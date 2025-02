Gui Galembeck RESTAURANTES Tem um date? Quatro lugares para ir sem erro Gabrielli Menezes Escolher o lugar para um date não é tarefa fácil. Se for chique demais, parece exagero — ou fica até brega. Simples demais, pode dar a sensação de que não se esforçou o suficiente. Se o ambiente for barulhento, ninguém se escuta. Mas o silêncio absoluto, com clima de entrevista de emprego, também não dá. Para facilitar a vida de quem procura um amor para 2025, selecionei quatro endereços em São Paulo para ir sem erro. Dos que servem jantar à luz de vela aos que prezam por uma boa setlist de vinil, as indicações também valem para quem quer um tempo de qualidade com o companheiro de vida. Publicidade Divulgação Bosco O jantar fica disputado a partir de quinta-feira. A reserva evita a fila, e o bar instalado na varanda acalma os ânimos de quem anseia um encontro sem imprevistos. O quintal dos fundos guarda um clima mais intimista, mas em dias de tempo instável mais vale se abrigar no salão de pé direito alto que é igualmente lindo. A burrata (R$ 69) pode anteceder as massas caseiras. A borsa de alcachofra no azeite de manjericão e amêndoas agrada quem prefere opções leves (R$ 78). Vai lá: Rua João Moura, 976, Pinheiros. @bosco.restaurante Gui Galembeck Chou Da iluminação à luz de velas aos rótulos de vinhos selecionados pela craque Gabriela Monteleone, tudo por lá faz você se apaixonar. O menu não fica para trás. Levemente queimadinhas, as lulas (R$ 75) com harissa, alho, vinho branco e manteiga podem render assunto, caso falte papo. O palmito pupunha fresco (R$ 42) também chama a atenção. Grelhado com alcaparras, raspas de limão e farofa de farinha de rosca, o prato deixa claro o bom gosto para comidas. Vai lá: Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros. @restaurantechou Pedro Kok Domo Bar Até as conversas cheias de química fluem melhor com música boa. E isso você garante neste listening bar. Com atenção especial à acústica e à iluminação, o ambiente é ao mesmo tempo íntimo e despojado. A cada noite, rolam dois sets de DJs: às 19h e às 21h30. Basta escolher o horário de preferência do casal. Referências ocidentais e asiáticas aparecem nos drinques e em pratos, como a massinha de arroz coreana (topokki) em versão cacio e pepe (R$ 52). Vai lá: Rua Major Sertório, 452, Vila Buarque. @domobarsp Manuel Sá Infini Se a ideia é impactar, você está no lugar certo. Neste bar escondido dentro do tradicional francês La Casserole, o ambiente não é nada convencional. A combinação de espelhos e LEDs que mudam parece alterar a química do cérebro. Autorais, os drinques também são únicos na cidade. O serro del norte (R$ 49) leva rum envelhecido, sorvete de milho, pisco, fernet e xarope de pimentão. Há petiscos como o steak tartare em cone crocante (R$ 36), mas se a fome for maior vale tentar uma mesa no restaurante. Vai lá: Largo do Arouche, 346, República. @cineclubecortina Divulgação BARES Novidades na cidade e dois coquetéis de maracujá irrestistíveis Sergio Crusco Fãs da boa coqueteleria e da boa mesa têm dois novos lugares para colocar na lista "a conferir" deste fevereiro. Giro Ristobar e Mèa Cozinha Mediterrânea seguem uma tendência que ganha desenhos cada vez mais definidos na cidade: casas que pensam o bar com o mesmo cuidado com que olham para a cozinha. Os coquetéis do Giro foram criados por Marlon Silva, que hoje comanda o Drunks e trabalhou com o mestre Spencer Amereno Jr. no saudoso Frank Bar do Maksoud Plaza. No Mèa está o chefe de bar Kelvin Santos, que passou por bares como Guilhotina, Bottega 21 e Deus Machina. No novo Mèa, as influências mediterrâneas estão bem mescladas, com destaque para peixes e frutos do mar preparados pela equipe do chef Rodrigo Kossatz. O Giro, que antes funcionava dentro do Eataly, ganha bonita e espaçosa casa própria, com pegada italiana e massas levíssimas. Há muito frescor nos drinques de ambos, em receitas que privilegiam fruta e acidez — Kelvin e Marlon bolaram dois dos mais gostosos coquetéis de maracujá do momento, pode crer. Também há tragos para quem prefere amargor e austeridade. Divulgação Giro Ristobar Para um choque de acidez refrescante, peça frutto de la passione (R$ 43), com bourbon, néctar e compota de maracujá, leite de amendoim, limão e aquafaba. O vermelho e delicado fiori (R$ 43) tem gim infusionado com cítricos, grenadine, licor de cereja, limão siciliano e flores. O longo kong punch (R$ 45) é dos mais complexos, pois a sensação de fruta faz tabela com um final amargo na alquimia de bourbon, néctar de abacaxi, cordial de melão, siciliano, Cynar 70 e Angostura. Vai lá: R. João Cachoeira, 112, Itaim. @giroristobar Divulgação Mèa Cozinha Mediterrânea A estrela de verão do Mèa é passion fresh (R$ 36), coquetel carbonatado com cachaça, licor de maracujá, ácidos, canela e noz moscada. Para quem quer continuar na linha doce-azeda, boa pedida é o mèa sour (R$ 42), com bourbon, orgeat de pistache e nozes, limão, bitters e clara de ovo. Com improved (R$ 57), Kelvin homenageia Spencer Jr., resgatando uma receita lendária do velho Frank, reinterpretando-a com uísque japonês com infusão de folhas de charuto, absinto e bitters. Vai lá: R. Vupabussu, 293, Pinheiros. @mea.gastronomia Nelson Kon BELISQUETES Um rolê pela Galeria Metrópole Gabrielli Menezes O Shopping Cidade Jardim que me desculpe. A Galeria Metrópole é a mais bonita e a mais verde da cidade. Projetada em 1960, a construção modernista exibe três pavimentos erguidos ao redor de um jardim. Ao longo de 65 anos, os andares viveram diferentes fases. Atualmente, as lojas são ocupadas por marcas de design e mobiliário, escritórios de arquitetura e restaurantes. Embora a maioria se dedique ao almoço comercial, há algumas boas surpresas gastronômicas. Tipo essas duas aqui: Publicidade Nino Pereira Tona Café No subsolo da galeria estão os deliciosos docinhos de Renato Lopes. Com passagens pelo Takko e pelo Maní, o confeiteiro demonstra toda a sua criatividade no negócio próprio. Prove o nozinho de banana (R$ 13), um pão doce trançado em doce de banana assada, e a broa de fubá (R$ 13) finalizada com creme de laranja. Para beber, há dois cafés: o coado (R$ 7) e o gelado (R$ 15) com mel de cacau e laranja. Aos sábados, há comidinhas para satisfazer o público interessado em brunchar. Vai lá: Praça Dom José Gaspar 106, República (Galeria Metrópole). @tonacafesp Divulgação Prosa & Vinho Com vista privilegiada, a loja de vinhos ocupa uma esquina no topo da galeria. As mesinhas internas e ao ar livre recebem pessoas interessadas em rótulos selecionados, mas acessíveis. Ir em grupos é mais gostoso para poder aproveitar a variedade oferecida em garrafa. Para comer, uma inteligente parceria entre os estabelecimentos do prédio deixa a vida dos frequentadores mais feliz. Que tal experimentar a porção de coxinha com jambu (R$ 36) do Tucupi do Centro? Vai lá: Praça Dom José Gaspar 106, República (Galeria Metrópole). @prosaevinho Divulgação ESPECIAL Esquenta para o Oscar Com o Oscar chegando e com a possibilidade de o Brasil abocanhar três estatuetas, os fãs de cinema terão uma semana especial para se colocar em dia com as produções em cartaz. A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (6) e vai até a próxima quarta (12) com preços promocionais em diversas salas de exibição. Durante a semana de comemoração todos os filmes terão ingressos a R$ 10 nas redes participantes. Fazem parte da celebração os cinemas do Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex, UCI e Cine Araújo Jardim Guadalupe. O ingresso pode ser adquirido em sites de vendas como a Ingresso.com. Eles valem para todos os filmes, incluindo alguns que concorrem ao Oscar, como o brasileiro "Ainda Estou Aqui". Tem mais: quem for assinante UOL vê o filme de graça. Como? Usando seu benefício mensal de R$ 20 e duas isenções de taxa na Ingresso.com. Ou seja, como os filmes da Semana do Cinema custam R$ 10, dá para ir sem custo com acompanhante — comprando pela Ingresso.com. CLUBE UOL No mundo dos dinossauros Quer viver uma experiência de diversão no universo jurássico? O Dino é um restaurante temático para você viver momentos únicos em família, com variedades de pratos e sabores, que conquista desde a criança até adultos. E, para completar essa experiência, o assinante UOL ganha uma cortesia. Válido de segunda a sexta, das 11h às 23h, e Domingo, das 17h às 22h, (exceto feriados) em todas as unidades. Clube UOL Sobremesa grátis no Paris 6 No conhecido restaurante, o assinante UOL ganha um Grand Gateau Classique mediante o consumo de um prato principal de igual ou maior valor a sobremesa. Cortesia válida no almoço e no jantar, de segunda a quinta (exceto feriados, emendas de feriados e datas comemorativas), nas unidades Paris 6 Classique, Petit Paris 6 Classique e Paris 6 Vaudeville.