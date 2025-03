Quinta-feira, 27/03/2025 Casa de Francisca Divulgação RESTAURANTES E BELISQUETES Conheça alguns lugares de São Paulo que parecem ter saído de um filme Gabrielli Menezes Comida boa nem sempre é a força motora que coloca seus pés um à frente do outro até chegar num restaurante. Muitas vezes, especialmente no mundo cronicamente online e compartilhado, é o ambiente que convence a sair do sofá e viver o que São Paulo tem a oferecer. Entre espaços ao ar livre, cafés centenários e bares escondidos, há lugares que parecem cenários de filme - únicos demais para serem reais. Nesta lista, além da foto garantida, você encontra inspiração e boas garfadas. Publicidade Divulgação Ama.zo Um palacete do centro, desenhado por Ramos de Azevedo, esconde um dos jardins mais gostosos da cidade. Por lá são servidas receitas peruanas, como a croqueta de frango com molho de pimenta (R$ 64) e o ceviche clássico (R$ 82), com peixe marinado em leche de tigre e milho crocante. Vai lá: Rua Guaianases, 1149, Campos Elíseos. @amazoperuano Divulgação Bar dos Arcos Se entrar no Theatro Municipal de São Paulo já é tipo furar a TV até cair num filme, imagine beber drinques no seu subsolo. No salão cheio de arcos, como sugere o nome, a galera ocupa os balcões iluminados provando misturas como o trepante (R$ 45), de vodca cítrica, xarope de pitanga e licor de laranja. Vai lá: Praça Ramos de Azevedo, República. @bardosarcos Divulgação Varal Este bar tem ambientes tão variados que comporta de grupos de amigos a dates. O lugar mais charmoso, que poderia ser usado em set de gravações, é a garagem de caquinhos. Os pedaços de cerâmica estão pelo piso, parede e teto. Para beber, o botequinho (R$ 34) leva cachaça, melado e limão. Vai lá: Rua Artur de Azevedo, 636, Cerqueira César. @varal____ Divulgação Casa de Francisca O Palacete Tereza Toledo Lara ganhou mais vida com a abertura do Largo no piso térreo. Mas é o andar de cima, onde se apresentam bandas e artistas, que encanta pela arquitetura, beleza e acústica. As comidinhas, servidas no almoço e no jantar, são sempre brasileiras. Vai lá: Rua Quintino Bocaiúva, 22, centro. @casadefrancisca Divulgação Café Girondino No ano passado, a cafeteria do centro foi adquirida pela Fábrica de Bares. Com 150 anos de funcionamento, o lugar conserva a aparência histórica, apesar da reforma, que durou cinco meses. O cardápio, cheio de clássicos, tem de pão na chapa com requeijão (R$ 18) a filé à parmegiana (R$ 64). Vai lá: Rua Boa Vista, 365, centro. @cafegirondino Divulgação Deli Market Vamos de estilo 'POV': você está na década de 1980, dirigindo numa estrada de fora do país e decide parar numa loja de conveniência. É assim que você se sente nessa lanchonete, que junta máquina de bichinho, foto instantânea e döner, um caprichado sanduíche recheado de carne (R$ 45) ou frango (R$ 42) assado no espeto. Vai lá: Rua Cunha Gago, 841, Pinheiros. @deli.doner Lucent White do Santana Bar Tales Hidequi BARES Frutas e cores em duas barras de respeito Sergio Crusco Quem acompanha concursos de coquetelaria sabe que sempre aparece um concorrente contando a história do manjericão da vovó, que inspirou a receita do drinque (zzzz). Dependendo de como se conta o caso - e do resultado dos coquetéis - a coisa muda de figura. O bartender Luiz Felipe Mascella cavocou memórias familiares para construir sua nova carta de coquetéis, sem cair na obviedade. As frutas que apareciam na mesa da avó Terê, que batiza o bar, viraram coquetéis em que as características de cada ingrediente são ressaltadas, em sintonia com tantos outros elementos. No Santana Bar, Gabriel Santana e seu chefe de bar, Vinícius Demian, buscaram estímulo nas cores, guiando-se pela tabela Pantone para criar drinques nos tons das apostas do mercado de moda. O resultado estético é impressionante, mas tem mais... Inspiração e storytelling todo mundo tem. Quero ver ser bamba. E o traço de união entre o trabalho desses bartenders é a arte de encantar com a pesquisa de ingredientes, o bom uso de técnicas e sabor, muito sabor - que é o que interessa. Publicidade Guanaco Produções Terê Uva (R$ 55) é um dos hits da nova carta, com grappa, pisco, vermutes branco e seco, jerez fino, tintura de folha de uva e picles de uva. Todos os ingredientes têm origem nas parreiras e entregam um trago delicado, seco e salino. Maxixe (R$ 40) é bem refrescante em sua harmonia de gim, maxixe, dill, suco de pepino e coalhada. Quem segue as modas gastronômicas deve gostar de pistache (R$ 40), com blend de runs, orgeat de pistache com matchá, limão siciliano e bitter de cacau. É mais encorpadinho e tem sabor amendoado, que sugere dulçor. Vai lá: R. General Jardim, 427, Vila Buarque. @teresp.bar Tales Hidequi Santana Lucent white (R$ 51) poderia estar na carta frutada do Terê. Tem caju, graviola, água de flor de laranjeira, vinho riesling e anis, tudo clarificado no leite de amêndoas. Scarlet smile (R$ 43) reinventa o manhattan com bourbon com gojiberry, licor alkermes, vinho rosé, cereja amarena e morango. O sedoso mocha mousse (R$ 57), a cor de 2025, é para a turma da robustez. Traz tequila com café, uísque defumado, moonshine, merlot e bitters de café e cacau. Vem com uma colherinha de mousse que você chupa enquanto beberica. Bem devagarinho... Vai lá: R. Joaquim Antunes, 1026, Pinheiros. @_santanabar CLUBE UOL Viva uma experiência Michelin Imaginou ter uma experiência saborosa em um restaurante de Guia Michelin e com desconto? Com o Clube UOL, isso é realidade. 