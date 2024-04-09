Divulgação RESTAURANTES 4 lugares para pôr o coração no prato (literalmente) Gabrielli Menezes No país do churrasco, o coração de galinha é o primeiro a se apresentar. Roda o salão empilhado no espeto, levado pelo garçom. Uns pedem para colocar no prato vários de uma vez — "são tão pequeninos" — e outros não querem nem pensar em ingerir a parte que ninguém se esquece que se trata do órgão que mantinha o animal vivo até pouco tempo atrás. Isso também acontece com o coração de pato, de porco e de boi. Apesar de ser um músculo, assim como picanha e outros cortes desejados, não faz parte do esqueleto e entra para o desvalorizado grupo dos miúdos, junto do fígado, do rim e do bucho (estômago). É uma pena, além de uma hipocrisia, já que a forma mais responsável de comer carne é consumindo o animal por inteiro. "Curiosamente, embora consumamos tanta carne bovina, o coração não é lá muito exaltado. Quase todo mundo que prova gosta muito. É uma carne de sabor delicado, sem a pungência de outras vísceras, e textura agradável" Marcelo Corrêa Bastos, do restaurante brasileiro Jiquitaia. Veja onde provar: Publicidade Divulgação De galinha O Jiboia tem jeito de boteco, mas a comida é de restaurante. Da cozinha cheia de opções bem-executadas sai o espetinho de coração temperado com curry (R$ 18), que pode acompanhar farofa de milho, vinagrete e salada de batata (R$ 15) ou pão (R$ 5). Vai lá: Rua Barão de Tatuí, 390, Vila Buarque. Mais informações Érika Mayumi De pato O que, no primeiro momento, pode assustar, transforma-se em deleite na boca. No Cora, a receita do chef Pablo Inca combina o coração de pato puxado na frigideira às pétalas de cebolas temperadas com chimichurri e ao purê de couve-flor com molho de ervas (R$ 65). Vai lá: Rua Amaral Gurgel, 344, Vila Buarque. Mais informações Divulgação De boi Novidade no menu do Jiquitaia, o coração de boi primeiro é marinado inteiro numa salmoura com ervas aromáticas e depois grelhado em alta temperatura. Quando frio, é cortado em fatias finas como rosbife e servido ao lado de salada de agrião com cebola e raiz forte (R$ 35). Vai lá: Rua Coronel Oscar Porto, 808, Paraíso. Mais informações Divulgação De alcachofra No Le Jazz, o coração vem da alcachofra, aquela parte mais interna e macia do vegetal. O centro da flor, que fica escondido sob as pétalas e concentra sabor delicado, é cozido lentamente com vinho e ervas aromáticas e servido com queijo tulha (R$ 58). Vai lá: Rua dos Pinheiros, 254; R. Dr. Melo Alves, 734; Shopping Iguatemi; e Shopping Higienópolis. Mais informações Drink Tucupi Manhattan do Kureiji Neuton Araujo BARES Dois lugares para curtir coquetéis gastronômicos Sergio Crusco Há tempos venho falando da influência da gastronomia na coquetelaria. Posso soar repetitivo, mas acontece que, quando o assunto parece se esgotar, topo com novos e excelentes exemplos do intercâmbio entre cozinha e balcão. Aí não tem como não comentá-los. Para criar a carta de drinques do Kureiji, o chef Adriano Kanashiro teve longas conversas com o bartender Ricardo Barreto. Queria que as taças replicassem o mix de influências de sua cozinha, que abarca Japão, Brasil, Gana (onde trabalhou por oito anos) e outras influências de maneira surpreendente. Os coquetéis seguem a mesma linha, também são kureiji (pronúncia com sotaque japonês da palavra crazy). Só que loucura ali é coisa séria - tragos clássicos ganham elementos inesperados, vindos da cozinha, sem perder sua estrutura original. Na unidade de Pinheiros do Fitó, a sinergia também é alta entre a chef Cafira Foz e a mixologista Renata Adoración. A experimentação com elementos gastronômicos nas taças é radical - Renata até aproveita resíduos da cozinha (perfeitamente saudáveis, que fique claro) para compor receitas bebíveis ou guarnições de coquetéis. Neuton Araujo Kureiji Nipo Gimlet é pedida boa para antes da refeição. Tem fruta, certa picância e acidez de sobra, que faz a boca salivar e atiça o apetite. Leva gim com wasabi, cambuci e limão-cravo. Umê Julep também refresca, porém com mais corpo e álcool. A alquimia consiste em bourbon, concentrado de umê, hortelã fresquinha e defumação com pimentas. Para quem quer ousar, Tucupi Manhattan mistura uísque japonês, bourbon, vermute seco, tucupi preto e bitter. Beba devagarinho, já que o drinque evolui enquanto ganha temperatura. Todos os coquetéis autorais custam R$ 46. Vai lá: R. Guarará, 190, Jardins. Mais informações Divulgação Fitó O drinque Baianá (R$ 45) é a cara do Fitó, lugar de influência nordestina. Tem rum em infusão de coco queimado, cachaça, abacaxi e água de coco. Tropicalíssimo. O potente Pão na Chapa (R$ 52) reproduz o café da manhã com álcool, mixando bourbon, manteiga de garrafa, caramelo salgado de café, vermute seco e bitter de laranja. Mistério do Planeta (R$ 49) é outra receita complexa, com jerez oloroso, licor de jenipapo, bourbon, molho de soja vegano, gergelim preto e chá de maçã. Também se recomenda curtir devagar, harmonizando com as comidas. Vai lá: R. Cardeal Arcoverde, 2773, Pinheiros. Mais informações Divulgação BELISQUETES O domingo é das crianças Gabrielli Menezes "Não aceite doces de estranhos". A frase repetida à exaustão pelos pais tem motivo: é raro encontrar crianças que resistam às sobremesas. Atrativos, coloridos e viciantes, os doces são um prazer instantâneo — e a gente percebe desde cedo. É por isso que as sugestões para o próximo Dia das Crianças (12) são repletas de açúcar. Abaixo, confira como ganhar uma pizza de creme de avelã ou garantir um bolo fofíssimo do Mickey. Publicidade Divulgação Veridiana Domingo já é sinônimo de pizza, mas neste dia 12, ainda mais. Todas as famílias que forem jantar em uma das três unidades desta pizzaria ganham um disco de massa coberto por creme de avelã e morangos de sobremesa. Só tem uma condição: ter pelo menos uma criança sentada à mesa, é claro. Vai lá: R. José Maria Lisboa, 493; R. Turiassu, 98; e R. Dona Veridiana, 661. Mais informações Divulgação Da Feira ao Baile Que tal um bolo de cenoura do Mickey (R$ 112) ou então uma caixa de brigadeiros coloridos (R$ 64, 9 unidades)? Essas são algumas opções especiais para a data preparadas pela chef (e mãe) Roberta Julião. Aviso: como a doceria fecha domingo, vale garantir as receitas um pouco antes. Vai lá: Rua Marcos Azevedo, 109, Pinheiros. Mais informações Compartilhar essa edição



