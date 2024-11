Lucas Alvim RESTAURANTES 150 anos da colonização italiana: 6 lugares para celebrar Gabrielli Menezes "Sem a mítica pizza de São Paulo, a pizza de Nápoles não seria tão famosa ao redor do mundo", afirma o historiador italiano Alberto Grande. Essa é uma das frases chocantes do livro que apresenta a contestação logo no título: "As Mentiras da Nonna". Na recente tradução pela Todavia, o autor defende que grandes ícones da cozinha italiana tiveram a sua narrativa construída há cerca de 50 anos. E quebra com a acidez histórias romantizadas de antepassados orgulhosos de sua comida. Quer um exemplo? Segundo Alberto, a pizza era a refeição das classes baixas que trazia vergonha aos cidadãos de Nápoles. Por isso, a principal tese é que tais pratos só ganharam status quando italianos recomeçaram a vida em outros países e, sem querer, cozinharam uma ideia coletiva de identidade — criando adaptações ou novos preparos. Por aqui, o primeiro navio de imigrantes ancorou há 150 anos. Se os 311 dias de 2024 foram suficientes para a "Little Italy" paulistana ganhar novos restaurantes, cardápios e festivais, mais de 54 mil foram o bastante para fazer e refazer receitas responsáveis por formar o que é ser italiano. E também o que é ser paulistano. Publicidade Bruno Geraldi Bráz Até o dia 30, o grupo presta uma homenagem aos 150 anos de imigração com receitas especiais para a 10ª edição do festival Fora de Série. Nas pizzarias, a "amatriciana da romano" enaltece o trabalho da italiana Andrea Romano na importação de embutidos ao combinar tomate San Marzano, fior di latte, guanciale e pecorino sobre a massa de bordas tostadinhas (R$ 139). Vai lá: Rua Apucarana, 1572, Tatuapé. @brazpizzaria Laís Acsa Mesa III Ana Soares trouxe de volta um dos almoços mais deliciosos da cidade, que teve a operação interrompida pela pandemia. A refeição é servida no quintal do pastifício, cheio de plantas, ombrelones e simpatia. Aproveite com calma e uma taça de vinho massas como o ravióli-plin de abóbora na manteiga de sálvia (R$ 45). Antes de ir embora, confira as opções para levar. Vai lá: Rua Dr. Paulo Vieira, 21, Sumaré. @mesa3_pastificio Ma?rio Rodrigues Moma Jardins Uma esquina da Oscar Freire é a sede da terceira unidade do restaurante, que bomba no Itaim Bibi e em Pinheiros. Com projeto assinado por Octavio de Sanctis e reforma de R$ 6,5 milhões, o lugar de 600 metros quadrados é um luxo. O cardápio segue o que há nas outras casas. Está garantida a dourada lasanha de vitelo com trufas e creme de grana padano (R$ 98). Vai lá: Rua Oscar Freire, 497, Jardim Paulista. @modernmammaosteria Lucas Alvim Temperani Trattoria Nova investida do Grupo Vila Anália, o restaurante tem o prestigiado chef italiano Antonio Maiolica no comando da cozinha. O menu exalta a simplicidade de clássicos como o espaguete puttanesca (R$ 85), em que a massa artesanal recebe o sabor intenso do molho de tomates com alcaparra, azeitona preta, alice, alho, azeite e pimenta. Vai lá: Rua Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi - Brascan Open Mall. @temperanicucina Helena Rubano Tappo O térreo do histórico Edifício Paquita, em Higienópolis, foi o lugar escolhido para a reabertura do restaurante que, durante treze anos, foi sinônimo de boa comida italiana nos Jardins. Em novo endereço, a missão continua. Sob o olhar do chef Benny Novak, a cozinha expede no almoço e no jantar a cremosa lasanha à bolonhesa e o ótimo carbonara (R$ 81 cada um). Vai lá: Rua Alagoas, 475, Higienópolis. @tappotrattoria Tadeu Brunelli Trattorita EVVAI Versão descontraída do premiado Evvai, a casa foca em pratos confortáveis para o paladar. É o caso do tagliolini que combina creme de Grana Padano ao ragu de boi e de porco cozido por 36 horas (R$ 110). Uma novidade é o menu executivo (R$ 67), servido de terça a sexta com entrada, sobremesa e massas como o fusilone ao sugo, basílico e queijo pecorino. Vai lá: Rua Joaquim Antunes, 260, Jardim Paulistano. @trattorita Divulgação BELISQUETES Não é pizza, mas é quase A massa de pizza tem mais utilidades além das clássicas etapas: abrir em disco, lambuzar de molho de tomate, cobrir com o que o estômago sonhar e levar para assar. Há finalidades não comestíveis, como entreter as crianças na mesa do jantar quando é noite de pizza em família. As que me interessam, porém, são as possíveis de mastigar. Em andanças por São Paulo, visitando pizzarias às vezes sem exatamente grande vontade de comer pizza (falar isso em "voz alta" parece um crime), virei fã de duas entradas em formato enroladinho preparadas com os mesmos ingredientes da "redonda". Divulgação A Pizza da Mooca Os rolinhos de pizza acertam na textura, ao equilibrar o interior cremoso e a borda crocante. Há o de quatro queijos (muçarela, provolone, gorgonzola e catupiry) e o meu favorito, de calabresa com catupiry (R$ 44). Os dois vão com molho para chuchar. Vai lá: Rua da Mooca, 1747, Mooca. @apizzadamooca. Reprodução Divina Increnca A massa enroladinha antes de assar até dourar recebe duas opções de recheio. Ambas são igualmente boas: muçarela com mortadela e raspas de limão-siciliano ou com abobrinha e gorgonzola. Cada receita sai por R$ 34. Vai lá: Rua Amaral Gurgel, 338, Vila Buarque. @divinaincrenca. Publicidade Reprodução BARES Vinhos tintos bons de verão nos wine bars do centro Sergio Crusco Muita gente pensa que vinho tinto é bebida de inverno. Só que existem tintos próprios para os dias quentes, sim. São mais leves, mais frescos, têm menos taninos e menos álcool, e podem ser servidos geladinhos. Juro que caem bem. Dois charmosos wine bars do centro de São Paulo estão preparadíssimos para as ondas de calor e têm tintos fresquitchos na carta. Conversei com Iêda Mendonça e Rubens Lastri, do Prosa e Vinho, e com Felipe Rara, do Paloma, e eles indicaram as boas pedidas para a próxima estação. Os vinhos sugeridos pelos sommeliers são servidos em garrafa e, dependendo do dia, podem estar disponíveis em taça. Basta perguntar qual o tinto de verão da vez. Sergio Crusco Prosa e Vinho O simpático bar da Galeria Metrópole tem várias opções de tintos leves e de claretes (meio termo entre rosé e tinto). A uva gamay, de taninos magros, é sempre boa companhia no verão, inclusive a cultivada no Brasil, como aparece no Gamay Beaujolais (R$ 120) da Dal Pizzol. O clarete argentino La Vaquita (R$ 119) mescla malbec e um tantinho da branca torrontés. Probono (R$ 99), da brasileira Quinta Barroca da Tilia, também aposta no corte de tintas e brancas, com sangiovese, tannat e vermentino. Vai lá: Av. São Luis, 187, Piso 3, Loja 1, República. @prosaevinho Sergio Crusco Paloma O Paloma fica na mesma calçada do Bar da Dona Onça, no Copan, que vira uma sacudida e colorida prainha nos dias ensolarados. Ali você pode se refrescar com Pequenos Rebentos Proibido (R$ 265), clarete feito com várias uvas tintas portuguesas. Les Perdriettes Gamay (R$ 210) vem do Vale do Loire com fruta madura e muito frescor. Le Mazel Vin de Soif (R$ 310), corte de syrah e grenache, é rústico, polpudo e de ótima acidez. Atenção para as harmonizações com a comida igualmente leve e apetitosa da chef Gabi Guerriero. 