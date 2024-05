Getty Images Qual o melhor restaurante japonês de São Paulo? Eduardo Burckhardt São Paulo é também a capital brasileira do sushi? O título foi ventilado lá em 2016, quando a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo consolidou que o número de restaurantes japoneses havia ultrapassado o de churrascarias na cidade. À época, eram 600 contra 500 especializados em carnes. De um boom que colocou sushis e sashimis das gôndolas dos supermercados ao delivery, o cenário caminha, nos restaurantes de chef, para a valorização do tradicional (com toques autorais aqui e ali) e a pesquisa dos sabores e receitas originais. Um bom exemplo são os finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes na categoria de Melhor Japonês. Conheça um pouco sobre eles e vote no seu preferido. Leia mais Publicidade Conheça os 8 restaurantes finalistas Divulgação Aizomê O restaurante é obra da embaixadora oficial da culinária japonesa, a chef Telma Shiraishi, que dá toques autorais às receitas tradicionais. Quentes ou frios, mas sempre equilibrados, os pratos são servidos em sistema à la carte ou no omakase de sete etapas. Vai lá: Alameda Fernão Cardim, 70, Paraíso. @aizomerestaurante Thais Vieira Goya Zushi Intimista, o restaurante atende apenas dez clientes por vez. Do balcão, o público assiste os chefs preparando o menu degustação de quinze etapas. Receitas como os sushi de lula finalizado com gotas de limão e de vieira levemente maçaricado mudam a cada semana. Vai lá: Alameda Franca, 1151, Jardins. @goyazushi Divulgação Jun Sakamoto Sem nome na fachada, o restaurante esconde um omakase que esbanja cuidado. Pincelados com shoyu feito na casa, os sushis são coroados por barriga de salmão, olho-de-boi e outros peixes frescos. Outro destaque é o tempurá de enguia, criação do chef. Vai lá: Rua Lisboa, 55, Pinheiros. @restaurante_junsakamoto Divulgação Kanoe Aqui, o preparo do arroz é assunto sério. O ingrediente, considerado o mais importante do Japão, é a base do menu de dezessete etapas. A cada noite, apenas oito clientes experimentam essa jornada, focada em sushis do estilo Edomae. Vai lá: Endereço divulgado apenas após reserva, Jardins. @kanoerestaurant Divulgação Makoto San Especializado em comidas regionais do Japão, as chamadas Meibutsu Ryouri, o estabelecimento familiar e tradicional dispensa o popular salmão na construção do omakase. No lugar, os clientes encontram muitas versões de atum e peixes da época. Vai lá: Rua Leandro Dupret, 108, Vila Clementino. @makotosanofficial Divulgação Murakami O ambiente minimalista reflete o apreço pela simplicidade dos pratos contemporâneos. Ingredientes da alta gastronomia ganham novas versões, como o camarão-carabineiro, que é mergulhado em shoyu da casa, molho dashi e wasabi. Vai lá: Alameda Lorena, 1186, Jardins. @restaurantemurakami Divulgação Shin-Zushi Representante da autêntica cozinha japonesa, a casa se dedica ao estilo Edomae, que valoriza os sabores sutis dos alimentos regionais em seu estado natural. De arroz morno e coberturas como o carapau com gengibre e cebolinha, os sushis são exemplos disso. Vai lá: Rua Afonso de Freitas, 169, Paraíso. @shinzushioficial Reprodução Sushi Vaz Todo dia a equipe vai pessoalmente à peixaria para garantir os melhores peixes. Essa busca pela qualidade se traduz em pratos considerados inovadores, como o sushi de vieira com uni e o robalo com ovas de bacalhau. Vai lá: Avenida Rebouças, 3415, Pinheiros. Mais dois endereços. @sushi_vaz Vote aqui no seu restaurante japonês preferido para vencer o Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes. Publicidade Rubens Kato/Divulgação. 2 bares para explorar saquê e além Juliana Simon Falou em comida japonesa, todo mundo lembra de saquê. Nada de errado nisso. Inclusive o Brasil tem recebido cada vez mais os exemplares mais deliciosos da terra do Sol Nascente. Porém, não é essa a única bebida que o Japão deu ao mundo e aos criativos bartenders. E São Paulo, claro, já conhece algumas delas. Divulgação Shiro No andar de cima do ótimo Kuro, o speakeasy de alma nipônica comandado por Ana Gumeri apresenta ao público, por exemplo, o awamori, destilado superfresco que vai super bem, por exemplo, no imperdível Laranja de Ouro. Endereço: R. Padre João Manuel, 712, Cerqueira César. @shirococktailbar Divulgação Koya88 Não precisa abrir mão do saquê, nem mesmo se sua pegada for um japonês mais moderninho. Exemplo disso são as criações de Thiago Pereira para um dos bares mais bacanas do centrão paulistano. Wasabi Sour ou Sr. Miyagi? Na dúvida, ambos. Endereço: R. Jesuíno Pascoal, 21 - Vila Buarque @koya88 Rafael Salvador Belisquetes: os doces mais equilibrados do planeta Gabrielli Menezes Se eu pudesse inventar uma só reza seria para cultuar todas as receitas japonesas já inventadas e agradecer por tantos imigrantes chegarem aqui, em São Paulo. Foi pelos seus costumes à mesa que percebi o incrível no simples e, assim, me tornei fanática não só por sushis, mas pelos petiscos dos izakayas e pela confeitaria mais equilibrada do planeta. Os preparos são delicados e pegam leve no açúcar. Veja dois ótimos exemplos: Divulgação Choux, da Vivi Wakuda Pâtisserie Levíssimo, o choux cream se mantém crocante porque é recheado na hora. Prove o de creme de baunilha com pontinhos da fava que ganha o toque salgado de caramelo de missô, a pasta de soja fermentada (R$ 19). Endereço: Alameda dos Nhambiquaras, 1410, Moema. @viwakuda Divulgação Bolo de morango, da Amay Patisserie Nada sobra e nada falta nessa fatia (R$ 25,50) de bolo alto, que intercala o creme branco lisinho misturado a morangos cortados e à massa aerada e sem glúten. Peça também um matchá latte (R$ 18,90) para acompanhar. Endereço: Rua Cubatão, 305, Paraíso. @hanamiconfeitaria Compartilhar essa edição