Divulgação RESTAURANTES Italiano de tudo o que é tipo: onde comer boas massas em SP Gabrielli Menezes Avião sem asa, fogueira sem brasa, São Paulo sem massa... Com o perdão da piadinha, é simplesmente impossível imaginar a capital paulista sem suas fartas cantinas. É verdade, no entanto, que os endereços italianos estão mudando. Em meio a salões com toalha xadrez e estabelecimentos elegantes que pedem até salto alto, surgem casas que tratam as receitas com o devido respeito — mas com uma pegada mais moderna. Nesse cenário, quem ganha são os paulistanos. Se você é como eu, então está sempre pronto para provar mais um prato de macarrão — não importa onde, nem de qual o tipo. Abaixo, trago sugestões bem variadas entre si: Publicidade Divulgação Picchi Pier Paolo Picchi é considerado um dos melhores chefs da cidade. Todos os dias, ele cozinha neste restaurante formal, localizado no térreo de um hotel. O chef tem como ideia resgatar tradições italianas com autoria. A massa longa ao ragu de linguiça calabresa com lentilhas e demi-glace é absurda de boa (R$ 175). Vai lá: Rua Oscar Freire, 533, Jardins. Mais informações Divulgação Jardim de Napoli É o polpetone que faz a fama da casa de 76 anos de história. Mas quem decide ficar nas massas também passa bem. Tem opção para todo gosto, já que o cliente pode decidir o macarrão e o molho. O espaguete à bolonhesa com filé-mignon à milanesa sai por R$ 107. Vai lá: Rua Martinico Prado, 463, Vila Buarque. Mais informações Divulgação Caco Este não é um restaurante italiano, mas as massas recebem uma atenção e tanto. Servido sobre demi-glace, o sacotini fica até rechonchudo, tamanha a generosidade da porção de pescoço de cordeiro desfiado no recheio. Custa R$ 74 e é difícil achar igual por aí. Vai lá: Rua Artur de Azevedo, 496, Pinheiros. Mais informações Divulgação Mesa III Se gosta de massa boa, mas quer poder devorá-la na sua mesa de jantar, a sugestão é apostar nas receitas de Ana Soares, pensadas para finalizar em casa. O ravióli de queijo meia cura (R$ 76 para dois) pode ser combinado com o pesto (R$ 63) e levar pimenta moída na hora de servir. Vai lá: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. Mais informações Drink Porto Atlântico do Sarau Tales Hidequi BARES Dois bares de hotel para desfilar estilo e beber bons drinques Sergio Crusco Bar de hotel é aquela instituição mundial. Esteja você em Berlim, Singapura ou Tóquio, haverá diversas opções de refúgios etílicos para relaxar no final do dia. São lugares naturalmente cosmopolitas, onde ouvimos várias línguas, vemos gente bem-vestida e, de maneira geral, atracamos num porto seguro de coquetéis clássicos bem executados. O bar de hotel 2.0, porém, tem personalidade que transcende a coquetelaria tradicional. Dois desses lugares, cada um com seu estilo e com muita música, são opções bacanas para quem se hospeda em São Paulo ou quem quer fazer um programa regado a bons martinis e drinques autorais. Sarau Bar, no Pulso Hotel, é um lugar cool, de luz baixa, bastante aconchegante, escondido num cantinho quase secreto do térreo. Os coquetéis são assinados por Gabriel Santana, do Santana Bar, com grande variedade de perfis. O som é chique: na noite da minha visita, rolava uma playlist com finesses do R&B moderno. Há noites com DJs e pequenos shows. Bar Caju tem ares mais clássicos, está integrado ao lobby do hotel Marriott, em meio ao vai e vem de hóspedes. Sua coquetelaria também é inventiva, a cargo dos mixologistas Gustavo Rômulo (que passou por vários hotéis paulistanos) e Eduardo Tavares. A música é mais agitada, com programação ao vivo de blues, jazz e rock n' roll das antigas. Tales Hidequi Sarau Bar O Sarau homenageia artistas visuais brasileiros, e você pode começar no modo refrescante com Bandeirinhas (R$ 59), referência a Alfredo Volpi. É um drinque com grappa, cachaça, manteiga de garrafa, xarope de arroz, limão e borbulhante de cambuci. Na linha frutada, outra opção é Porto Atlântico (R$ 64), dedicado ao artista Betito, com vodca, xarope de acerola, clara de ovo e puxuri ralado para finalizar. 1935 (R$ 59) evoca Evandro Carlos Jardim e vai para quem gosta de tragos potentes. Mistura bourbon, vermute tinto, Cynar 70, maracujá e cumaru. Vai lá: R. Henrique Monteiro, 154, Pinheiros. Mais informações Tales Hidequi Bar Caju A reinvenção de clássicos é uma constante na carta do Caju. O Negroni - mix de gim, vermute e Campari - aparece em versões bem diferentes. Em Caju Sbagliato (R$ 56), a receita fica leve e pouco alcoólica com o acréscimo de cajuína artesanal e finalização de espumante. Para preparar Negroni & Cookies (R$ 58), os bartenders lavam o coquetel em gordura de cookies, e ele vem bastante aromático, com gostinho de chocolate. O Tomato Gimlet (R$ 58) é feito com gim banhado em azeite de manjericão, água de tomate e cítricos. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio. Mais informações Getty Images/iStockphoto BELISQUETES Vai um creme de papaia? Gabrielli Menezes Tenho a sensação de que gostar de creme de mamão batido com sorvete é quase revelar a idade. E isso está longe de ser um problema — sem etarismo gastronômico. Mas é fato: a sobremesa regada com licor de cassis está bem distante dos queridinhos atuais, cobertos de Nutella e leite Ninho. Mesmo mais rara nos cardápios, ainda tem uma legião de fãs fiéis. Se você é um deles — ou se topa trocar cookies, muffins e brownies por uma receita com mamão — aqui vão duas boas sugestões: Publicidade Divulgação Almanara Ao longo de 75 anos de história, o cardápio de especialidades árabes foi levemente adaptado aos gostos paulistanos. Na ala de sobremesas, é claro que está o creme de papaia com licor de groselha preta, por R$ 24,40. Ao todo, são mais de dez unidades só na Grande São Paulo. Mais informações Divulgação NB Steak É difícil alguém ter coragem de se sentar na churrascaria e ir direto para a sobremesa sem passar pelo ótimo rodízio de carnes. Servido em uma taça de vidro, o creme geladinho leva licor de cassis no topo (R$ 22). Vai lá: Alameda Santos, 322, Paraíso. Mais informações CLUBE UOL Marmitas veganas com desconto Você, que gosta de levar marmita e se alimentar bem no seu dia a dia, aproveite desconto de 25% no primeiro pedido da Beleaf, restaurante que proporciona comida 100% vegana, preparada com ingredientes naturais e sem abrir mão do sabor e equilíbrio. Confira as regras e condições, exclusivo para assinante UOL. Mais informações Biscoito de sobremesa Já saboreou os biscoitos artesanais da Biscoitê? Com diversos sabores e opções em seu cardápio, você pode aproveitar biscoitos de chocolate, os clássicos, cookies e muito mais, seja para sua sobremesa ou presentear alguém especial. E o melhor que assinante UOL garante 10% OFF para comprar no site. Confira as regras e condições. Mais informações Compartilhar essa edição



