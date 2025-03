Quinta-feira, 06/03/2025 Divulgação RESTAURANTES 'Só quero uma refeição normal': 4 lugares sem afetação Gabrielli Menezes Se você me lê por aqui, está careca de saber que comer é conhecer outras culturas — ou a sua própria. Mas preciso confessar que há momentos em que pairam sobre mim nuvens de impaciência. E, em vez de questionar interessada "onde vocês colhem esse tomate?", a minha vontade é gritar revoltada: "só quero uma refeição normal!" Embora um editor tenha me feito compreender que "normal" é um dos piores adjetivos da língua portuguesa — além de não definir com clareza, pressupõe que o oposto está sujeito à anormalidade ou à estranheza —, vou considerar que temos um lugar seguro de troca por aqui. Portanto, por "normal" quero dizer algo sem afetação. E por sem afetação quero dizer compreender automaticamente o cardápio sem fazer perguntas ou pesquisar um ingrediente no Google; dar garfadas sem forçar o paladar a compreender cada sabor, afinal todas as papilas já estão habituadas a ele; de preferência, pagar a conta sem conferir o saldo bancário ou refletir "valeu a pena?". Agora que estamos na mesma página, veja quatro lugares para chegar, comer, vazar e seguir a vida normalmente. Publicidade Otávio Albuquerque Kosmos Honesta e eficiente. É assim a lanchonete que serve belos pratos feitos para acompanhar uma Coca-Cola KS bem gelada. Antes de trazer o bife acebolado (R$ 29) com batata frita, arroz, feijão graúdo e farofa laranjinha, a equipe deixa na mesa pão francês fatiado e vinagrete. Vai lá: Rua Antônio Carlos, 572, Consolação. Reprodução Santa Clara Invejo os clientes que frequentam essa charmosa casinha amarela desde 1997 - só descobri o restaurante no ano passado. Mesmo expostas num bufê por quilo (R$ 90,80), as receitas estão sempre fresquinhas. Entre as pedidas podem surgir carne assada, peixe empanado e pastel. Vai lá: Rua dos Pinheiros, 746, Pinheiros. @santaclara.bufe Divulgação Frevo Fala sério: beirute também configura comida-conforto de quem vive em São Paulo. Pode ser o pão sírio recheado de rosbife, queijo e tomate (R$ 30) ou o de filé à parmegiana (R$ 45,50). Este último tem sua versão 'normal', servida no prato com arroz e fritas (R$ 58). Vai lá: Rua Augusta, 1563, Consolação. @frevo_lanches Divulgação Abou Hagop Dois imigrantes sírios servem o que os paulistanos conhecem bem: churrasquinho grego. Também chamada de kebab, a carne assada no espeto giratório é a alma do sanduíche enrolado no pão chato com alface, tomate, fritas e molho de alho. Acessíveis, os preços ficam em torno de R$ 20. Vai lá: Rua Três Rios, 193d, Bom Retiro. Nani Rodrigues ESPECIAL É tudo delas! O Dia da Mulher será comemorado por algumas das melhores chefs de São Paulo nesta segunda - e você está convidado. No restaurante De Segunda (Rua Prof. Tamandaré Toledo, 160, Itaim Bibi), Júlia Tricate recebe nove colegas, entre elas Carol Albuquerque (do novo Fresta Bar) e Bia Salles (do santista Garni, que apareceu na edição de férias aqui da newsletter), para um jantar fechado a R$ 350. Já Luana Sabino divide a sua bancada do mexicano Metzi (Rua João Moura, 861, Pinheiros) com chefs como Mara Salles (Tordesilhas) e Bia Freitas (Shihoma) para o menu-degustação de seis etapas por R$ 420. Dica: nos dois casos é melhor reservar do que correr o risco de ficar sem as receitas especiais para a data. Reprodução BARES Drinque com pizza é dobradinha deliciosa na cidade Sergio Crusco Faz tempo que a tabelinha pizza e coquetel é sucesso em São Paulo. Quem começou com a história foi o finado Negroni, em Pinheiros. Guarita e Picco, no mesmo bairro, seguiram a receita e estão firmes, sempre nas listas de melhores bares da cidade. Com a onda da coquetelaria lambendo diversos setores da gastronomia, não é de se estranhar que as pizzarias comecem a ser seduzidas e incrementem seu serviço de bar com cartas clássicas e autorais. Que a tendência se espalhe! Fôrno, casa-irmã do Holy Burger, é mais do que pizzaria. Faz sucesso pelo pastrami, que vai parar em coxinhas, sanduíches, pratos e, claro, na pizza mais pedida do pedaço. Na barra, o bartender Surya Coutinho acaba de chegar para balançar o coreto e mostrou para a newsletter coquetéis da nova carta em primeira mão. GattoFiga, uma das esquinas mais charmosas de Mirandópolis, é famosa por suas napolitanas de longa fermentação, de massa delicada e coberturas imprevisíveis. Também se prepara para ser mais do que pizzaria, com a abertura, em breve, de um empório e um wine bar. Quem cuida do bar é o sócio David Mores e também fomos lá provar. Sergio Crusco Fôrno Leveza e equilíbrio são aspectos fundamentais dos coquetéis de Surya. Quem quer um banho de refrescância pode pedir o veranito (R$ 42), alquimia de gim, fernet e xarope de abacaxi com manjericão. Kyuuri shio (R$ 40) é salgadinho, com saquê, suco de pepino, limão e açúcar, de fácil harmonização com vários pratos da casa. Quem quer potência pode optar pelo negroni de damasco (R$ 45), de gim infusionado com a fruta, Campari e vermute. A carta inaugura em breve, mas os bartenders já apresentam os novos coquetéis em clima de soft opening. Vai lá: R. Cunha Horta, 70, Consolação. @forno_sp Divulgação GattoFiga Pizza Bar Clima tropical total em maracatu sour (R$ 40), que leva cachaça, xarope de macujá, mel, limão e espuma de cupuaçu -- perfeito para beber na calçada, numa noite de calor. Mate e menta (R$ 47) é bom para quem gosta de um tiquinho de amargor, mas também quer matar a sede. Vem com rum envelhecido, fernet, chá mate e limão. Para os fãs de intensidade, old 43 (R$ 49) relê o old fashioned com bourbon, Licor 43, Angostura e chocolate 80%. Há também variações inventivas de caipirinhas, para quem gosta de transgredir a tradição. Vai lá: R. Luis Góis, 1625, Mirandópolis. @gattofigapizzabar Publicidade Divulgação BELISQUETES Dois passeios incríveis para fazer já Gabrielli Menezes Lugares no estilo "2 em 1" estão cada vez mais em alta na cidade. Na racionalidade, a proposta é aproveitar um mesmo imóvel para diversificar os serviços e ampliar o público, que pode chegar pela primeira vez por um motivo e ter vontade de voltar por outro. Mas, por mais que seja ótimo bicar um matchá enquanto aprendo cerâmica no Kooi Mooa ou folhear livros sem pressa com uma tacinha de vinho na mão na Tolc, o que me emociona é enxergar uma São Paulo pulsante, capaz de conectar atividades distintas e criar novos modos de curtir uma tarde ou viver uma vida. Divulgação Kooi Mooa Foi unindo duas paixões - cafés e cerâmicas - que um casal inaugurou esta cafeteria inspirada na Coreia do Sul. No primeiro andar de um prédio comercial, o lugar é um alento para os mais sensíveis à arte. Ao subir as escadas talvez note o aroma do canellé (R$ 9) saindo do forno e, enquanto aguarda o docinho matchá latte (R$ 17), o corpo pode balançar suavemente, no ritmo tranquilinho da playlist. É certo que ao ver o ateliê vai bater a vontade de sujar as mãos para fabricar as suas próprias peça em workshops ou aulas regulares. Vai lá: Barão de Tatuí, 302, 1º andar, Vila Buarque. @kooimooa Divulgação Tolc Perdão, mas não há definição melhor do que "pinto no lixo" para dizer como um apaixonado por cozinha se sente ao entrar nesta livraria especializada em títulos gastronômicos. Peça um café ou uma taça de vinho e procure sem pressa algo que lhe salte aos olhos, como a história em quadrinhos tailandesa "Noodles, Rice, and Everything Spice" - uma fofura! 