RESTAURANTES Tortas salgadas como você não viu Gabrielli Menezes Sabe aquelas tortas sem equilíbrio entre a massa e o recheio? Esquece! Essas quatro sugestões aqui selecionadas passam longe daqueles salgados secos ou exagerados. Delicadas e gastronômicas, elas são preparadas por chefs de restaurantes moderninhos e chegam até a compor uma etapa de menu degustação. Seja a massa crocante tipo filo (bem fina) ou a sabblé (a que esfarela), todas servem de base para a junção de sabores que jamais estariam na vitrine de uma padaria. Veja onde provar as criações: Caco Há inúmeras boas pedidas nesse sobradinho de tijolos brancos em Pinheiros. Independentemente da sua escolha de prato principal, pode começar pelo quarteto de tarteletes de massa filo. O crocante da torta contrasta bem com a maciez do atum curado em cubos e a cremosidade do creme azedo (R$ 56). Vai lá: Rua Artur de Azevedo, 496, Pinheiros. Tortuga O chef Pedro Gonzalez acaba de trazer para o Brasil uma filial do seu restaurante em Barcelona. A ideia de uma cozinha criativa se replica, mas se adapta aos ingredientes locais. O trio de tortinhas (na abertura desta newsletter) combina pato com laranja, berinjela com missô e morango com tomate-cereja sobre massa quebradiça (R$ 70). Vai lá: Rua Padre Carvalho, 171, Pinheiros. Cellar Cave Tudo é delicado e tem um toque de frescor no cardápio pensado e executado por Giovanna Perrone. No caso da dupla de tarteletes cobertas por carne crua cortada em cubinhos, cebola e vinho fortificado jerez, é a erva asiática chamada shissô que dá a leveza (R$ 65). Vai lá: Rua Diogo Jácome, 372, Vila Nova Conceição. Cala Del Tanit Uma mordida na ótima tartelete de atum servida com ikura (ovas de salmão) e molho sriracha faz explodir um montão de sabores na boca. Ela é uma das etapas do menu degustação (R$ 590), recém-lançado pelo chef catalão Oscar Bosch, servido somente à noite sob reserva. Vai lá: Rua Pais de Araújo, 147, Itaim Bibi. The Punch Bar Rubens Kato BARES Bebendo à moda japonesa em Santa Cecília e na Paulista Sergio Crusco Beber à japonesa já virou nova tradição em São Paulo. Ingredientes da culinária nipônica (e asiática em geral) foram parar nas taças e ampliaram nosso repertório de sabor. Não é raro encontrar uma pimentinha incrementando um Martini ou uma erva emprestando seu perfume a um coquetel refrescante. Em dois lugares, a experiência-Japão tem raízes mais profundas. No Koya88, os drinques de Thiago Pereira (alguns deles com salinidade e umami evidentes) harmonizam perfeitamente com as comidas saborosas (e muitas vezes calóricas) do chef Thiago Maeda. Recentemente, a carta de coquetéis foi renovada por Pereira, com a ajuda de José Augusto, o Augustinho. Além da nova carta, o Koya agora oferece o 'nomihodai', o happy hour importado do Japão, mas com regras específicas. Lá, você tem uma hora e meia (das 18h às 19h30) para beber à vontade um cardápio que inclui quatro coquetéis refrescantes (destaque para o Pineapple Chuhai), além de saquê, soju e cerveja. O rodízio custa R$ 120 e também inclui duas porções de petiscos. Já o The Punch Bar, que fica escondido numa galeria da Avenida Paulista, tem inspiração direta nos bares de alta coquetelaria do Japão. O anfitrião, Ricardo Miyazaki e o bartender Ryu Komorita fazem uma espécie de "consulta etílica", em que traçam o perfil de cada cliente e oferecem coquetéis à medida de seu gosto. Faça reserva, pois tem hora para chegar e para sair. Rubens Kato The Punch Bar Um bom e leve começo é o Green Garden (R$ 56), uma alquimia de gim com limão-siciliano, xarope de demerara e shissô. A erva torna o trago ainda mais refrescante e muito perfumado. Já o Kuro Bunê (R$ 58) é um clássico da casa, com sua mescla de shochu (destilado japonês), bourbon, vermute tinto, licor de ameixa umeshu e bitter Peychaud's. Para finalizar, boa pedida é o chique Café Caribeño (R$ 68), receita intensa com rum de especiarias, porto tawny, licor de café, maraschino e Angostura. Antes de chegar ao cliente, o drinque é defumado. Vai lá: R. Manoel da Nóbrega, 76, lj. 17, Paraíso. Tales Hidequi Koya88 Otsukemono Fizz (R$ 39) é ótimo pra abrir o apetite, com tequila, conserva de melão e pepino, cítricos, açúcar e soda de picles. Hana (R$ 42) é outro drinque bem gastronômico e refrescante, que mistura gim, nabo, pimenta sansho, cítricos, soda de limão yuzu com capim-limão e bitter de salsão. A pimenta dá uma leve amortecida na boca, algo como o jambu paraense. Fãs de tragos mais encorpados vão gostar do Otsuroi (R$ 47), que vem com uísque escocês, jerez oloroso, amaro e solução salina de missô com vinagre. Sim, outro coquetel salgadinho. Vai lá: R. Jesuíno Pascoal, 21, Santa Cecília. Soy Loco Por Ti no Castelo Oculto Luanna Cabral EVENTO Sempre às segundas, coquetelaria latina agita a cidade Sergio Crusco Topa um coquetel em plena segunda-feira? Pois tem rolado festa das boas uma vez por mês, sempre às segundas, no bar Castelo Oculto. O projeto Soy Loco Por Ti, em parceria com a Destilaria San Basile, convidou bartenders da América Latina para trazerem algumas de suas melhores receitas a São Paulo. No dia 8 de setembro, por exemplo, o Castelo recebe Luna Orellano e Juan Diaz, do surpreendente bar El Barón, de Cartagena, Colômbia. Além dos convidados dos países hermanos, participam também bartenders brasileiros, em revezamento nas duas barras da grande casa à la Gaudí. Prepare-se: o ritmo da festa é frenético e sempre há surpresas. Nesta próxima edição de Soy Loco Por Ti, chega junto um time afiado de garotas: Axtro Galactik (Exímia Bar), Renata Adoración (Fitó), Juh Lima (Bar dos Arcos) e Grecia Vascal (Formosa Hi-Fi). A bartender residente da casa, Gabriela Fernandes, também apresenta as criações de sua nova carta de coquetéis, que homenageia artistas latinas. Se perder essa data, vêm outros encontrões por aí: Andrés Nicanor, da Nicanor Casa de Bebidas, do Equador (dia 13 de outubro), e o bartender argentino Martin Tumino (dia 10 de novembro). Vai lá: Soy Loco Por Ti no Castelo Oculto, Rua Fidalga, 120, Vila Madalena. Luiza Lafer Confeitaria Julia Thompson BELISQUETES A rua Virgílio está renovada Gabrielli Menezes Não tenho raízes espanholas, mas gosto tanto de "salir de tapas" que valeria fazer um teste genético para comprovar a descendência. O termo, que se refere ao ato de pular de bar em bar para petiscar, é quase um estilo de vida. Vou num lugar, belisco um negócio, caminho até o vizinho, peço outra coisinha... Se quer praticar também, um bom lugar para começar é a Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros. A via está cheia de novidades como o Lena, restaurante mineiro sobre o qual escrevi numa newsletter recente, além dos dois lugares indicados abaixo. Adara Café Esse novo café tem aspiração à lanchonete. Além de bebidas como o latte com toque de flor de laranjeira (R$ 18) e o matchá com água tônica (R$ 20), fazem sucesso por lá os sandubas no pão de forma inspirados nas delis de Nova Iorque. Entre eles, o pastrami melt (R$ 44) que traz a carne curada misturada ao queijo colby-jack derretido, picles de pepino e mostarda à l'ancienne e o egg salad (R$ 36), com ovo cozido picado misturado a dill e maionese. Vai lá: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 179, Pinheiros. Julia Thompson Luiza Lafer Confeitaria Formada pela Le Cordon Bleu em Paris, a confeiteira Luiza Lafer passou oito anos fazendo doces por encomenda antes de abrir a sua charmosa loja no fim de julho. Por lá, dá para escolher entre bolos e tortas tão lindos quanto criativos. Uma releitura do bolo tres leches é feita com massa chiffon de coco, creme de baunilha e calda de caramelo de cumaru com coco (R$ 29 a fatia). A torta de pera leva a fruta cozida com creme de amêndoa e baunilha (R$ 29). Vai lá: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 409, Pinheiros.




