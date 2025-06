Quinta-feira, 26/06/2025 Reprodução/Instagram ESPECIAL INVERNO Vamos subir a serra? Um roteiro de vinhos e cervejas por Campos do Jordão Sergio Crusco Chegou o frio, já viu: paulistano adora tirar os casacões do armário e partir para Campos do Jordão. Fui nessa onda, um pouco antes de o inverno lascado dar as caras, e conferi alguns dos melhores programas para quem gosta de beber bem. Se faz tempo que você não dá um pulo na região, talvez se surpreenda com boas mudanças no quesito etílico. A nova produção de vinhos de São Paulo e Minas Gerais banha bares e restaurantes com sabor — e as vinícolas do pedaço se esmeram em criar atrações para bem receber o turista. A cervejaria artesanal de Campos, que teve como pioneira a marca Baden Baden, também proliferou. Hoje há vários brewpubs locais, com a filosofia de seduzir o visitante com prazeres que vão além do copo, mesclando passeios na natureza, piqueniques e farta gastronomia. Por falar nisso, a mesa também não é a mesma em Campos e arredores. Junto com vinho e cerveja, a Serra da Mantiqueira vive uma revolução de novos produtores de queijos, laticínios, azeites, charcutaria, frutas silvestres, mel, castanhas e outros elementos que levam o sabor local a cada garfada ou colherada. Reuni nesse guia um pouco do provei de bom e de bacana na visita, que abrange outros municípios da região e foge da muvuca de Capivari, centro do agito jordanense. Há muito mais o que descobrir, em seguidas viagens. Publicidade Reprodução/Instagram Vinícola Essenza Não espere grandiosidade ao marcar uma visita à Vinícola Essenza. A fazenda é pequenina, mas guarda sabores gigantes, a começar por vinhos elegantes e equilibrados. A festa está completa com a fina gastronomia do lugar, uma das melhores que provei por lá, apresentada em forma de menu degustação e harmonizada com os vinhos. Azeites e charcutaria também são produzidos no local, o que garante sacolas cheias na volta. Se quiser leveza, não deixe de provar o premiado Shiraz Rosé, pleno de frutas silvestres no aroma e no paladar. Na onda mais leve, conheça também o Sauvignon Blanc, cheio de frescor. Se preferir um tinto mais estruturado, o Cabernet Franc da Essenza é o tal. Vai lá: Estr. do Barreirinho, 1900, Santo Antônio do Pinhal. @vinicolaessenza Reprodução/Instagram Villa Santa Maria Santa Maria é um dos destinos vínicos mais disputados da Mantiqueira e há diversas maneiras de curti-lo. A vinícola oferece degustações guiadas, piqueniques com queijos e frios da região, tour pelos vinhedos e outras atividades. O que a maioria dos turistas prefere é reservar uma mesa no Espaço Terrazo e curtir os vinhos e a gastronomia do lugar sem pressa. O encontro pode começar com o delicado espumante Brandina Extra Brut, elaborado com Chardonnay, e o passeio continua por outros rótulos, como os cortes de uvas tintas da linha Assemblage. O fino hidromel Brandina, fermentado de mel, é ótima surpresa que deve ser guardada para a hora da sobremesa. Vai lá: Estr. Mun. José Theotônio da Silva S/N, São Bento do Sapucaí. @vinicolavillasantamaria Reprodução/Instagram Puriman O belo restaurante Puriman, do chef João Izar, faz as coisas de um jeito diferente do padrão Campos do Jordão. Para começar, falando das taças, a carta de vinhos é uma das melhores da cidade, sob vários aspectos. A seleção prestigia vinhos da Serra da Mantiqueira, traz rótulos clássicos de regiões famosas do mundo e sugestões menos óbvias, como vinhos laranja sul-americanos e franceses, brancos de Bordeaux, finesses chegadas da Sicília e uma seção dedicada aos fortificados espanhóis de Jerez, entre outras delícias. Harmonia não faltará para a cozinha multicultural de Izar, abastecida pelo melhor da produção regional, e que pode ser saboreada nos modos à la carte ou menu degustação. Vai lá: R. Embuia, 190, Campos do Jordão. @purimanrestaurante Reprodução/Instagram Vinicola Ferreira Bistrô Se não der tempo de visitar a Vinícola Ferreira, na vizinha mineira Piranguçu, há como conhecer seus excelentes vinhos em clima de bistrô, no agito de Capivari. Na boca, os rótulos comprovam a quantidade de medalhas que carregam de competições brasileiras e internacionais, a começar por Les Nuages de Noir, elegante espumante brut de Pinot Noir. Para quem gosta de vinhos frutados, Cahors du Mont surpreende, por trazer a potente Malbec em versão leve e fresca. São Bernardo, blend de tintas, atende a quem quer potência. Para todos os perfis de bebedores, há opções de petiscos e pratos no menu que mescla França, Itália, Brasil, Espanha, Portugal e outras culturas. Vai lá: Av. José Manoel Gonçalves, 160, sala 2, Campos do Jordão. @ferreiras.bistro Reprodução/Instagram Parque da Cerveja Programa legal até para quem não curte uma gelada, o Parque da Cerveja Campos do Jordão tem paisagismo exuberante, trilhas, cachoeira, um mirante com vista de 180°C para as montanhas da Mantiqueira. Quem quer harmonizar cerveja e comida opta por um piquenique nos jardins ou por uma longa sessão comilança no amplo restaurante, que serve porções generosas e apetitosas. Dá para tabelar carnes suculentas ou frituras pecaminosas com cerveja de avelã (a campeã de pedidos), sour com pitaya e maracujá ou receitas mais encorpadas como a preta stout com chocolate, a cara do inverno. Há um espaço reservado para fãs de charutos e jogos de tabuleiro para curtir em turma. Vai lá: Estr. Mun. Caras de Malte Caras de Malte é o barzão de cerveja da cidade, com uma vasta varanda e som de MPB ao vivo. A bebida é produzida ali mesmo, portanto chega fresquíssima, e os rótulos recebem engraçados nomes siderais. Nebulosa é uma mimosa witbier. Buraco Negro, uma aveludada brown porter. Blazar, a imperial IPA para quem gosta de amargor extremo. Antimatéria, uma munich helles bem levinha. Para ter uma ideia geral da produção, peça uma régua de estilos. O brewpub, sempre lotado, serve o fino da culinária ogra, como a chapa de churrasco para três (ou mais) pessoas, que vem com picanha, cordeiro, linguiça, batatas recheadas, farofa, vinagrete, arroz, pão de alho e legumes na brasa para tirar a culpa. Vai lá: Av. Pedro Paulo, 1500, Campos do Jordão. @carasdemalte