância de marga (mais argilosa), o que traz diferenças significativas para os vinhos das duas regiões. Os vinhateiros do Jura enfatizam até as diferenças entre os tipos de marga, como as que vêm do período Triássico e as do Liássico (início do Jurássico - aliás, o Jura que inspirou esse nome aí). O película de leveduras (flor, véu ou voile) que se forma sobre os vinhos que envelhecem de forma oxidativa Rodrigo Barradas/UOL Como são os vinhos? É impressionante como uma região tão pequena produz uma variedade tão grande vinhos. Há espumantes (Crémant du Jura e, cada vez mais, pét-nats), brancos de estilos muito diferentes, tintos, rosados, doces e até o Macvin du Jura, em que uma aguardente (marc) é adicionada ao suco de uva cuja fermentação recém começou. Além disso, produtores se dedicam a variadas experimentações -vinhos laranja, por exemplo, são comuns hoje. Os brancos Durante muitos anos, o Jura foi conhecido por seus vinhos brancos oxidativos, que envelhecem durante muito tempo em barris com espaço para o contato com oxigênio, o que provoca o aparecimento do "voile", uma camada de leveduras que confere aromas de frutas secas (como a flor do Jerez, embora no Jura não se costume fortificar o vinho). São vinhos oxidativos, em que as leveduras ao mesmo tempo permitem certa oxidação, mas também protegem o líquido. O produtor juracien faz questão de distinguir "oxidativo" de "oxidado". Mas a popularidade do Jura cresceu cresceu ao mesmo tempo em que mais produtores se dedicaram a vinhos "ouillé", em que se evita esse contato direto com o oxigênio e a flor não se forma. Basicamente, como se faz em quase todo o resto do mundo. Os tintos Se o paladar global hoje procura vinhos mais leves, menos encorpados que os do fim do século passado, o Jura está na posição certa para satisfazê-lo. Seus tintos são tão delicados que a pinot noir é considerada a uva mais robusta da região. Os vinhos específicos do Jura Vin Jaune: É um vinho não-fortificado envelhecido sob flor por um período mínimo de 6 anos e três meses (essa explicação é simplificada e não totalmente acurada), 100% savagnin. Maior especialidade local, é um vinho do tipo "ame-o ou deixe-o", com suas notas carregadas de envelhecimento, nozes, especiarias (até curry), terra, um fumado que não provém da madeira. Normalmente, é engarrafado em clavelins de 620 ml. Viciante, na minha opinião.

Vin de Paille: Vinhos doces de produção muito pequena, feitos com uvas colhidas jovens e deixadas para secar em esteiras por pelo menos seis semanas. Permite o uso de quatro das principais castas do Jura (pinot noir não). Precisa ter pelo menos 14% de álcool, o que leva alguns produtores a chamas de Vin de France alguns produtos feitos por esse método, mas com graduação inferior. Sou um fã de vinhos doces, e minha afeição pelo Vin de Paille é profunda.

AOC Macvin du Jura: É um vinho licoroso em que a fermentação é interrompida pela adição de uma aguardente de uva (marc). Depois, o vinho é envelhecido em madeira por pelo menos dez meses. Em geral, é doce, bastante marcado pela aguardente. Quais são as uvas mais importantes? Brancas: Chardonnay : É a uva mais plantada da região, pois se adapta muito bem tanto aos solos calcários quanto aos argilosos, dando vinhos de características diferentes. É também a principal uva na produção de espumantes. Uma variedade local, a melon à queue rouge, produz vinhos distintos, com mais frutas amarelas e tropicais.

Savagnin: Idêntica à traminer (cuja versão gewürztraminer, traminer aromática, é mais conhecida), mas acredita-se que seja de fato nativa do Jura. De maturação tardia, cresce com perfeição nos solos de marga da região. É a uva por excelência dos vinhos oxidativos, embora também faça excelentes vinhos "ouillé", em que aparecem mais seus aspectos vegetais e cítricos. Tintas: Poulsard : Também conhecida como ploussard, especialmente em Pupillin, é exclusiva do Jura. Produz um vinho tão leve que pode ser confundido com um rosé. É a tinta mais plantada na região, mas também a mais frágil, sofrendo ameaça das pragas climáticas.

Trousseau : Gera vinhos mais frutados, estruturados e complexos que a poulsard (e alguns dos meus favoritos). Mas ainda assim muito leves e sutis.

: Gera vinhos mais frutados, estruturados e complexos que a poulsard (e alguns dos meus favoritos). Mas ainda assim muito leves e sutis. Pinot noir: Segunda tinta mais plantada na região, era participa bastante de cortes tintos, mas a maior parte dos produtores também engarrafa alguma versão varietal. Produz os vinhos de cor mais profunda e mais corpo entre os tintos do Jura. Os pinots que tomei na viagem frequentemente me lembravam os do norte da Côte de Beaune, como Volnay e Pommard. Existem outras variedades históricas que às vezes são encontradas em cortes, como enfariné e béclan noir, a respeito das quais o interesse tende aumentar pelo potencial de resistência à mudança climática. O clavelin, garrafa típica do Chateâu-Chalon e de qualquer Vin Jaune Rodrigo Barradas/UOL As apelações mais relevantes AOC Côtes du Jura : A mais ampla da região. Na prática, atinge todo o Jura, menos os vinhedos específicos da AOC Arbois e Arbois-Pupillin. Além de ter vinhedos que pertencem especificamente à apelação, serve também como guarda-chuva para vinhos de outras regiões que têm sua própria AOC, mas são feitos de forma diferente da prevista. Ou seja, inclui Chateâu-Chalon (para qualquer vinho de uvas da região que não sejam savagnin envelhecido como um vin jaune e L'Étoile (para tintos e rosados).

: A mais ampla da região. Na prática, atinge todo o Jura, menos os vinhedos específicos da AOC Arbois e Arbois-Pupillin. Além de ter vinhedos que pertencem especificamente à apelação, serve também como guarda-chuva para vinhos de outras regiões que têm sua própria AOC, mas são feitos de forma diferente da prevista. Ou seja, inclui Chateâu-Chalon (para qualquer vinho de uvas da região que não sejam savagnin envelhecido como um vin jaune e L'Étoile (para tintos e rosados). AOC Arbois e Arbois-Pupillin : Assim como Côtes du Jura, pode produzir qualquer tipo de vinho, desde que os vinhedos estejam localizados na região que circunda a cidade de Arbois (Arbois-Pupillin é um termo que pode ser usados para vinhos da cidadezinha de Pupillin, a "capital do Ploussard").

: Assim como Côtes du Jura, pode produzir qualquer tipo de vinho, desde que os vinhedos estejam localizados na região que circunda a cidade de Arbois (Arbois-Pupillin é um termo que pode ser usados para vinhos da cidadezinha de Pupillin, a "capital do Ploussard"). AOC Chateâu-Chalon : Usada especificamente para o Vin Jaune produzido em uma área delimitada em torno da (deslumbrante) cidade de Chateâu-Chalon.

: Usada especificamente para o Vin Jaune produzido em uma área delimitada em torno da (deslumbrante) cidade de Chateâu-Chalon. AOC L'Étoile : Denominação específica de vinhos brancos, Vin Jaune e Vin de Paille. Seu solo calcário (com fósseis de estrelas-do-mar, daí o nome) é bastante reputado para chardonnay.

: Denominação específica de vinhos brancos, Vin Jaune e Vin de Paille. Seu solo calcário (com fósseis de estrelas-do-mar, daí o nome) é bastante reputado para chardonnay. AOC Macvin du Jura : veja acima

: veja acima AOC Crémant du Jura : Espumantes da região, feitos pelo método tradicional (de segunda fermentação na garrafa).

Domaine Macle Chateâu-Chalon 2017 Divulgação Esse tava bom Jérôme Arnoux Quintessence chardonnay 2022: Produzido a partir de vinhas velhas em sites calcários (o que deve conferir sua mineralidade) e de marga do Triássico (que deve responder pelo caráter de fruta). Bastante fruto amarelo, como nêspera, pêssego e marmelo, algo de limão siciliano, manteiga, e madeira muito bem colocada. Intenso, longo, tem aquele gostinho do Jura, um leve amargor oxidativo, embora o vinho seja ouillé. Acidez na medida. Um pouco menos e seria chato. A safra 2015 custa R$ 449 na importadora. Rodrigo Barradas/UOL Esse também Overnoy-Crinquand Arbois-Pupillin Gaec de La Bidode poulsard 2022: Nem todo poulsard é igual. Todos os que experimentei são leves (fazem um pinot noir parecer um malbec), amigáveis e frequentemente deliciosos, mas alguns apresentam pouca fruta, muita acidez e um caráter bastante terroso. O de Overnoy-Crinquand não: é redondo, com fruta envolvente (framboesa e groselha), floral, acidez que convida pro próximo gole. Um vinho para tomar todos os dias, se todos os dias fossem magníficos.




