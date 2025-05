Quinta-feira, 29/05/2025 Divulgação RESTAURANTES Só dá carne crua: crudos que amo em SP Gabrielli Menezes Faz tempo que peixe cru deixou de se restringir aos sashimis japoneses e aos tiraditos peruanos. E que carne crua também deixou de se limitar a carpaccios italianos ou tartares franceses. Agora nomeados como crudos — que significam "crus" em espanhol e italiano —, eles estão por todos os cardápios de São Paulo. Seja para comer com palitinhos ou garfo e faca, os preparos costumam focar na simplicidade. Para isso, os chefs investem em molhos potentes e em complementos que geralmente fazem contraste com a textura molinha da carne, dando uma graça a mais a cada mordida. Entre tantos que comi pela cidade nos últimos tempos, selecionei quatro diferentes entre si para você ir lá provar os que acha que vai gostar. Publicidade Nani Rodrigues Aiô Todos os pratos do restaurante são inspirados na cultura de Taiwan. Um dos principais pilares é a riqueza de texturas. Feito com peixe do dia, que pode ser olho de boi, carapau, sororoca ou olhete, o crudo leva molho ponzu, óleo de pimenta e uma divertida pipoca de arroz negro (R$ 70). Vai lá: Rua Áurea, 307, Vila Mariana. @aiorestaurante Divulgação Komah Espécie de steak tartare coreano, o yukhoe (R$ 58) é uma pedida obrigatória neste restaurante com bom custo-benefício. O maior diferencial está na temperatura: o miolo de alcatra é servido quase congelado, junto de gema curada e pera asiática. Vai lá: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda. @komahrestaurante Laís Acsa Los Dos Cantina Se por um lado não superei o fim do Los Dos enquanto taqueria, por outro sei que a nova proposta permite criações ousadas como o crudo de camarão (R$ 47). Servido sobre pururuca de porco, creme azedo e molho picante de macadâmia, é um dos pratos mais interessantes que comi recentemente. Vai lá: Rua Doutor Vila Nova, 150, Vila Buarque. @losdos_cantina Divulgação MAG O coxão mole é cortado congelado para garantir cubinhos certinhos, iguais aos de maçã verde e cebola-roxa que são misturados à carne. O tempero fica por conta de pimenta coreana, óleo de gergelim, molho de ostra e maionese. Já o croc-croc vem do milho andino (R$ 65 com o pão judaico beigale). Vai lá: Rua Afonso Pena, 371, Bom Retiro. @magbomretiro Mário Rodrigues BARES Tropicalismo e frescor em duas novas cartas de coquetéis Sergio Crusco Fruta, acidez, um toque de dulçor (não muito, por favor), refrescância que faz a boca salivar. Taí o jeito mais amado de beber coquetel no Brasil. A moda impera desde os tempos em que alguém inventou de misturar cachaça, limão e açúcar, inaugurando a caipirinha. Dois bares-restaurantes (ou restaurantes-bares) de São Paulo apostam quase radicalmente no estilo. No Jabalí, de pegada latina, a nova carta representa bem o tropicalismo nas taças, em receitas equilibradas boladas pelo chef Rodrigo Maffei Valente, pelo bartender Éverton Belloni e pela equipe da casa. No Caco, nova sensação pinheirense, a carta é de Thatta Kimura, com criações elegantes que conversam bem com a gastronomia multicultural do chef Victor Senna. Há desde refrescâncias extremas a coquetel que parece doce, mas não é. Em comum, os dois lugares têm comida deliciosa e valem várias visitas, para dar check no menu e na carta de drinques. Antes de falar deles, já sugiro a costelinha de porco com salada de quinoa e coentro do Jabalí e o sacotini recheado com ragu de cordeiro do Caco. Mário Rodrigues Jabalí Luego (R$ 42) é aquele coquetel que a gente se apaixona, por seu sabor e sua simplicidade, mescla de gim, graviola, gengibre e noz-moscada. Ácido, frutado e levemente picante. A quem busca um trago mais encorpado, a pedida é qui-beleza (R$ 42), com rum, caqui e suco de limão. Para não desanimar uma horda de fãs, não sai da carta o pisco morada (R$ 42), mistura de chicha morada com o destilado sul-americano de uvas. A chicha sem álcool (R$ 25), típica do Peru, é o suco de milho roxo cozido com abacaxi, limão e especiarias. Viciante. Vai lá: R. Martim Francisco, 655, Santa Cecília. @jabali.sp Dani Neves Caco Uma boa sacada de Thatta foi oferecer alguns drinques nas versões com e sem álcool. Basilicaco (R$ 38) é show de frescor com rum, xarope de manjericão e tangerina, limão e água com gás. Basili (R$ 25) dispensa o rum. Na mesma onda, prove o ácido suco de confusão (R$ 38), com cachaça, caju, vinagre, água de coco e gengibre - ou seu lado sóbrio em sem confusão (R$ 25). Mil folhas (R$ 38) engana os sentidos. Parece ser doce por levar vodca com infusão de nozes e vermute com ricota e manteiga. Mas é bem sequinho, perfeito para abrir o apetite. Vai lá: R. Artur de Azevedo, 496, Pinheiros. @caco.sp Divulgação BELISQUETES Coxinha: de sempre, sempre boa Gabrielli Menezes Adoraria contar sobre as novas coxinhas incríveis que descobri por aí. Mas, no fim, parece que são as fritadeiras velhas que fazem coxinha boa. Ao receber seis unidades do salgado em plena sexta-feira à tarde, graças a um interfone-surpresa do Esquina de Souza, lembrei que o que vale nem sempre é a novidade, e sim a consistência. Aqui vão duas coxinhas de sempre — sempre boas: Publicidade Ricardo D'angelo Esquina do Souza. Bem temperado, o recheio desta coxinha grandalhona leva cebola, alho, requeijão e salsinha. Já o segredo da crocância está no empanamento duplo. Primeiro, passa no ovo com farinha de trigo. Depois, na farinha de pão. A porção generosa de 6 unidades sai por R$ 66. Vai lá: Rua Carneiro da Silva, 185, Vila Leopoldina. @esquinadosouza Divulgação Frangó As coxinhas desta instituição paulistana, em funcionamento desde 1987, nunca decepcionam. 