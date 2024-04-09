Patrocínio Publicidade Divulgação RESTAURANTES Quatro lugares em SP para reviver comidas do passado Gabrielli Menezes Há tempos não me impressionava como me impressionei no Nelita, restaurante italiano em Pinheiros. A gente que come por profissão às vezes se acostuma além da conta. O sabor inusitado deixa de surpreender e um serviço de alto nível corre o risco de virar apenas normal. Felizmente, a apatia perde espaço diante da excelência. E o trabalho da chef Tássia Magalhães, junto das demais cozinheiras da equipe, foi um lampejo de restauração — em todos os sentidos. Elas e o sommelier Danyel Steinle recebem os clientes com um cuidado capaz de ser percebido em detalhes como o charmoso apoio de hashi e o lenço entregue às mulheres ao fim da refeição. Chamado de "O prazer da mesa pertence a todas as épocas", o menu degustação da vez propõe uma viagem no tempo. São dez etapas que apresentam, sob um novo olhar, antigas tendências culinárias, itens que não saem de moda e um estudo sobre a história da gastronomia. Abaixo, conheça mais detalhes sobre o Nelita e outros três endereços para reviver comidas do passado. Estúdio Mio Nelita A degustação em dez etapas ensina e encanta. Entre os meus favoritos: cavaquinha sobre molho bisque untuoso, um nhoque de batata, ricota e araruta - de dar pena em todos os outros que eu vier a ingerir na vida - e codorna com cebola e chocolate - uma alfinetada em Escoffier (1846-1945), o "pai" da culinária francesa moderna que só empregava homens na cozinha. Vai lá: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros. Mais informações Divulgação AK Deli Nos anos 1970, cardápios da alta gastronomia tinham um item em comum: o haddock. Primo do bacalhau, o pescado era símbolo de ostentação. Aqui, ele é cozido em baixa temperatura e servido com purê de maçã e bolinhos de batata ralada (R$ 90) ou é transformado no creme que serve de base para os vareniques recheados de batata e cebola (R$ 83). Vai lá: Rua dos Macunis, 440, Vila Madalena Mais informações Divulgação Confeitaria Dama De pistache a morango do amor, são muitas as modas que ocupam as vitrines das docerias. Mas um que não sai de moda é o bolo ópera, criado por volta de 1960 em Paris, ele leva esse nome pelas camadas que lembram os andares de um teatro. Vai ganache de chocolate, pão de ló embebido em café mais creme de manteiga da mesma bebida e é decorado com desenho de clave de sol (R$ 29,50). Vai lá: Rua Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros. Mais informações Divulgação Motel Enquanto o ambiente tem um clima retrô com estofados em couro vermelho, o menu busca referências de outras décadas. Diretamente dos anos 1950, o coquetel de camarão é o recheio de um sonho salgado (R$ 46). Já o biscoito com chocolate é servido num cinzeiro, remetendo à época em que se fumava em ambientes fechados (R$ 24). O olho de sogra, por sua vez, virou bombom (R$ 25). Vai lá: Rua Bela Cintra, 1551, Cerqueira César. Mais informações Drinque 'Sobrevivendo com Charme' do São Conrado bar Rubens Kato BARES Drinques cheios de fruta e frescor para quem quer que o verão venha logo Sergio Crusco O veranico que tomou conta de São Paulo no final de semana passado animou a turma que ama o calor. Como eu faço parte desse pessoal, andei provando alguns coquetéis cheios de frescor, perfeitos para quem sonha em antecipar o verão. Frutas tropicais e cítricas, dulçor de várias fontes, muito gelo e alguns temperinhos especiais fazem parte das receitas de Laércio Zulu, no São Conrado Bar, e de Isabel Gasparri, no Soul Botequim. Se você é fã do estilo sour, tem muito a saborear com as invenções dos dois. Para as duas unidades do São Conrado, Zulu, mestre das misturas frutadas, criou uma nova e divertida carta de coquetéis batizada de "Seu Mood do Dia". Ele brinca com altos e baixos do nosso humor e entrega o antídoto para qualquer perrengue: drinques leves, saborosos e bem equilibrados. Equilíbrio também é palavra de ordem para Isabel Gasparri. À mesma maneira de Zulu, seus drinques trazem a potência do sabor das frutas, porém de modo sempre delicado, balanceando acidez e doçura com perfeição apaixonante. Mesmo se você estiver longe do bairro do Brooklin, vale a pena tirar uma tarde de sábado (de preferência ensolarada) para conhecer o Soul Botequim, que ainda tem comidinhas divinas e uma seleção de cervejas artesanais de primeira linha. Rubens Kato São Conrado Bar Pirei no drinque Sobrevivendo com Charme, que mescla gim, graviola e limão-siciliano com coagem feita no iogurte. Parece Yakult e pode ser perigoso, pois é facílimo de beber e de querer mais um. Já Ansioso com Classe é para a turma das frutas vermelhas, com rum, purê de morango com siciliano, licores maraschino e de avelã. E para quem quer algo mais picante, indico Carente Passivo-Agressivo, com tequila, bourbon, xarope de jalapeño com rapadura, limão e canela. O ardor é levinho e chama o próximo gole. Todos custam R$ 36. Vai lá: R. Aspicuelta, 51, Vila Madalena, ou R. Lopes Neto, 30, Itaim. Mais informações Reinaldo Mandacaru Soul Botequim No Soul, minha paixão fica com Jacira (R$ 36), mix de tiquira (destilado de mandioca), melão cantaloupe, limão-siciliano e xarope de açúcar de coco. É um trago sedoso e complexo, que não esconde o sabor característico da tiquira. Amarelo Manga (R$ 42) tem rum, manga, licor de banana, limão-taiti e mel defumado. Um coquetel solar, de muita personalidade, que pode iniciar a jornada de delícias no Soul. Se preferir algo mais sutil, a pedida é Corsário (R$ 38), receita bem aromática com rum, uvas, taiti, tomilho-limão e calda de agave. Vai lá: R. Padre Antônio José dos Santos, 812, Brooklin. Mais informações Publicidade Doces árabes do Knëfe & Bakläwa Divulgação BELISQUETES Joias árabes de açúcar Gabrielli Menezes Os doces árabes são como joias. Ambos são lapidados com cuidado e podem ganhar formas geométricas que chamam a atenção. Qualquer pessoa gosta de apreciar através do vidro, mesmo que sem comprar. Entre os dois, fico com os doces. Pelo motivo óbvio: dá para comer. Banhados em caldas diversas, costumam ter uma dose extra de açúcar e texturas múltiplas — das castanhas trituradas, dos fios de macarrão, da massa folhada... Saiba onde provar. Divulgação Alyah Sweets Atravesse a porta de vidro e encontre à esquerda uma impressionante vitrine com doces libaneses. Há opções como a tradicional baklawa de pistache com calda de flor de laranjeira e água de rosas e o maamoul mad (R$ 28), uma espécie de bolinho de semolina de tabuleiro recheado por uma camada de nata. Vai lá: Avenida Indianópolis, 1401, Indianópolis. Mais informações Divulgação Knëfe & Bakläwa Pelo nome já fica claro o que vem pela frente: doces árabes. O knefe, com fios de macarrão em formato de ninho, é recheado de nozes, pistache ou geleia de damasco (R$ 9 cada um). De massa folhada, a baklawa é feita com pistache (R$ 8) ou flor de castanha-de-caju e calda de flor de laranjeira (R$ 9) à parte. Vai lá: Rua Carlos Weber, 770, Vila Leopoldina. Mais informações CLUBE UOL Café da manhã no Paris 6 A dica vai para os matutinos que gostam de acordar cedo e tomar um café da manhã digno de hotel. E, de graça, é melhor ainda, não é mesmo?! Só assinante UOL ganha um buffet de café da manhã cortesia mediante a presença de 1 acompanhante adulto pagante no Paris 6. Válido de segunda a sexta (exceto feriados, emendas de feriados e datas comemorativas), das 7h às 11h, na unidade Paris 6 Classique. Clube UOL Desconto no Le Bife O restaurante premiado pelo Guia Michelin e especializado em corte de carnes está localizado no Itaim Bibi e leva um novo conceito gastronômico inspirado no modelo francês da "Bistronomia", em que Chefs de renome, em restaurantes despojados e com preço justo, preparam pratos com excelência. E assinante UOL garante 10% OFF no cardápio do Le Bife. Confira as regras e condições do desconto. Clube UOL PRÊMIO NOSSA Vote nos melhores bares e restaurantes de SP Quais são os restaurantes e bares que estão no coração dos paulistanos? Essa é a pergunta que a segunda edição do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes quer responder. Após os votos abertos na Fase 1, chegamos aos cinco estabelecimentos mais citados nas categorias favoritas do público. Agora, chegou a hora de você decidir qual dos finalistas merece levar o título de melhor de São Paulo nas categorias Pizzaria; Italiano ou Cantina; Hamburgueria; Boteco; e Bar para Petiscar. Vote até o dia 2 de setembro. Compartilhar essa edição




