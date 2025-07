Sexta-feira, 25/07/2025 Canal UOL Arte da Vinha: da experimentação na garagem à excelência em vinhos naturais Rodrigo Barradas O videocast "Vamos de Vinho", que eu e Vinícius Mesquita apresentamos no Canal UOL, tem como convidado esta semana Eduardo Zenker, que, junto com Gabriela Schäfer, toca o projeto Arte da Vinha, em Carlos Barbosa (RS). Zenker já é um veterano da ainda jovem cena de vinhos de mínima intervenção no Brasil. E nota-se uma forte evolução nos seus produtos. Se, antes, a experimentação levava a resultados díspares, às vezes excelentes, outras mais curiosos que bons, há alguns anos seus rótulos são ótimos, sem exceção (entre os que provei). Sobre os primeiros experimentos, ainda numa garagem em Garibaldi (RS), ele diz o seguinte: "Aquilo lá era um verdadeiro laboratório. Eu tava solto na vala. Aproveitei todas as oportunidades pra saber aonde eu podia ir". Rodrigo Barradas observou a evolução dos vinhos de Zenker ao longo do tempo. "Quando você voltou, você voltou muito melhor. Antes os vinhos eram estranhos, mas hoje eles são só bons. Eles têm vitalidade, precisão e espontaneidade", elogiou. Zenker explicou que essa transformação foi fruto do aprendizado técnico acumulado em anos de experimentação. Hoje, o negócio é diferente: "Eu sei como obter o resultado, eu domino a técnica. E a precisão vem junto". Clique aqui para assistir ao Vamos de Vinho. Publicidade Mas houve acidentes no caminho Depois de aparecer em uma reportagem da Globo, em 2017, a Arte da Vinha chamou a atenção da indústria convencional, que não gostou do jeito alternativo de vinificação de Zenker: uma denúncia levou o Ministério da Agricultura e Pecuária a fechar a operação e proibir a venda do que já estava encaminhado. Anos depois, com produção mais profissional e papelada em dia, a Arte da Vinha voltou. "O novo gera medo, e o medo vai gerar o conflito. Eles usaram as armas que tinham. Mas ainda bem que usaram com a pessoa certa, porque eu consegui aguentar, sobrevivi e me fortalecer com tudo isso", avalia o vinificador. A dificuldade de produzir organicamente no RS O programa também debate a dificuldade de se conseguirem uvas orgânicas certificadas no RS, o que prejudica a plena realização da cena do vinho natural no Brasil. "A gente tenta comprar, busca, mas não encontra no mercado", diz. A dificuldade se explica, em parte, pela alta umidade no estado, especialmente na Serra Gaúcha. O clima é muito propício para a proliferação de fungos, o que ameaça a produção local. No programa, Zenker reflete de maneira realista sobre o uso de agrotóxicos. É um tema complexo, cuja discussão merece ser vista em detalhe no programa. Compradores descobrem adega com vinhos dos anos 70 em casa de SP Perdão pela interrupção brusca no tema da newsletter, mas achei que tinha de dividir esta reportagem do UOL. Uma família comprou uma casa meio abandonada na zona sul de São Paulo e descobriu uma adega com vinhos de mais de 50 anos no porão. Quais serão? Em que condições estarão? As garrafas parecem em bom estado. Resta saber se o líquido dentro delas resistiu ao envelhecimento. SAIDEIRA Divulgação Esse tava bom Repito aqui o que publiquei sobre o excelente Magmatic Chenin Blanc 2021 há pouco mais de um mês. Feito com mínima intervenção e fermentação espontânea (sem leveduras comerciais). Floral, com frutas como pêssego, nectarina e algo de mineral, consegue ser ao mesmo tempo típico da casta e bastante original. Cheio de sabor e com pouco álcool. Duvido que um algoritmo consiga fazer algo parecido (a newsletter tratava de IA na vitivinicultura). Divulgação Esse também O Karma petit verdot 2023 foi aberto durante o videocast. Não sou um grande entusiasta dessa cepa em monovarietais, normalmente a prefiro em cortes, em pequena proporção, para conferir corpo e robustez. Mas este exemplar está equilibrado para a variedade, embora ainda seja intenso. Frutas pretas no nariz e na boca, com alguma lembrança terrosa agradável. Destaque para o rótulo, cedido pela artista finlandesa Niina Kratz. Custa R$ 268 no site. Compartilhar essa edição