Restaurante Cora: terraço com vista para o Minhocão Eduardo Magalhães RESTAURANTES De sexta a domingo: como é meu roteiro 'fora da rota' em SP Gabrielli Menezes Paz é o que sinto quando viajo um fim de semana para uma cidade e os dias são suficientes para conhecê-la. Infelizmente, isso está longe de ser a realidade de São Paulo. Com 1.521 km² de extensão, é preciso selecionar bem o local de hospedagem, o que fazer e onde comer. Este roteiro, que contempla opções do jantar de sexta à tarde de domingo, deixa de fora estabelecimentos consagrados, formais e tradicionais. Pelo contrário, é uma provinha do que a metrópole oferece de novidade. Entre um listening bar no topo de um edifício dos anos 1940 a um café no meio do Parque Ibirapuera, são passeios que, para mim, representam o que São Paulo tem de mais inspirador: a hospitalidade de mãos dadas com a criatividade. Publicidade Divulgação Sexta à noite: Bocada's + Caracol Todos os dias, 190.955 pizzas saem dos fornos da cidade, de acordo com a Apubra. Para ter uma experiência autêntica e informal, puxe uma das cadeiras do galpão da Bocada's e aproveite os discos individuais, de bordas rechonchudas, fermentados naturalmente. A 'mathadora' combina molho de tomate, alho, embutido picante, coalhada e cebola-roxa (R$ 65). Antes de ir pro hotel, vale dobrar a esquina e curtir a noite no Caracol - veja mais informações na seção de bares. Vai lá: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 167, Barra Funda. @bocada_s + Rua Boracéa 160, Barra Funda. @caracolbar Felipe Redondo Sábado de dia: Aconchegante Bar + Takko Café É hora de almoçar sem pressa, curtindo a boemia sem abrir mão das boas garfadas. No Aconchegante, as receitas brasileiras são preparadas de um jeitinho mais contemporâneo. Se não curte jiló (R$ 30), dá para ir de pastel de angu com pupunha (R$ 32). De principal, tem pratos como o arroz cremoso de camarão com requeijão de corte (R$ 65). Precisa de uma reanimada para seguir o dia? Caminhe até o Takko, onde há bons cafés, como o cappuccino (R$ 14). Vai lá: Rua Jesuíno Pascoal, 35, Consolação. @aconchegante_bar + Rua Major Sertório, 553, Vila Buarque. @takkocafesp Divulgação Sábado à noite: Cora + Matiz Se não há vista para o mar, vamos de vista para o Minhocão! No sexto andar do número 344, está o Cora, um restaurante de cozinha variada e criativa comandada pelo argentino Pablo Inca. Entre os pratinhos pensados para dividir, é uma delícia o coração de pato, servido levemente mal passado com creme de couve-flor e cebolas tostadas (R$ 56). Para fechar a noite, vá de tiramisu gelado (R$ 38) e chame um carro de aplicativo para conhecer o listening bar Matiz, que fica a 5 minutos dali. Vai lá: Rua Amaral Gurgel, 344, Vila Buarque. @cora.sp + Rua Martins Fontes, 91, centro. @matizbarsp Divulgação Domingo de dia: Café Bienal + Jiquitaia Que tal começar o domingo com um café da manhã no parque Ibirapuera? Operado pelo Botanikafé, o Café Bienal oferece desde pão de queijo (R$ 13) até pedidas de brunch. O clássico toast de avocado, por exemplo, sai por R$ 33. Quando se cansar do passeio e a fome bater para valer, a minha sugestão é partir para o Jiquitaia, não muito distante. Aos domingos, o restaurante do chef Marcelo Corrêa Bastos expede a farta (e ótima) leitoa à pururuca (R$ 260) para três pessoas. Vai lá: Rua Coronel Oscar Porto, 808, Paraíso. @jiquitaia + Pavilhão da Bienal (Parque Ibirapuera). @botanikafe Vitor Neves BARES Sabor e música no balcão dos listening bars Sergio Crusco Ando curtindo bastante a onda dos listening bars. Já chego com o Shazam aberto para pescar os melhores sons da noite, voltar com a cultura musical ampliada e engordar as playlists. Dá uma tristezinha quando o app não acha a faixa... Mas entendo que DJ legal é aquele que foge do óbvio, pesquisa, fuça, traz novidades quentinhas e saca aquelas do fundo do baú. Nesse sentido, Matiz e Caracol estão afinadíssimos. Quando a coquetelaria e a gastronomia são boas, aí a coisa fica especial. No Matiz, Allan Suarez está a cargo do bar e Mario Panezo comanda a cozinha, dando um show de sabor e contemporaneidade. É o tal do moderno com conteúdo, manja? No Caracol, os coquetéis de Gunter Sarfert conversam com as invenções de Thiago Codognotto, trazendo uma nova visão aos drinques e à comida de boteco. Só falta escolher a companhia ideal, para uma noite de plena harmonia. Divulgação Matiz Se a noite for quente, tome um banho de refrescância com cacau collins (R$ 45), drinque longo com uísque, cacau e chá oolong, que traz um final amarguinho. Para quem tem paladar frutado, mara (R$ 45) é um sedoso e sedutor, com gim e maracujá clarificados no queijo cremoso. Guava cosmo (R$ 48) reinventa o cosmopolitan das moças de Sex and the City com vodca, goiaba, cranberry e baunilha. Dica de petisco: ovos com molho tonnato, alcaparras e rúcula. Vai lá: R. Martins Fontes, 91, República. @marizbarsp Vitor Neves Caracol Aviãozinho (R$ 35), recriação do paper plane, é um dos hits caracoleanos, com cachaça de jaqueira, Aperol, Cynar e limão. Gafanhoto (R$ 39) tem alquimia bem sutil e herbal, com vodca, capim santo, Malibu, coco, limão e açúcar -pedida bem tropical. Dos drinques intensos, recomendo incandeia (R$ 42), mescla de três cachaças (jaqueira e mais duas infusionadas com catanha de caju e banana passa), mais o toque de Cynar. Dica de petisco: croquestes de karê. Vai lá: R. Boracéa, 160, Barra Funda. @caracolbar Julia Mataruna BELISQUETES Só por encomenda Gabrielli Menezes E se alguns dos doces mais especiais de São Paulo não estiverem nas vitrines das docerias? Graças às redes sociais, abrir um ponto físico não é mais premissa para um negócio de sucesso. Muitos confeiteiros prosperam transformando o feed em cardápio. Para o consumidor, porém, o processo não é tão simples quanto ir à padaria do bairro. Cada empreendedor escolhe por onde se comunicar, como receber o pedido e quais as regras para entrega. Entenda como provar o pudim mais lisinho da vida e um wafer que faz lembrar a infância. Publicidade Julia Mataruna Marcelo Pudim O caminho mais fácil para conferir de perto a textura deste pudim é entrando no link da bio do @_marcelopudim. Com baunilha de verdade, o pequeno sai por R$ 130. Outra linha intitulada de "vacas magras" conta com opções mais econômicas, de até R$ 100. Feitos via WhatsApp (?11 98972?3036?), os pedidos podem ser a pronta-entrega ou de um dia para o outro. Divulgação Wafer Suricake O negócio de mãe e filha nasceu de uma receita anotada num caderno há mais de 50 anos pela avó romena. 