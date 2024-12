Divulgação RESTAURANTES De pizza a sushi, as melhores pedidas do ano Gabrielli Menezes Se é praxe fazer retrospectiva com as notícias que marcaram o mundo, por que não criar uma versão mais apetitosa e relembrar todas as boas comidas que preencheram os dias de 2024? Embora eu tenha provado menus degustação memoráveis — como o do Tuju, que classifiquei por aqui como a melhor refeição que já fiz em SP —, achei válido reunir opções mais acessíveis para o bolso e para o paladar. É por isso que as quatro melhores pedidas do ano são receitas amadas por todo paulistano: hambúrguer, massa, sushi e pizza. Saiba onde comer as que eu mais gostei. Publicidade Reprodução Hambúrguer, do Chimi Parrilla Deve ser algum tipo de mágica. Afinal, a suculência do disco de 160 gramas de Angus é de outro planeta. Selado na grelha pertinho da brasa, o hambúrguer é tão saboroso que, para mim, não precisa de nada além de queijo prato (R$ 42). Quem fizer questão, pode adicionar extras como cebola caramelada e picles. Vai lá: Avenida Professor Alfonso Bovero, 730, Perdizes. @chimi_parrilla Reprodução Fettuccine, do Nino Cucino Receita simples não quer dizer receita fácil. Alcançar o creme sedoso do fettuccine alfredo a partir da emulsão de Grana Padano e manteiga é para poucos. Marcos Renzetti tem mão boa para isso - faz o melhor da cidade. O passo a passo é seguido pela equipe do Nino, onde o prato é finalizado na frente do cliente e serve duas pessoas (R$ 169). Vai lá: Rua Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi. @ninocucina Divulgação Sushi, do Quito Quito Este despretensioso boteco japonês mexeu com meu paladar. Colocado sob o atum pincelado com shoyu, o wasabi preenche a boca com o sabor picante, enquanto o bolinho de arroz, neutro e morno, equilibra a sensação com precisão. A vontade é comer os seis sushis (R$ 59) sozinha, sem dividir com ninguém. Vai lá: Alameda Campinas, 1179, Jardim Paulista. @quitoquitoizakayaoficial Divulgação Pizza, da Trattorita EVVAI É com um ingrediente tão simples quanto a cebola que o chef André Miranda prepara a melhor pizza que provei em 2024. De bordas rechonchudas e massa elástica, a cippolina (R$ 85) combina queijo Cuesta, cebola assada e molho do próprio vegetal. A comilança é lúdica: o cliente corta a fatia com a tesoura fornecida pelo garçom. Vai lá: Rua Joaquim Antunes, 260, Jardim Paulistano. @trattorita Bachour Divulgação BELISQUETES O que vem de doce por aí? Tendências para 2025 Duas vezes considerado o melhor confeiteiro do mundo pelo The Best Chef Awards, o porto-riquenho Antonio Bachour está em São Paulo para a inauguração do seu primeiro endereço brasileiro: o Mata Café by Bachour. Seus doces e folhados estarão à venda na Rua Oscar Freire, número 1052, por cerca de seis meses. Depois disso, a ideia é se mudar para um endereço permanente, no megacomplexo de luxo Cidade Matarazzo. Aproveitamos a visita do especialista, que mantém restaurantes em Miami (EUA) e em Mérida (México), para perguntar quais tendências internacionais devemos encontrar nas vitrines das confeitarias paulistanas no próximo ano. Confira as previsões abaixo. O confeiteiro Antonio Bachour faz suas apostas para 2025 Divulgação Sobremesas mais naturais, que usam gorduras de alta qualidade, pegam leve no açúcar ou o substituem por xaropes de frutas.

Doces clássicos reinterpretados, agregando inovação aos sabores que evocam memórias afetivas.

As tortas terão como foco o visual " instagramável " para atrair e fidelizar novos clientes via redes sociais.

" para atrair e fidelizar novos clientes via redes sociais. Sobremesas artesanais e fresquinhas, finalizadas na hora ou recém-preparadas, em vez de permanecer por horas na vitrine . Boteco da Glória Divulgação BARES Bons drinques nos botecões cariocas de São Paulo Sergio Crusco Os populares bares paulistanos de "alma carioca" são famosos pelas porções e pelos pratos fartos, pelo chope aos borbortões e pelo domínio das caipirinhas. Nada contra o coquetel mais querido do Brasil, mas essas casas têm público e potencial para ir além na mixologia. O Bar Desembargador, em Perdizes, já explora esse filão há um bom tempo, com um serviço de coquetelaria de respeito. No comando da barra está Clayton Azevedo, rei da alegria, um dos mais simpáticos bartenders da cidade, sempre inventando moda. O novo e muito espaçoso Boteco da Glória, nos Jardins, sacou a tendência logo na estreia e oferece uma equilibrada carta de drinques autorais, assinada por Daniel Gomes. Eles fazem ótima companhia para os quitutes e a parrilla da casa. Nesses barzões predominam os coquetéis frutados, doce-azedos, fáceis de beber, bons de prosa e de verão. Mas há várias opções mais robustas, sobretudo na seção de clássicos, que as duas casas executam muito bem. Publicidade Divulgação Bar Desembargador O lugar estratégico do Desembargador é o bar que dá para a calçada, onde se pode provar o bossa (R$ 39), sucesso da carta atual. Ele vem com cachaça de jambu, Licor 43, limão, maracujá e espuma de gengibre. Borbulhante e elegante, rossini spicy (R$ 38) traz gim de pêra, espumante, purê de morango e açúcar. Desembargador (R$ 37) mescla tequila, Aperol, licor de pêssego, açúcar e limão. Da série clássica, Clayton sugere mark twain (R$ 40), de uísque escocês, limão, açúcar e Angostura. Vai lá: R. Desembargador do Vale, 253, Perdizes. @bardesembargador Divulgação Boteco da Glória Os coquetéis do barzão trazem muitos elementos tropicais, como em fuego dorado (R$ 38), mix de tequila com pimenta jalapeño, tiquira, goiaba, cúrcuma e limão. Glória a Jorge (R$ 36) é uma pedida superrefrescante, com licor artesanal de cravo e canela, maracujá, limão cravo e Angostura. Candelária (R$ 42) tem mais punch na harmonia de uísque escocês, licor de kinkan, urucum e vinho do porto. Hemingway daiquiri (R$ 38), com rum, limão, grapefruit, licor de cereja e açúcar, é uma boa prova clássica. Vai lá: Al. Lorena, 200, Jardins. @botecodagloriasp Divulgação Navegue sem anúncios Assinantes de conteúdo exclusivo UOL agora contam com mais um benefício: navegação sem anúncios no aplicativo UOL. Se você já é assinante, baixe ou atualize o app e faça login para navegar por textos e vídeos sem interrupções. Além da navegação sem anúncios no app, assinante UOL tem acesso ilimitado aos colunistas, reportagens de UOL Prime, TAB e outros conteúdos exclusivos — e pode comentar em todos eles. Também ganha R$ 20 por mês para usar em cinema na Ingresso.com, descontos em teatro e festivais de música, entre outras vantagens do Clube UOL. Compartilhar essa edição