Patrocínio Divulgação RESTAURANTES Fila na porta? Credo! Lugares que só atendem por reserva Gabrielli Menezes O que você prefere: encarar uma fila surpresa de uma hora ou mais ou então se programar para reservar um restaurante com até 45 dias de antecedência? Para mim, é uma disputa brava. Esperar na porta é "a vida" para os paulistanos empenhados em conhecer lugares novos ou no hype. Já fazer reserva é um hábito comum em partes do mundo, mas que os brasileiros custam a incorporar. Para visitar um dos endereços dessa lista, no entanto, não há escolha: é preciso se antecipar. Os quatro estabelecimentos focam na exclusividade, atendem pouquíssimas pessoas por noite e, por coincidência ou não, compartilham a inspiração nipônica. Publicidade Rubens Kato Kanoe Pode ser que você já tenha passado em frente a este restaurante e nem tenha percebido que ele estava ali. Essa é a ideia do chef Tadashi Shiraishi e a esposa Patricia Bianco, que servem um omakase (R$ 1.400) para apenas 8 pessoas por noite com reservas feitas com (muita) antecedência. Depois de atravessar a discreta porta, todo mundo se senta em volta de um balcão, instaldo no centro do salão de cores claras e luz aconchegante. São cerca de 18 etapas com o que há de mais fresco no dia que te levam direto a uma viagem gustativa e cultural pelo Japão. Vai lá: Alameda Itu, 1578, Jardim Paulista. Mais informações Rubens Kato The Punch Bar Aqui só se bebe com hora marcada. Neste bar de coquetelaria de influência japonesa tem horário para chegar e para ir embora, escolha entre 18h às 21h ou 21h30 à 0h (aos sábados, 17h-20h ou 20h30) para provar drinques bem-executados por Ricardo Miyazaki - que gosta de trocar ideia com os clientes antes de sugerir uma mistura exclusiva. O acesso ao espaço também é peculiar: entre na Galeria Ouro Branco e procure por uma porta de madeira similar à de uma casa. Toque a campainhia e desfrute da experiência no balcão, onde só cabem 15 pessoas. Vai lá: Rua Manuel da Nóbrega, 76 (loja 17), Paraíso. Mais informações Divulgação Kuro Apenas vinte pessoas são servidas por noite neste restaurante japonês estrelado. As reservas disputadas rolam metade às 19h e o restante às 21h. Cardápio à la carte inexiste. O esquema é ir disposto a provar o omakase (R$ 580). O menu degustação é preparado pelo sushiman Henry Miyano com os pescados frescos do dia, que são exibidos ao público em uma caixa de madeira antes do jantar começar. As etapas sempre variam, mas costumam contar com nove diferentes tipos de sushi. Por mais R$ 420, a refeição pode ser harmonizada. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César. Mais informações Tati Frison Shiro Japanese Cocktail Bar Aberto em 2024, o bar cuja tradução do nome é branco fica no andar de cima do Kuro (que significa "preto" em japonês). No salão escurinho, só cabem oito pessoas. Para sentar, você já sabe: precisa reservar. Drinques autorais com um pé no Japão, caso do mizu (de shochu, saquê, vodca infusionada com alga nori e suco de maçã-verde, R$ 54), dividem espaço no cardápio com releituras e uma lista de clássicos. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 712 (2°andar), Cerqueira César. Mais informações Mário Rodrigues BARES Fruta, acidez e doçura nos coquetéis de primavera Sergio Crusco Chegou a primavera e, apesar da chuva brava que anunciou a estação, sonhamos com dias amenos — nem muito quentes, nem muito frios. Adoro poder sair à noite de bermuda e manga curta. Quem mais? Tem coquetel que combina com esse clima. Ele pode ser mais frutado, deve ter um quê de acidez em um tantinho de dulçor. "Não tem jeito. É o tipo de drinque que as pessoas mais pedem", diz Vaninha, head bartender do Bar do Praça, o boteco de cachaças e cafés especiais do restaurante-jardim Praça São Lourenço. Vaninha recentemente renovou a carta do Praça e investe no estilo sour & sweet, embora haja clássicos potentes à disposição, como o bacana Rabo de Galo da casa, incrementado com figo. Outro mestre das misturas cheias de fruta e frescor, Clayton Azevedo, também renovou a carta do Bar Desembargador, fervilhante endereço de esquina em Perdizes. Ele confirma a tendência: "Nosso público gosta de uma certa doçura. Procuro não exagerar, mas ela deve estar presente". Mário Rodrigues Bar do Praça O hit da nova carta é Flor de Eli (R$ 53), com toques ácidos, doces, amargos e herbais. Vem com cachaça de amburana, fernet, limão-cravo, mel, alecrim e bitter de cacau. Jardim Secreto (R$ 56) é um delicado mix de vodca, limão-siciliano e xarope de capim santo. A aquafaba, água do cozimento do grão-de-bico, dá textura aerada ao drinque. O xarope de pimenta é protagonista de Dedo de Moça (R$ 50), em harmonia com gim, limão-siciliano, licor e bitter de laranja. O ardor é suave e abre o apetite para a gastronomia do Praça. Vai lá R. Casa do Ator, 608, Vila Olímpia. Mais informações Divulgação Bar Desembargador Se quiser começar com um toque de especiarias, peça a Clayton o drinque Chamas de Outono (R$ 44), com uísque de canela, suco de laranja, xarope de abacaxi e vermute tinto. Rota Proibida (R$ 42) também tem uma ponta de picância, vinda do xarope de gengibre e mel, que contracena com um uísque escocês de teor alcoólico mais alto, tangerina, licor de amêndoas e bitter de laranja. Para tardes e noites mais quentes, Ouro Maia (R$ 42) é bem refrescante. Tem tequila, Aperol, licor de pêssego, limão siciliano e xarope de mel. Vai lá: R. Desembargador do Vale, 253, Perdizes. Mais informações Getty Images BELISQUETES Camarão e mais camarão Gabrielli Menezes "É de camarão? Quero". Essa sou eu e isso aprendi com meu pai. A regra é: foi numa festinha, passou garçom servindo camarão? Aceita — e aceita sempre. Mesmo se não for a sua praia, alguém da mesa ceeeertamente ficará feliz com o quitute em dose dupla. O ingrediente que os fãs incentivam a família a fazer esse tipo de coisa e os haters provocam falando que se trata de uma barata do mar é protagonista sempre que aparece. Aqui estão dois petiscos que eu adoro: Publicidade Gabrielli Menezes Boteco de Manu Esqueça o frango e o requeijão cremoso. No movimentado boteco da chef Manuelle Ferraz, a mini coxinha é recheada de camarão em pedaços. É uma delícia e fica melhor ainda com um pinguinho de pimenta da casa. Vai lá: Rua Lavradio, 235, Barra Funda. Mais informações Divulgação Petit Comité Rotisserie Receita tradicional da banqueteira Rita Atrib, a torta de massa podre com creme de camarão no recheio é imperdível. Para matar a vontade, há diferentes tamanhos: fatia, torta pequena, média, ou grande, com o quilo custando R$ 212. Vai lá: Avenida Jacutinga, 92, Moema. Mais informações CLUBE UOL Desconto no Vivenda do Camarão Assinante UOL tem desconto exclusivo para pedidos online no Vivenda do Camarão, maior rede de restaurantes de frutos-do-mar do Brasil desde 1984. Agora, você pode desfrutar de pratos deliciosos com 12% OFF, demais né?! Desconto não aplicável para combos e polvos e não válido para loja física. Mais informações Desconto no Restaurante America Você, que gosta de fazer uma refeição entre amigos, curtir com a família, ou mesmo fazer um almoço de negócios, agora tem cupom de 15% OFF no Restaurante America, exclusivo para Assinante UOL. O desconto é válido apenas para o consumo local no almoço e jantar, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e fins de semana. Desconto não válido para pratos promocionais, ou demais promoções, e não se aplica a bebidas alcoólicas. Mais informações * A newsletter Bares e Restaurantes tem o patrocínio de Mitsubishi Motors. Compartilhar essa edição



