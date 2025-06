Pedro Shutter RESTAURANTES Dia dos Namorados: onde ir juntinho qualquer dia (menos hoje!) Gabrielli Menezes Está há um mês pensando aonde ir no Dia dos Namorados? Sinto muito. A verdade é que a antecedência não importa, sair no dia 12 de junho é sempre um inferno. Lugares com reserva lotam; lugares sem reserva multiplicam filas. Os cardápios que já sabe de cor geralmente mudam; e os pratos que você pensa em pedir dão lugar a receitas criadas especialmente para a data. Por isso, a dica é: fiquem em casa, comam o trivial favorito de vocês — de macarrão a arroz e feijão, pouco importa —, e finjam que o Dia dos Namorados é outro dia qualquer, à sua escolha. Neste dia, no qual prevejo que vocês serão mais felizes na rua do que hoje, podem considerar visitar um desses lugares românticos aqui: Publicidade Rodolfo Regini Donna Este micro restaurante é uma ótima desculpa para você ficar bem juntinho durante o jantar. As receitas são pensadas e executadas pelo chef André Mifano e pela equipe. O pedido clássico de entrada é pão de queijo frito com recheio cremoso (R$ 39). Entre os pratos principais, há massas de sabores intensos, como o ravióli de pernil de cordeiro ao molho de grana padano e demi glace de cogumelo (R$ 172). Vai lá: Rua Peixoto Gomide, 1815, Jardim Paulista. @restaurantedonna_ Divulgação Elevado Bar O salão escurinho, iluminado por velas e luzes indiretas, cria o clima perfeito para uma saidinha a dois. A carta de vinhos montada por Leandro Mattiuz é democrática: mistura rótulos convencionais e naturais e conta com trinta opções oferecidas em taças. As comidinhas se dividem entre entradas frias, como o carpaccio de carne (R$ 42), e ingredientes levados à brasa, caso da linguiça (R$ 58) servida com coalhada. Vai lá: Rua Jesuíno Pascoal, 16, Vila Buarque. @elevado_bar Divulgação Flora Bar De tão charmoso, o lugar segue lotado mesmo após a expansão do espaço. Os casais vão atrás da atmosfera romântica e da extensa carta de drinques, que vai dos clássicos aos autorais. Os petiscos mais pedidos são o tartare de atum com ponzu, pimenta e tempurá de shissô (R$ 85) e a croqueta de bife bourguignon (R$ 35, duas unidades), que transforma em bolinho o clássico guisado francês e é servido com aioli de bacon. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 795, Jardim Paulista. @florabar.sp Leca Novo Oli Esta pizzaria não tem cara de pizzaria. O ambiente é aconchegante, rola jazz ao vivo todas as quartas e a chef Olivia Maita cozinha somente com mulheres. Preparada com farinhas italianas e francesas e fermentada por 72 horas, as massas recebem coberturas como cebola caramelizada e queijo de cabra (R$ 141) ou mortadela italiana e burrata (R$ 146). Até domingo (15), porém, o menu é especial Dia dos Namorados. Vai lá: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 104, Itaim Bibi. @olipizza.sp Divulgação BARES Dois listening bars bons para namoros e dates no centro de SP Sergio Crusco Nada contra as celebrações do amor - delas gosto bastante. Só não vejo nada de romântico na muvuca que move o Dia dos Namorados em São Paulo: filas, equipes apressadas (para não dizer estressadas), aquele bafafá. Mais chique produzir, artesanalmente ou por delivery, um jantarzinho a dois em casa. Bares legais para namorar? Ah, tem vários. É só escolher outra data para o date. Os listening bars Domo e Lágrima são dois deles. Pequenos, ambiente cool e aconchegante, som de vinil com os melhores DJs da praça, excelentes coquetéis e, no Domo, gastronomia moderna e saborosa. Além dos petiscos e pratos da chef Gabriela Rodrigues, o Domo está com nova carta de drinques, assinada pelo chefe de bar Rodolfo Carvalho. Há delicadezas frutadas e tragos potentes, para estilos vários de casais. No Lágrima, também tem muita novidade bolada pelo trio Ciro Tupi, Carlos Franco e Gunter Sarfert. A carta passeia dos drinques leves aos potentes nas seções matinais, umami, sobremesas e digestivos. Para curtir num dos cantinhos escuros do diminuto bar. Divulgação Domo O coquetel chill (R$ 48) é bem complexo: delicado, ácido, perfumoso, sem perder a característica da base de bourbon. Nele, o uísque de milho interage com moonshine defumado, maracujá, limão e Angostura. Lemongrass gimlet (R$ 45) agrada aos que curtem acidez, elegante em sua alquimia de gim, cordial de folha de limão makrut e capim limão. Uma pedida de luxo, aveludada e encorpada, é The Macallan Brew (R$ 75), com o single malt Macallan Double Cask, uísque de centeio, café preparado com a técnica de cold bew, baunilha e bitter de laranja. Vai lá: R. Major Sertório, 452, Vila Buarque. @domobarsp Tales Hidequi Lágrima Bar Surpreenda seu amor com cereal killer (R$ 57), mistura de bourbon, sucrilhos, morango, baunilha clarificados no leite. Está na carta dedicada ao café da manhã. Manjar (R$ 65) é outro coquetel que pode lembrar casa de avó, reproduzindo o doce com rum, óleo de coco, ameixa e vermutes bianco e seco. Yokai (R$ 60) é uma boa dica para quem quer seduzir alguém. A reinvenção do manhattan parece mesmo poção do amor, com bourbon, manteiga noisette, amaro, jerez oloroso, licor de ume e Cynar. Se não der certo, há outros bares pela frente. Vai lá: R. Major Sertório, 95, República. @lagrima.bar Divulgação BELISQUETES Às formiguinhas de Pinheiros Gabrielli Menezes Em Pinheiros, você esbarra em restaurantes e tropeça em novidades. São tantas, a todo momento, que renderia até uma sessão fixa na newsletter, daquelas bem bairristas. Entre novas cafeterias, bares e padarias, há dois estabelecimentos dedicados a doces específicos e nem tão comuns assim: Publicidade Dani Neves Hagi A loja é especializada em torrone, doce típico italiano que tem aos montes na Europa, mas quase não dá as caras por aqui. Sua principal característica é a textura puxa-puxa, fruto do cozimento lento de uma mistura de mel, açúcar, clara de ovo e amêndoas. Além da versão clássica, há opções criativas, como a de pistache com limão. Cada barra de 60 gramas sai por R$ 27. Vai lá: Cônego Eugênio Leite, 629, Pinheiros. @torroneria.hagi Divulgação Navarro Cheesecake A base da torta de queijo, preparada sem farinha e gelatina, é sempre a mesma - e super cremosa. A base da torta de queijo, preparada sem farinha e gelatina, é sempre a mesma - e super cremosa. O que vai por cima pode ficar à mercê da criatividade do cliente ou dos donos. Entre as sugestões da casa (R$ 24) estão a de torta de limão, com curd da fruta e marshmallow maçaricado, e a de goiabada, que leva um delicado biscoitinho de bolo de rolo, além da calda de goiaba. Vai lá: Rua Lisboa, 357, Pinheiros. @navarrocheesecake