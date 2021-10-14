Patrocínio Divulgação RESTAURANTES Do asiático raiz ao Michelin: onde comer pastel chinês Gabrielli Menezes Dumpling é como um pequeno pastel. A massa, feita de farinha de trigo ou arroz, pode ser fina e elástica ou mais grossa e fofa, tipo nuvem. É algo que muda conforme o modo de preparo — grelhar, fritar ou cozinhar no vapor —, assim como os recheios e os formatos. Tudo depende da região de origem ou da vontade do chef. Criado na China, o dumpling foi levado por soldados chineses ao Japão, onde se popularizou como comidinha de rua com o nome de guioza. Já na Coreia, ficou conhecido como mandu. Do Oriente ao Ocidente, a receita clássica foi adaptada por cozinheiros criativos. Em São Paulo, provam-se até opções tropicalizadas, com tucupi e tudo mais. Saiba onde provar todos os tipos: Publicidade Divulgação Figueirinha Restaurante Os dumplings surgiram na China há centenas de anos e este restaurante chinês raiz na Liberdade traz variações da receita no cardápio. O melhor de todos é o guioza cristal, em formato de trouxinha e recheado de camarão (R$ 21). Vai lá: Rua da Glória, 152 (loja 160), Liberdade. Mais Informações Divulgação Izakaya Matsu Sente-se no balcão e peça a porção de guioza, o pastelzinho popularizado no Japão. Preparado ao estilo tradicional, é repleto de carne de porco, cebolinha nirá e legumes antes de grelhar até formar casquinha (R$ 32 - cinco unidades). Mas, se preferir, também é possível pedir o prato pelo delivery. Vai lá: Avenida Pedroso de Morais, 403, Pinheiros. Mais Informações Divulgação KuroMoon A versão coreana é chamada de mandu e lembra um capelete bem rechonchudo. Aqui, é recheado de carne bovina e suína e ganha um apimentadinho pelo acréscimo de kimchi (conserva picante de vegetal). A porção de quatro custa R$ 36,70. Vai lá: Rua Teixeira da Silva, 596, Paraíso. Mais Informações Divulgação Clandestina Que tal abrasileirar a receita de origem asiática? É isso que faz a chef Bel Coelho em seu restaurante, preenchendo a massinha com pato no tucupi e servindo sobre molho de jambu e azeite de pimentas nacionais (R$ 65 quatro unidades). Vai lá: Rua Girassol, 833B, Vila Madalena. Mais Informações La Cave Du Roy Pizzorno Tennet BARES Dois wine bars para levar o date e conversar a meia voz Sergio Crusco Lugares tranquilos são cada vez mais raros em São Paulo. Música alta, turmas ruidosas, a falta de um projeto acústico decente e, com muita frequência, todas essas coisas juntas podem amargar um programa que se pretende íntimo. Fiquei feliz ao conhecer dois wine bars onde é possível ter uma conversa ao pé do ouvido, com luz baixa e boa trilha sonora. Lugares perfeitos para um date. Claro que uma gralha ou um bando podem aparecer para cortar o clima, mas vamos manter a fé na humanidade. O Il Segreto Gastro Vino, por exemplo, ocupa o andar superior de um sobradinho da Vila Mariana. Fica sobre um empório que vende massas, azeites, farinha e outros insumos usados na casa irmã, a pizzaria Gattofiga, parede com parede. Um longo sofá vermelho ocupa boa parte do salão em formato de corredor do Il Segreto. Há mesinhas baixas e poltronas confortáveis para quem busca aconchego, ao som de bossa e jazz. Uma varanda com apenas dois lugares atrai os que preferem privacidade quase total. Decorado com cortinas de veludo, um quê de rococó e imagens da realeza francesa, La Cave du Roy é o bar de vinhos de Isaac Azar, proprietário do Paris 6. Há cantinhos gostosos para um namorico e o som é suave. A playlist é formada pelas vozes mais belas do jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, Sarah Vaughan e outras maravilhas. Sérgio Crusco Il Segreto Gastro Vino A carta é enxuta, mas abrange estilos variados, com opções em taça (a partir de R$ 22) ou em garrafa. Para começar com um frescor, sugiro o Tabalí Gran Reserva Pedregoso Sauvignon Blanc (R$ 180), da região chilena de Limarí, notável por vinhos de alta acidez. Iribarrem Basco Loco Cabernet Franc (R$ 165) é uma boa opção brasileira para quem quer conhecer melhor essa uva-tinta, que ganha cada vez mais fãs. Otto Pinot Noir (R$ 237) é outro tinto gaúcho que prima pela sutileza e convida ao romance. Para petiscar, o cardápio traz opções do mar e da terra. Vai lá: R. Luis Góis, 1613, Vila Mariana. Mais Informações Divulgação La Cave du Roy O bar tem rótulos luxuosos, como Domaine William Fevre Chablis Premier Cru (R$ 980), da sub-região de Borgonha famosa pela finesse de seus vinhos de Chardonnay. A mesma uva, mas com um melhor custo-benefício, também é oferecida com o chileno Leyda Single Vineyard Chardonnay (R$ 207). Para quem quer tintos leves, Pizzorno T Tannat (R$ 207) é boa surpresa: a maceração carbônica faz com que a uva-símbolo do Uruguai revele sua face mais elegante. O cardápio de comidas é quase todo frio, composto por brusquetas, burratas, tartares e outras gulodices franco-italianas. Vai lá: Al. Tietê, 277, Jardins Mais Informações Getty Images BELISQUETES Lancheira de adulto Gabrielli Menezes Memória de infância parece que desbloqueia do nada. Era uma terça-feira. Subi na van que me levaria até Botelhos, em Minas Gerais, para conhecer os cafés da Orfeu na Fazenda Sertãozinho. A assessora de imprensa me estendeu a mão e disse: é para você. Foi aí que a Gabi de 31 anos segurou a caixinha e, imediatamente, virou a Gabi de 7 quando recebia a lancheira para ir para a escola. Encantada com o cuidado e cheia de curiosidade para descobrir quais seriam meus companheiros na estrada, abri o kit. Estavam lá: dois croissants e um pain au chocolat. Que delícia de 'unboxing' surpresa! Publicidade Divulgação Mintchi Croissant Uma caixa retangular com um ursinho no topo abriga folhados franceses amanteigados, ideais para fazer uma boquinha. No kit pequeno, dá para escolher até três opções, como pain au chocolat e croissants recheados de burrata, pesto de manjericão e tomatinho ou de salmão defumado, creme azedo e dill (R$ 73 o trio). Vai lá: Rua Simão Álvares, 114, Pinheiros. Mais Informações Divulgação Botanikafé A unidade instalada no Parque do Ibirapuera lançou uma caixa de piquenique, com duas fatias de pão de fermentação natural, croissant, sucos, café coado, queijo de ovelha, presunto cru, salmão defumado, banana bread, salada de frutas, iogurte e pasta de avocado (R$ 170). Vai lá: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n (portão 3), Ibirapuera. 