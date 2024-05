Getty Images/iStockphoto Quais os melhores restaurantes italianos de São Paulo? Eduardo Burckhardt Das tradicionais cantinas do bairro do Bexiga a restaurantes com menu degustação, São Paulo é uma festa italiana à mesa. A tradição dos pratos familiares e tempero à la mamma (ou nonna, em casas que perduram por gerações) abriu caminho para outro cenário gastronômico. Hoje, a culinária italiana encontra a alta gastronomia em restaurantes de autor, que mesclam receitas originais do país da bota a toques de chef, pesquisa de ingredientes e inovações que, mamma mia!, são um deleite. Um bom exemplo são os finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes na categoria de Melhor Italiano. Conheça um pouco sobre eles e vote no seu preferido. Publicidade Conheça os 8 restaurantes finalistas Tadeu Brunelli Evvai É um restaurante autoral de matriz italiana. Com produtos brasileiros, o chef Luiz Filipe Souza cria pratos modernos que subvertem o óbvio. O menu Oriundi, de onze etapas, apresenta receitas como a emblemática bomba de vieira em massa de mandioquinha. Vai lá: Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros. @evvai_sp Divulgação Fame Osteria Entre comércios da Rua Oscar Freire e sem sinalização do lado de fora. Lá se esconde o pequeno salão que oferece degustações impecáveis para poucos clientes por noite. No menu, que muda conforme o desejo do chef Marco Renzetti, pode aparecer risoto de escargot e guanciale. Vai lá: Rua Oscar Freire, 216, Cerqueira César. @fame_osteria Divulgação Gero Concebido como uma versão bistrô do sofisticado Restaurante Fasano, a casa possui uma acolhedora combinação de sofisticação e simplicidade. A cozinha clássica italiana se traduz em pratos como o ravióli de pera com brie e crocante de presunto cru. Vai lá: Rua Haddock Lobo, 1629, Jardins. @fasano Divulgação Nelita Com cozinha majoritariamente feminina e comandado por Tássia Magalhães, o restaurante traz uma nova visão sobre a cozinha italiana. Isso se expressa no menu degustação e também nas opções à la carte. O ravioli doppio combina pato, milho e lascas de peixe seco. Vai lá: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros. @nelita.restaurant Bronko Picchi Há 10 anos, a casa une a perfeição técnica à pesquisa de novos ingredientes. O menu, que conta com três versões de degustação além de pratos à la carte, apresenta receitas regionais italianas pouco conhecidas por aqui. Típica da Toscana, a pici leva ragu de linguiça e lentilha. Vai lá: Rua Oscar Freire, 533, Jardins. @restaurantepicchi Divulgação Shihoma Pasta Fresca Constantemente renovados, os pratos de massa fresca preparada in loco focam em ingredientes dos entornos. O espaguete, que segue a técnica japonesa temomi de amassar a pasta até ondular, é servido com manteiga, alici e pistache. Vai lá: Rua Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena. @pastashihoma Divulgação Tappo Trattoria Após anos fechada, a trattoria reabriu em fevereiro em novo endereço. No térreo do histórico Edifício Paquita, em Higienópolis, o chef Benny Novak oferece a cozinha clássica italiana em pratos como o amatriciana, de massa curta, guanciale, molho de tomate, peperoncino e pecorino. Vai lá: Rua Alagoas, 475, Higienópolis. @tappotrattoria Divulgação Trattoria Fasano No agradável salão projetado pelos arquitetos Isay Weinfeld e Marcio Kogan, provam-se receitas consagradas preparadas sob a batuta do chef Luca Gozzani. Exemplos são o ravióli de vitela ao molho de vinho com cogumelos e trufas negras e o tiramisu. Vai lá: Rua Vitório Fasano, 88, Jardim Paulista. @fasano Lais Acsa Belisquetes: Massa em casa Gabrielli Menezes Alguns almejam a casa própria. Eu almejo a massa própria. E realizar esse sonho também exige investimento. Desde o músculo do tríceps para misturar, da máquina para abrir e do varal para secar até o tempo de fazer - e limpar. Há um prazer especial em comer um ravióli fresquinho que você mesmo fez, mas tem gente que pode achar entediante (como disse com sinceridade a minha sobrinha de 5 anos). É por isso que trago ótimas opções para os dois tipos de público. Divulgação Fazer do zero Quem topa sujar as mãos pode comprar no Shihoma Deli os mesmos ingredientes usados na produção dos pratos do restaurante homônimo - inclusive a farinha. Fabricada em Mantova, a Molino Pasini especial para pasta sai a R$ 34 o quilo. Vai lá: Rua Harmonia, 161, Vila Madalena. @shihomadeli Lais Acsa Comprar pronta Algumas das melhores massas da cidade estão nesta rotisseria com opções para finalizar em casa. Há quase 30 anos, Ana Soares oferece na Mesa III Pastifício clássicos como o tagliolini (R$ 45 o tradicional ou R$ 49 o colorido, 300 gramas) com molho bolonhesa (R$ 49).Vai lá: Rua Marco Aurélio, 154, Vila Romana. Mais um endereço. @mesa3_pastificio Elevado Bar Reprodução 7 bares para comer bem em São Paulo A cozinha de bar já foi chamada de "baixa gastronomia". O verbo no passado faz jus ao cenário atual da boemia em São Paulo. Os bares investem em cardápios inventivos e receitas que muito bem poderiam estar no menu de restaurantes. Quer sugestões? Veja o que provar nas 7 casas finalistas de Melhor Cozinha de Bar do Prêmio Nossa. Reprodução Instagram Astor O que provar: mix petiscaria, que combina croquete, bolinhos de arroz e pasteizinhos de queijo. Vai lá: Rua Delfina, 163, Vila Madalena. @barastor Divulgaçãoi Bar do Luiz Fernandes O que provar: o bolinho de carne, carro-chefe da casa, ou as delícias do balcão de acepipes. Vai lá: Rua Augusto Tolle, 610, Mandaqui. @bardoluizf Reprodução Instagram Caledonia O que provar: The Kildalton Cross, hambúrguer com cheddar, farofa de bacon, cebola crispy e barbecue artesanal. Vai lá: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. @caledoniabar Reprodução Instagram Clos Wine Bar O que provar: pithivier, esta torta recheada de mandioquinha, costela e couve, com molho de carne e mariscos. Vai lá: Rua Girassol, 310, Vila Madalena. @clos_winebar Reprodução Instagram Elevado Bar O que provar: faz sucesso a tostada de lula, defumada da brasa ao aioli de açafrão. Vai lá: Rua Jesuíno Pascoal, 16, Consolação. @elevado_bar Reprodução Instagram Huevos de Oro O que provar: entre clássicos da cozinha castelhana estão a famosa tortilla de batata. Vai lá: Avenida Pedroso de Morais, 267, Pinheiros. @huevosdeorobar Reprodução Instagram Tan Tan O que provar: além dos lámens, há petiscos como o tempurá de batata frita com ovas de truta, maionese e alga em pó. Vai lá: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros. @tantannb