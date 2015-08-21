Patrocínio Reprodução RESTAURANTES Onde provar os sabores do México em São Paulo Gabrielli Menezes Sabe aquela frase "Deus me livre de não ser latino-americana"? É assim que me sinto nesses dois restaurantes. Embora localizados na Vila Buarque e em Pinheiros, os estabelecimentos levam a cultura mexicana tão a sério que te fazem viajar por meio de pratos de sabores potentes, autênticos e livres de estereótipos. Trata-se de algo ainda raro em São Paulo, que na década passada assistiu à proliferação (e talvez decadência?) de redes dedicadas à culinária tex-mex. Então, na dupla de endereços abaixo, não espere encontrar cheddar, chili de feijão e carne moída. O melhor é se preparar para explorar a diversidade do país latino, conhecendo novos ingredientes, como formiga, e provando receitas criativas inimagináveis - caso da tostada com gosto de acarajé. Veja mais detalhes abaixo. Publicidade Helena Rubano LosDos Cantina Foi numa portinha na movimentada Rua dos Pinheiros que os chefs Caio Alciati e João Gertel abriram, em 2019, a cantina LosDos - especializada em tacos. Milhares de tortilhas depois, o negócio cresceu no salão e no menu. Na cantina que foi inaugurada em 2024, na Vila Buarque, os sabores continuam voltados para o México, mas recebem influências do mundo todo. Com escala na Bahia, a tostada com camarão seco preparado no azeite de dendê, salada de tomate verde e molho sikil pak - feito com semente de abóbora e textura parecida com vatapá - remete ao acarajé (R$ 32). Já o matambre suíno (R$ 85) - temperado como o taco al pastor e servido com molho de abacaxi, pimenta-de-cheiro e macadâmia - é acompanhado por folhas no lugar de tortilhas. A ideia é se inspirar nos churrascos coreanos: formando uma trouxinha recheada para colocar direto na boca. Vai lá: Rua Doutor Vila Nova, 150, Vila Buarque. Mais informações Reprodução Instagram Metzi Pelas mãos do mexicano Eduardo Ortiz e da paulistana Luana Sabino, ingredientes brasileiros se transformam em receitas mexicanas cheias de autenticidade. Além do menu degustação (R$ 490 por pessoa), bom para degustar um pouquinho de cada coisa. Há também opções à la carte imperdíveis. Entre elas, o vuelve la vida (R$ 80), uma típica comidinha de rua consumida pós-balada. Trata-se de um coquetel de polvo e peixe servido com tortilhas crocantes. Para o prato principal, tem o porco grelhado al pastor (R$ 180), que chega à mesa ainda rosado acompanhado de manteiga de abacaxi e tortilhas macias e quentinhas, é imbatível. Os chefs também são donos da Taqueria Atzi (Rua Mourato Coelho, 1233, Vila Madalena), que celebrará dois anos no dia 31 de agosto num evento com cozinheiros latino-americanos, como o colombiano Dagoberto Torres, do Barú Marisquería e do novo Brisa, no Copan. Vai lá: Rua João Moura, 861, Pinheiros. Mais informações Getty Images/iStockphoto BELISQUETES Tres Leches: uma paixão latina Gabrielli Menezes Pesquisar sobre a história de uma receita é sempre encontrar "há quem diga que..." ou "por volta de...". No caso do bolo tres leches, supõe-se que tenha sido inventado no México, inspirado na tradição europeia de bolos embebidos. Fato é que se espalhou por países da América Latina, onde gulosos foram conquistados pela massa leve, repleta de buraquinhos e pronta para receber a calda feita de três leites — integral, condensado e evaporado — e ficar uma delícia que só! Saiba onde encontrar em São Paulo. Thays Bittar La Peruana Cevicheria Quem comanda os fogões do disputado restaurante é a peruana Marisabel Woodman, que prepara o tres leches (R$ 44) com leite condensado, evaporado e batido. Ambos vão sob o bolo, macio e levinho, e ganham a companhia de merengue e morango. Vai lá: Alameda Campinas, 1357, Jardim Paulista. Divulgação Mescla Um dos endereços pioneiros da hoje badalada Rua Sousa Lima, na Barra Funda, é dedicado às receitas latinas. Deixar o tres leches fora do menu seria quase um pecado. O bolinho, embebido em calda de dois leites, chega à mesa num prato fundo de ágata com uma colher de doce de leite (o terceiro leite do prato) e um fio de café (R$ 29). Vai lá: Rua Sousa Lima, 305, Barra Funda. Mais informações VOTE AQUI Publicidade Drink Super Villain do bar AnarCord Rango BARES Duas (ou mais) vezes Fabio La Pietra Sergio Crusco Fabio La Pietra, natural de San Severo, na Puglia (Itália), é uma das figuras históricas da mixologia brasileira. Transcendendo sua nacionalidade, foi um dos profissionais responsáveis pela pesquisa, séria e profunda, de ingredientes nacionais nas nossas taças. Depois de 12 anos na Cia. Tradicional de Comércio, fazendo o Brasil acontecer (sobretudo nas cartas do SubAstor), Fabio volta às origens. Caffè AnarCord, seu novo bar em parceria com o Grupo Bernacca, é italianíssimo até o osso. "Quis criar um ambiente que nos levasse aos cafés do meu país nos anos 1970 e 1980, mas com uma visão atual sobre a tradição " Os aperitivos curtos e amarguinhos, à la dolce vita, sustentam o estilo do bar, que se completa com outras referências. O som mescla músicas de hoje com velhos hits da Itália. Uma televisão mostra trechos de jogos da Squadra Azzurra e de filmes de Fellini (Amarcord, com certeza), de Adriano Celentano e Roberto Benigni. Fabio pretende ficar o máximo tempo que puder a bordo do balcão do AnarCord, esbanjando charme e calor humano. Mas também enviando seus coquetéis aos comensais do Bottega Bernacca Uno, que fica parede com parede. Nas outras quatro unidades do restaurante, sua magia também se espalha, com uma carta diferente, que privilegia os clássicos. Em breve, ele levará seu talento ao Shiro, outro diminuto bar do Grupo Bernacca. Rango Caffè AnarCord A viagem à Itália pode começar frutada e com um lance de amargor, traços do drinque Watermelon Negroni (R$ 55), que leva gim, vermutes bianco e seco, Campari, Aperol e melancia. Quem quer um trago austero pede o Amaro Trolley (R$ 55), fusão de Campari, Fernet, Averna, Cynar, Amaro San Basile e framboesa. Para fechar a noite, depois de uma rodada de saborosos petiscos vindos da cozinha do Bernacca Uno, a sugestão é Super Villain (R$ 60), mix de tequila prata, café preparado com a técnica de cold brew, missô com caramelo de banana e cordial de maracujá. Vai lá: R. Pe. João Manuel, 826, Jardins. Mais informações Rango Bottega Bernacca A carta dos outros Bottega Bernacca traz clássicos menos óbvios com pitadas autorais de La Pietra. Uma das receitas exclusivas é o longo, seco e refrescante Bon Vivant (R$ 48), com gim, jerez fino, cítricos, água tônica e picles de alcaparra e de minicebola. Para os fãs da potência, Hoffman House (R$ 52) é uma variação de Dry Martini com gim, vermute seco, bitter de laranja e minicebola. Perfeito para abrir o apetite. No modo luxo, temos Bobby Burns (R$ 130), com uísque japonês The Chita, licor de ervas Bénédictine e bitter Peychaud's. Vai lá: R. Amauri, 244, Itaim, e outras unidades. 