Depois de maratonar (e decorar) os vídeos que citei, cheguei ao restaurante numa terça-feira de julho, decidida a entrar na moda e fazer meu próprio registro. Cinco minutos antes da abertura, os garçons já ocupavam todos os espaços do buffet com saladas frescas. Assim que terminaram, parecia mágica: vieram os primeiros, os segundos, os ducentésimos clientes... Em menos de cinco minutos, todas as cadeiras estavam ocupadas por gente ansiosa para virar a bolachinha para o lado verde e indicar: quero carne.

Comecei pedindo ao garçom o tal do "sashimi" de denver, a parte do acém com gordura entremeada. Diferentemente de outros que desfilam pelos corredores, esse é exclusivo para quem manja do rolê (ou assistiu a vídeos o suficiente). A combinação segue a moda dos anos 1960 nos EUA: Surf and Turf, o que significa misturar proteínas do mar e da terra.

Falei "sim" para o carré de cordeiro e, se coubesse no estômago, falaria muitas vezes mais. Chega à mesa ao ponto, junto com molho e geleia de hortelã. Os cortes que mais surpreendem pela textura macia são o cupim e a costela, que ficam no fogo por 5 e 8 horas, respectivamente. Da mesma turma, a barriga de porco servida com limão e geleia de jabuticaba tem a pele à pururuca, estalando de crocante.

Embora todo mundo chegue com as carnes na cabeça, sugiro deixar espaço para alguns itens do couvert e dos acompanhamentos. Mais precisamente o pão de queijo, a farofa de ovos e o arroz biro-biro.

Vale o hype? Bom, se R$ 254 não for pesar no seu bolso e a fila de espera não for um drama, vale demais!

Vai lá: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi.