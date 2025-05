Divulgação RESTAURANTES Onde levar a sua mãe neste domingo Gabrielli Menezes Da quarta série ao terceiro ano do Ensino Médio, eu tive uma companhia inusitada na escola: a minha mãe. Não ensinando em frente à lousa como professora, nem colocando ordem pelos corredores como inspetora, muito menos recebendo quem era expulso da sala tipo a psicóloga. Ela não sabia — e nem eu —, mas o seu lugar como mãe de uma futura jornalista de gastronomia era o melhor possível: atrás de um balcão azul recortado pelas estufas de salgados. Seu olhar às vezes se escondia entre balas e chocolates, mas a voz firme, igual à que eu costumava ouvir em casa, sempre ultrapassava o vidro. "Eu só consigo atender um por vez", entoava na tentativa de organizar a fila de crianças e adolescentes amontoados e famintos por croissants de presunto e queijo e trufas de chocolate "dois amores". Apesar de ter dado à luz a uma jovem chata, que durante quase dez anos fez inveja nos colegas com o privilégio de não precisar pagar a conta, e não negar camarão à grega nem palmier (que chamamos carinhosamente de 'orelhinha'), a minha mãe me ensinou o prazer das comidas simples: ovo com gema mole escorrendo sobre o arroz, no meio do pão ou ao lado da mandioca cozida banhada em manteiga? Neste Dia das Mães, selecionei quatro restaurantes que de alguma forma seguem fiéis à autenticidade e simplicidade de suas especialidades. São lugares onde eu levaria a minha mãe para comer em São Paulo, se ela não odiasse subir a serra de Santos pra cá. Publicidade Divulgação Cór Nada mais família brasileira do que comemorar datas especiais comendo churrasco. Aqui, a graça é que, em vez daquele ambiente fechado típico de churrascaria, você almoça num espaço amplo e iluminado, com área externa para quem quer ver a vida acontecendo na pracinha em frente. O bife ancho sai por R$ 120 (220 gramas) e pode ir à mesa com acompanhamentos como batatinha frita (R$ 35), arroz biro-biro (R$ 42) e couve-flor na brasa (R$ 56). Vai lá: Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. @corgastronomia Divulgação Cozinha dos Ferrari Dizer que se sente em casa num restaurante é exagero, mas Maira Ferrari recebe a clientela com tanta informalidade e simpatia que a sensação é quase essa. Da cozinha saem pratos bem servidos, preparados pelo irmão, Mauro, que tem como inspiração a matriarca da família, vinda de Nápoles. Sempre em atualização, o menu deste domingo (11) terá entre as opções burrata com focaccia (R$ 72) e costela suína com osso à milanesa, servida com creme de cenoura (R$ 84). Vai lá: Rua Tobias Barreto, 1467, Mooca. @cozinhadosferrari Divulgação Make Hommus. Not War A cozinha do Oriente Médio sempre esteve entre as preferidas da minha família, ainda que sem nenhuma conexão genética. Para a data, o chef Fred Caffarena prepara um cardápio fechado a R$ 120 por pessoa. Entre as pedidas do menu estão sopa de grão-de-bico, alho-poró recheado por arroz e cogumelo, e peixe na brasa. O ideal é garantir o seu lugar - e o da sua mãe - entrando em contato via WhatsApp (11 99176-5171) para fazer reserva. Vai lá: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. @makehommus Divulgação Ráscal Na adolescência, zanzar pelos shoppings paulistanos com a parte da família que gosta de subir a serra era um passeio e tanto - sempre começava ou acabava no buffet do Ráscal. Poder repetir as receitas com o mesmo gosto de antigamente é lembrar de bons momentos. No meu prato, até hoje sempre vai atum selado no gergelim, pera assada com gorgonzola, ravióli verde com mussarela de búfala e polpetone ao molho de tomate. No domingo, a refeição sai a R$ 136 por pessoa. Vai lá: Alameda Santos, 870, Bela Vista. @rascalrestaurante Divulgação BELISQUETES Bom dia (das mães) com surpresa Até a mãe mais introspectiva, que nunca sonhou com testes de socialização ao nível de uma festa surpresa, já deve ter imaginado ser surpreendida na intimidade, acordando com mimos dos filhos. A melhor forma de fazer isso? Com comidinhas, é claro. Aqui vão duas sugestões de cafés da manhã: uma para comer na preguiça, de preferência de pijama; e outra para tirar a poeira da melhor roupa do armário e conhecer o único hotel brasileiro entre os 50 melhores do mundo. Divulgação Para levar: IZA Padaria Artesanal Izabela Tavares é uma das melhores padeiras da cidade. Para a data, além de tortas e sobremesas especiais, ela oferece uma seleção de itens para montar em casa uma mesa de café da manhã, com dois pães grandes de fermentação natural, geleia artesanal, pão de queijo, quiche de alho-poró, cookies, brownie e café (R$ 280). Vai lá: Rua Wisard, 602, Vila Madalena. @iza_padariaartesanal Divulgação Para ir: Rosewood Três restaurantes do hotel abrem das 11h às 17h para um brunch de dia das mães. Ao valor de R$ 600, o Le Jardin e o Blaise contam com mesa de queijo artesanais, pães de fermentação natural e uma sequência de pratos que inclui ostras e camarões. No Taraz, o menu de R$ 310 pode ter taco de polvo, prime rib e torta holandesa. Vai lá: Rua Itapeva, 435, Bela Vista. @rosewoodsaopaulo Divulgação BARES Bares do centro em clima de pomar paulistano Sergio Crusco Brasilidade, sotaques e sabores paulistanos estão misturados em duas novas cartas de bares do centro da cidade - onde está cada vez mais gostoso, diverso e divertido beber. Para o Infini, caverna psicodélica escondida nos fundos do velho La Casserole, Chula Barmaid e Luiz Gustavo Guarezimin criaram Brasil Infinito. A carta celebra frutos da Mata Atlântica, da Amazônia e da cidade de São Paulo, com pesquisa de ingredientes feita ao lado do Grupo de Estudos em Saúde Planetária e do projeto Pomar Paulistano, da USP. No Regô, Luiz Felippe Mascella tomou um banho de paulistanice e homenageia diversos movimentos de imigração e seus sabores. Tem África, Grécia, Itália, Japão e outras culturas mixadas. Novidade: o bar ganhou um anexo, o Reguinho, com clima de lounge, DJs, sofás e mesa de bilhar. Sugiro alguns dos melhores momentos das duas cartas e adianto que os dois roteiros podem terminar com um cafezinho, jeito bem paulistano de fechar um rolê. Publicidade Divulgação Infini Cambuci, frutinha ácida que aparece cada vez mais em coquetéis, é a estrela de kâmu-si (R$ 49), acompanhada de vodca, mel de jataí e pimentas num sour bem vibrante, daqueles que a gente pede bis. Grumixama fizz (R$ 37) é outro tapa de refrescância, que mescla a "cereja da Mata Atlântica" com gim, cítricos e aquafaba (água do cozimento do grão-de-bico que dá textura ao coquetel). Café Soçaite (R$ 54), luxuosa reinvenção do manhattan, é pedida mais austera, que vem com bourbon, cold brew, água de coco, vermute de café e coco queimado. Vai lá: Largo do Arouche, 346, República. @infini.bar Divulgação Regô Um dos coquetéis mais complexos da nova carta é aflitos (R$ 55), com tequila, saquê, sal maldon e pimentão verde. O encontro de África e Japão se dá na Liberdade e, na taça, é cheio de personalidade. Em prego (R$ 45), Luiz Felippe traduziu o sabor de um sorvete que provou na Itália, usando gim, limão siciliano, água de mel, pinoli e tomilho. O resultado é bastante delicado. Pingado (R$ 47), de autoria do bartender Mario Aquino, usa pão e manteiga infusionados em uísque, mais uma espuminha de café que deve ser mesclada ao líquido a cada gole. Vai lá: R. Rego Freitas, 441, República. @ao.rego Divulgação Exímia celebra um ano com 20 bares na barra Festa pouca é bobagem para o Exímia. Para comemorar um ano de vida, o bar do Itaim convida 20 bares (10 internacionais e 10 brasileiros - num superguest em dois dias, 8 e 9 de maio). Alguns dos premiados no 50 Best Bars e outras listas globais estarão lá: The Clumsies (Atenas), La Factoria (San Juan de Porto Rico), Cochinchina (Buenos Aires), Classique Café (Paris), Amelia (Dubai). Do Brasil, algumas das atrações serão Tan Tan, SubAstor, Picco, Santana Bar e Fifty-Fifty. Quer se programar? Esqueça. Chegue cedo, por volta das 19h, para garantir seu lugar na barra e prepare-se para uma surpresa atrás da outra. A ordem de apresentação dos bartenders, em duplas, será sorteada e apenas revelada na hora para o público. Márcio Silva, mixologista e sócio do Exímia, criou uma dinâmica bem divertida para os sets. 