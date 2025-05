Divulgação RESTAURANTES De pizza a hot roll: onde comer receitas que o Brasil melhorou Gabrielli Menezes É hora de vestir a camisa, encher o peito de orgulho e assumir: há muitos pratos que o brasileiro deixou melhor. Mas calma lá... Não estou falando de invenções como pizza de sushi, nem hambúrguer de miojo — seria demais para mim. Digo das receitas trazidas por imigrantes. Aquelas que se enraizaram por aqui e, pouco a pouco, permitiram-se influenciar por novos ingredientes e outros hábitos, transformando-se em paixões nossas. Saiba onde comer quatro delas: Publicidade Reprodução Parmegiana Empanar um bife e fritar para cobri-lo de molho de tomate e mussarela é coisa verde e amarela. O que existe na Itália é o parmigiana di melanzane, preparado com fatias de berinjela no lugar da carne. Não tem nem como competir, né?! Sem contar que a nossa versão leva acompanhamentos essenciais para uma refeição ser de fato refeição: arroz e batatinha frita. No Fôrno, o prato leva molho branco ou vermelho (a escolha é sua) e o queijo artesanal Tulha, que intensifica o sabor (R$ 95). Vai lá: Rua Cunha Horta, 70, Consolação. Hot roll Fritar sushi certamente não é uma prática tradicional japonesa, mas no Brasil virou uma verdadeira paixão. Por quê? Meu palpite: a textura crocante do hot roll conquista quem torce o nariz para a moleza do peixe cru - e acaba servindo como porta de entrada (ainda que nada autêntica) para esse universo. No Geiko San, o enrolado combina lâminas finas de salmão e alga nori. Por dentro, camarão cozido, massago e cebolete fresca; por fora, a clássica massinha de tempurá (R$ 66). Vai lá: Rua Padre João Manuel, 1231, Jardins. Bolo de cenoura A versão americana pode levar especiarias, nozes, passas, cream cheese... Convenhamos: nem parece bolo de cenoura. Sou muito mais a receita brasileira, cuja graça mora na simplicidade da massa alaranjada e fofinha. No Mercadinho Dalva e Dito - a mercearia de produtos regionais e artesanais do restaurante Dalva e Dito, do chef Alex Atala - o bolo de cenoura é assado na forma com furo no meio e coberto por uma calda tipo ganache. O doce é vendido inteiro por R$ 35. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César. Pizza Não é segredo que as pizzas chegaram ao Brasil com os italianos, especialmente os vindos da região de Nápoles. Mas foi preciso se adaptar: com uma farinha de qualidade inferior à europeia, o tempo de fermentação foi reduzido. Já o tamanho do disco aumentou - assim como o número de itens na cobertura -, transformando a pizza na melhor escolha para compartilhar. Apesar do nome, a Zi Tereza di Napoli está mais para "di São Paulo": tem até borda de catupiry (R$ 24), que fica ótima na versão de calabresa com mussarela (R$ 136). Vai lá: Avenida Vereador José Diniz, 3401, Campo Belo. BARES Marcelo Serrano em duas (ou mais) versões Sergio Crusco Quem roda bares e restaurantes de São Paulo e de outras cidades do Brasil já se acostumou a ler, na carta de coquetéis, a assinatura de Marcelo Serrano, mixologista e consultor. Ele não para, está sempre com novidade nas barras. Equilíbrio e delicadeza são as principais características do trabalho de Serrano, o cara que inventou o moscow mule com espuminha de gengibre. Dos meus giros mais recentes, indico duas cartas de autoria do mestre. Para o barzão Café Journal, lugar cheio de simpatia, Serrano criou coquetéis com muita brasilidade, em que brilham nossas frutas em harmonia com diversos destilados. Por enquanto, só na unidade de Moema. A carta do Tatá Sushi, lançada no ano passado na matriz do Itaim, segue firme no novo endereço de Pinheiros. Sugiro chegar mais cedo para curtir, no belo balcão da entrada, um drinque e um papo antes de partir para o jantar. Café Journal Oasis (R$ 44) representa bem a delicadeza das alquimias de Serrano, com gim de pera, vinho branco, cambuci, licor de avelã, na companhia de gorgonzola e farofa de especiarias na borda. Maria Quitéria (R$ 45) é um trago sedoso, cítrico, herbal e com sutil picância, encontro de tequila, lichia, limão, cordial de pimenta penja e o perfume do capim santo. Para finalizar, o mixologista inspirou-se na batida espanhola para bolar o chique interiorano (R$ 44), com licor de macadâmia, vinho tinto e abacaxi. Levemente doce, cremoso e gostoso. Vai lá: Al. dos Anapurus, 1121, Moema. Tatá Sushi Quem é fã de moscow mule já pode chegar pedindo shisô mule, em que a receita de vodca, açúcar, limão e gengibre ganha um toque extra de frescor vindo da erva shisô, o "manjericão japonês". Em vez da canequinha de cobre, vem numa linda peça de cerâmica. Na onda de misturar culturas, Brasil-Japão entrega saquê, gim com jambu, mel, limão e abacaxi, num trago frutado, que causa leve tremor nos lábios. Tokyo sour vai na mesma batida, com vodca, xarope de pistache, licor de limão yuzu e sálvia. Todos por R$ 40. Vai lá: Av. Brig. Faria Lima, 120, Pinheiros ou R. João Cachoeira, 278, Itaim. BELISQUETES Dois cafés-livrarias Gabrielli Menezes O café e o livro compartilham um mundo em comum. Ambos convidam à pausa, à mudança de foco e à companhia — seja em carne e osso ou nas personagens que você encontra conforme avança as páginas. Em São Paulo, há uma série de endereços que celebram essa união em ambientes acolhedores, onde um cappuccino tem tanto valor quanto o último lançamento da sua editora favorita. Conheça dois: Bibla Está pra nascer um lugar tão fofo quanto este. Móveis e louças garimpados, espalhados entre prateleiras de livros, dão um ar tão grande de casa que, quando chega a conta, você se lembra: "ah, verdade, tem que pagar". Nessa linha emotiva, o pão de batata com recheio de catupiry (R$ 13) pode te levar direto para o intervalo da escola, e o café coado (R$ 14), para a sala da sua avó. Vai lá: Praça Professora Emília Barbosa Lima, 58, Vila Madalena. Yerba - Por Um Punhado de Dólares Este ponto de encontro no centro da cidade tem uma atmosfera urbana: concreto, ferro e madeira dominam o ambiente, que é meio livraria, meio cafeteria. Além de clássicos como o coado e o cappuccino, a equipe prepara opções mais criativas - caso do cold brew (café extraído a frio) com creme de leite fresco batido com laranja e especiarias, uma boa companhia para bolos como os de banana, cenoura e tapioca. Vai lá: Rua Pirineus, 86, Campos Elíseos. 