Vinhedo de riesling no Vale do Mosel, na Alemanha Getty Images Por que a riesling não ocupa o espaço que merece? Rodrigo Barradas Em um trecho do documentário "Somm", de 2012, alguns sommeliers falam qual variedade de uva deveria ser mais conhecida. A resposta é unânime: riesling. Não é à toa. A riesling produz alguns dos melhores vinhos brancos do mundo em vários níveis de preço. A uva consegue a mágica de concentrar muitos aromas e sabores, passando por frutas cítricas, amarelas, brancas e até tropicais, flores, muita mineralidade e um toque de petróleo (mais sobre isso abaixo) ao mesmo tempo em que transmite uma sensação de leveza, ajudada pela acidez marcante. Por que, então, a riesling não é tão popular quanto, digamos, a chardonnay ou a sauvignon blanc? Existem algumas hipóteses, que vou resumir em duas: a dificuldade que o vinho da Alemanha (principal região produtora) tem de se vender no mercado internacional e o nível de açúcar nos vinhos. Vamos à primeira: embora haja esforços para tornar os vinhos alemães mais fáceis de entender, eles ainda exigem esforço de compreensão. Existe a barreira da língua (palavrões como "trockenbeerenauslese" podem estar estampados no rótulos), e os sistemas de classificação, embora eficazes, são bastante complicados. A Alemanha ainda passou muito tempo tentando reverter o dano de imagem causado pelo "vinho da garrafa azul", que fez muito sucesso nos anos 70 e 80, até no Brasil, mas saiu de moda. Em seguida, o Liebfraumilch (feito de muitas uvas, raramente riesling) passou a ser percebido como sinônimo de vinho fraquinho, docinho e de baixa qualidade. E também, erroneamente, de vinho alemão. E, falando em docinho, chegamos ao segundo obstáculo. Embora haja muitos rieslings secos (e cada vez mais), a casta também se presta a versões em vários níveis de dulçor. E ainda existe muito preconceito com vinhos doces, mesmo os maravilhosos feitos com a cepa. E há uma questão adicional: nem sempre é fácil saber, pelo rótulo, se o vinho é seco ou carrega um pouco de açúcar residual. Esse não é um problema exclusivo da Alemanha. Esforços estão sendo feitos para tornar essa comunicação mais clara, não só na Alemanha (também na Alsácia, por exemplo), mas ainda dá para evoluir. Minha dica: se você acha que pode ser divertido entender os vinhos de riesling (eu, obviamente, acho), dedique um pouco de seu tempo. O videocast Vamos de Vinho desta semana, por exemplo, é um fonte de informação despretensiosa sobre a casta (clique aqui para ir ao índice do programa). Ou vá com fé e experimente sempre que uma garrafa que aparecer na sua frente: é muito, muito raro que um riesling, seco, meio-seco, doce ou o escambau, seja ruim. Publicidade Que papo é esse de petróleo? Pois é, eu sei que é esquisito. Mas boa parte dos rieslings tem esse aroma que o pessoal do vinho chama de "petroláceo". É um cheiro que lembra borracha e até querosene. Acredite: é uma delícia. Papo de nerd: Os principais componentes aromáticos que diferenciam a riesling (e algumas outras castas) são formas de terpenos, como linalol, geraniol e nerol. Com o amadurecimento, cresce a presença de TDN (trimetil-dihidroxinaftaleno, perdão), que é tido como responsável pelos tais petroláceos. Mas não é incomum encontrar esse aroma em vinhos jovens. Vá entender. Uns anos atrás, um produtor muito importante do norte do Rhône, Michel Chapoutier, expandiu seu negócio para a Alsácia. Passou a produzir rieslings. E deu uma declaração que ecoa até hoje: os aromas de petróleo são um defeito que deve ser evitado na vinificação. Eu, aqui, no meu canto, sugiro que todos os produtores de riesling que concordem com ele enviem suas garrafas defeituosas para minha casa. O mercado de vinhos na Alemanha é particularmente sensível a preços Getty Images Riesling ganha espaço, mas o vinho alemão enfrenta novos desafios Embora ainda não seja uma uva popular, a riesling vem, paulatinamente, ganhando espaço no mercado. É uma boa notícia para os produtores alemães. Mas reportagem do SevenFifityDaily mostra que outras, bem ruins, chegaram e estão levando a produção de vinhos teutônicos a um ponto de crise. Uma parte do problema já bateu em outros países da Europa anos atrás: os produtores de vinho barato não conseguem competir com importações de valor ainda mais baixo. A isso, somam-se a estagnação econômica, pressões climáticas e novos hábitos de consumo. Para ler na íntegra, em inglês, clique aqui. E fora da Alemanha, tem riesling? Claro. Tão célebre quantos as grandes regiões vitivinícolas germânicas (Mosel, Rheingau, Pfalz, Nahe etc.), é a francesa Alsácia (que já foi da Alemanha e onde há cidades com nomes como Riquewihr, Eguisheim e Kaysersberg). Vinhos excelentes, tão bons quanto os dos vizinhos. Pela Europa, também há bons rieslings em outros lugares, como na Áustria, Hungria, norte da Itália e Croácia. EUA (Nova York, Califórnia, Washington State e outros lugares) e Canadá também têm bons exemplares, assim como a Austrália e a Nova Zelândia. Mais próximo da gente, os resultados têm sido encorajadores em áreas frias do Chile e da Argentina. No Brasil, cuidado: boa parte dos vinhos que estampam "riesling" no rótulo são feitos com riesling itálico (Welschriesling). Não é ruim, mas é outra coisa. SAIDEIRA UOL Esse tava bom O Fitapreta branco O Ancestral 2023, do Alentejo, é feito com uma mistura de uvas, de vinhas velhas fermentadas conjuntamente. São elas: Roupeiro, Rabo de Ovelha, Antão Vaz, Tamarez, Alicante Branco e Arinto (os inventores de nomes de uva de Portugal merecem um lugar no céu ao lado de Deus). Sem passagem por madeira, o vinho é cheio de aromas que remetem a pêssego, damasco, maçã, pera, algo de herbal (hortelã fresca) e mineralidade salina. É obra dos ótimos enólogos Antônio Maçanita e Sandra Sárria. Custa R$ 279,90 na importadora. Divulgação O barato da semana Emiliana Adobe Riesling 2023: num gole distraído, é possível não perceber que é meio-seco, dada a refrescante acidez que minimiza a sensação de doçura. Mas não dá para deixar de notar o aroma "petroláceo". Além disso, um pouco de limão siciliano, marmelo e damasco. Não tem a intensidade dos melhores alemães e alsacianos, mas custa uma fração. Dá para encontrar por cerca de R$ 60 em supermercados, mas, para receber com comodidade em casa, tem na Amazon por R$ 71,90