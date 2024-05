Getty Images Conheça as melhores hamburguerias de São Paulo Eduardo Burckhardt Você é fã do smash, o hambúrguer mais fininho, ou prefere o disco "gordo", suculento e vermelhinho no interior? Gosta mais da combinação pronta sugerida pelo chapeiro ou o estilo "monte seu hambúrguer"? Em São Paulo, que já teve uma hamburgueria listada em ranking das melhores do mundo, há opções para todos os gostos. A prova são as finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes na categoria de Melhor Hamburgueria. Conheça um pouco sobre elas e vote na sua preferida. Leia mais Publicidade Saiba quais as hamburguerias finalistas Reprodução/Instagram Bullguer Responsável por popularizar o smash, disco de carne amassado na chapa até criar crostinha, a rede está em quase vinte endereços da cidade. Um pedido clássico é a batata frita ondulada com páprica e o cheeseburger, que tem o pão de brioche carimbado com stencil . Vai lá: Rua Traipu, 156, Perdizes. @bullguer Divulgação Buzina Originalidade é o que não falta nessa hamburgueria que nasceu há mais de dez anos como um food truck. O cardápio destaca criações inesperadas, como o parm burguer, que leva uma "montanha" de parmesão em cima do hambúrguer e uma rodela de tomate chapeado. Vai lá: Rua Padre Carvalho, 30, Pinheiros. @buzinaburgers Divulgação Cabana Burger Inspirada na rede americana Shake Shack, a casa se dedica aos hambúrgueres sem frescura. O oklahoma crispy combina o disco fino de carne chapeado no estilo smash a american cheese, anéis de cebola e molho da casa. Vai lá: Rua Oscar Freire, 56, Jardim Paulista. @cabana.burger Divulgação Coringa do Beco Em um rooftop com vista para o Beco do Batman, o estabelecimento surpreende com misturas como o jalapeño, bom para quem topa sabores picantes. No pão de brioche, leva maionese verde e pico de gallo caseiro, além da própria pimenta. Vai lá: Rua Harmonia, 68A, Vila Madalena. @coringa_do_beco Divulgação Holy Burguer O salão apertadinho com decoração no estilo nova-iorquino está sempre cheio. Após a "obrigatória" coxinha de pastrami, provam-se lanches nada tradicionais. Servido no croissant, o franz leva duas carnes, cheddar, cebola e maionese de alho negro trufado. Vai lá: Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 527, Vila Buarque. @holyburgersp Antonio Rodrigues Meats É impossível não notar o letreiro luminoso de estilo vintage na fachada. Mas os sanduíches inventivos também chamam a atenção. Servido no brioche de mandioquinha, o zucchini combina hambúrguer alto a queijo boursin, abobrinha na chapa, coulis de hortelã e bacon. Vai lá: Rua dos Pinheiros, 320, Pinheiros. @eatmeats Divulgação Pão com Carne São raros os momentos em que não há fila no pequeno salão - há espaço apenas para dez clientes por vez. Entre os lanches mais pedidos da casa, o especial leva 180 gramas de carne, american cheese, bacon, picles, cebola roxa e maionese de páprica. Vai lá: Rua Joaquim Floriano, 595, Itaim Bibi. @paocomcarne_hamburgueria Mario Rodrigues Vinil Burger Influenciada por street-foods de Nova York e Londres, a hamburgueria possui uma grelha giratória que inspira o nome da casa. Ali, a proposta é montar seu próprio hambúrguer com itens como cheddar, provolone, picles, bacon e cebola. Vai lá: Rua Padre Carvalho, 18, Pinheiros. Mais dois endereços. @vinilburger Bruno Gerardi Z Deli Ainda que inspirada nas delis nova-iorquinas, a hamburgueria já é um clássico paulistano. E receitas como a pastrami fries, também. Dos hambúrgueres, o lamb, feito de cordeiro e acompanhado de cebola roxa, picles e maionese de cominho, foge do tradicional. Vai lá: Rua Bento Freitas, 314, Vila Buarque. @zdeli.zdeli Divulgação 2 cervejarias para ir além da IPA Juliana Simon Desde o boom das cervejarias artesanais, uma combinação desponta como a mais certeira (e uma das mais deliciosas) para os entusiastas do lúpulo: a bebida e um bom hambúrguer. Se por muito tempo pensava-se que só uma IPA combinaria com carne e pão, erraram rude. Em São Paulo não faltam boas opções de lagers e ales para o casamento mais do que feliz com o famoso sanduíche e todas as suas variações. Divulgação Cervejaria Trilha Desde 2016, a marca já soma mais de 300 criações, hoje distribuídas por três endereços em São Paulo. Itaim e Barra Funda que nos perdoem, mas Perdizes carrega o charme do pioneirismo, com cervejas fresquinhas das latas às torneiras. Nunca erra quem pede a sour Melonrise e a gose Uppumango. Endereço: Rua Apinajés, 137, Perdizes @trilhacervejaria Divulgação Goose Island Brewhouse A marca made in Chicago pode até ter ficado gigantesca, mas a essência de ótimas cervejas nunca se perdeu. Em pleno Largo da Batata, a casa oferece clássicos da cervejaria, como a Clássica IPA, a inesquecível Bourbon County, entre outros delírios lupulados. Não deixe de espiar o espaço onde são produzidas as cervejas. Endereço: R. Baltazar Carrasco, 187, Pinheiros. @gooseislandsp Getty Images Belisquetes: Milk-shakes pedaçudos Gabrielli Menezes Está nos filmes mais clichês. Nos fast-foods das menores cidades. E, provavelmente, na lista fictícia de refeições que fiz na infância. Mas foi há poucos meses que realizei, de fato, o prazer de revezar suculentas mordidas no hambúrguer com cremosos goles de milk-shake - combinação que fica ainda melhor se a bebida tiver pedacinhos crocantes do que quer que seja. É a dupla perfeita para curtir a fossa. Ou a vida! Ricardo D'Angelo/Divulgação Lanchonete da Cidade Com calda de chocolate e sorvete de chocolate e de leite batidos, o milk-shake de Ovomaltine (R$ 24) é coberto com a farofinha maltada. Enderereço: Avenida Macuco, 355, Moema. Mais quatro endereços. @lanchonetedacidade Divulgação Mooi Mooi Chamado de cookies n'crime (R$ 33), o milk-shake de sorvete de leite, Oreo e calda de chocolate leva farofa e pedaços de brownie no topo. Endereço: Rua Manuel Guedes, 249, Itaim Bibi. Mais um endereço. @mooimooi.br