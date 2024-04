Quinta-feira, 25/04/2024 Getty Images Quais as melhores pizzarias de São Paulo? Você está recebendo uma edição de cortesia da newsletter Bares e Restaurantes. Caso não queira mais receber esta newsletter, clique aqui. Tem tema melhor para uma estreia? A pizza, um ícone paulistano, é a estrela desta primeira edição da Bares e Restaurantes, a nova newsletter semanal no UOL. Toda quinta-feira, ela chega no seu email com uma curadoria caprichada dos melhores lugares para comer, beber e petiscar em São Paulo. É a chance de ter na mão aquelas dicas certeiras para planejar o fim de semana e conhecer os novos lugares da cidade. Para começar, apresentamos as pizzarias finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes. De 'novatas' a clássicas de longa data, elas disputam o título de melhor pizzaria de São Paulo. Conheça um pouco sobre elas e vote aqui na sua preferida. Leia mais Publicidade Conheça as 8 pizzarias finalistas Reprodução A Pizza da Mooca Os molhos que umedecem a massa de estilo napolitano são levados a sério nessa pizzaria criada por uma família de raízes italianas. Além das pizzas com o tradicional molho de tomate, que entra em combinações como atum, cebola roxa e orégano fresco, há opções banhadas em bechamel. Vai lá: Rua da Mooca, 1747, Mooca. @apizzadamooca Reprodução Bráz Pizzaria Os discos de bordas altas e massa levemente crocante apresentados à cidade pela primeira vez em 1998 hoje estão em sete bairros. A pizza batizada com o nome da rede leva fatias de abobrinha temperadas com alho assado na lenha, muçarela e parmesão. Vai lá: Rua Apucarana, 1572, Tatuapé.@brazpizzaria Wellington Nemeth Camelo Com 67 anos de história, a rede leva a diferentes regiões de São Paulo as pizzas conhecidas pela massa fina e cobertura que ocupa até a borda. Quatro queijos e lombinho com cebola e azeitonas estão entre as opções do cardápio, que ainda tem petiscos e refeições. Vai lá: Rua Pamplona, 1873, Jardins. @pizzariacamelo Reprodução Carlos Pizza A qualidade dos ingredientes é a chave do negócio, prestes a completar dez anos. Sobre o disco de bordas uniformes, vão combinações clássicas, caso da margherita, e criativas. Um exemplo é a Carlos, de muçarela, endívia, linguiça curada, ricota de búfala e parmesão. Vai lá: Rua Harmonia, 501, Vila Madalena. @carlospizza_sp Reprodução Leggera Pizza Napoletana Coleciona passagens por prêmios internacionais graças às receitas que seguem o mesmo passo a passo de Nápoles. Sobre os discos com bordas levemente chamuscadas pelo forno a lenha, as coberturas levam ingredientes típicos italianos. Entre eles, ricota, pecorino e figos. Vai lá: Rua Diana, 80, Perdizes. @leggerapizzanapoletana Reprodução Paul's Boutique A pizzaria tem estilo nova-iorquino. Os sabores são expostos na vitrine e cada fatia é aquecida assim que o cliente faz o pedido. A massa de fermentação natural recebe coberturas como molho de tomate, manjericão e queijo stracciatella. Vai lá: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 197, Itaim Bibi. @paulsboutiquepizza Reprodução Veridiana Preparadas há mais de vinte anos, as pizzas já viraram clássicos. É o caso da zucchini, que leva abobrinha laminada e dourada, alho, hortelã, creme de ricota e molho de tomate fresco sobre a massa que demora mais de dois dias para ficar pronta. Vai lá: Rua Dona Veridiana, 661, Higienópolis. @veridianapizzaria Vote aqui na sua pizzaria preferida para vencer o Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes. Publicidade O drinque Margarita do bar Picco leva até água de mozzarela de búfala (e vale provar!) Tales Hidequi Bares: 2 lugares para se apaixonar pela coquetelaria italiana Por Juliana Simon Quando se fala "beber em italiano", muita gente pensa em vinho ou Negroni, mas há um mundo a ser explorado nos copos ítalo-brasileiros. Da tradição de um Martini (que nasceu em Nova York, mas tem alma italiana no nome e no vermute) às criações mais moderninhas, quem circula pela boemia de São Paulo tem bons endereços para provar a "Bota" e sua riqueza de sabores. Divulgação Baretto Quem procura drinques elegantes, bonitos e sinceros, é muito feliz no bar do icônico hotel Fasano. Sob o comando de Bolinha, pipocam os Martinis mais geladinhos e equilibrados (a gosto do 'seu' Gero) e muito mais. Não deixe de provar o Negroni envelhecido da casa. Vai lá: R. Vitório Fasano, 88. Tales Hidequi Picco E por falar em pizza, aos curiosos da coquetelaria há um drinque com nome e jeitinho de 'redonda': o Margarita. Lula Mascella brinca - e conquista - com a ótima mistura de tequila, tomate, limão siciliano, agave, água de mozzarela de búfala, manjericão e orégano. Vai lá: Rua Lisboa, 294 @o.picco O simpático dono da Gelateria Dondoli, uma das melhores do mundo Reprodução Belisquetes: 2 gelatos para se sentir na Itália Por Gabrielli Menezes Apenas atravessar uma praça. Imagine a euforia de estar a essa curta distância das casquinhas de sorvete artesanal da Gelateria Dondoli. Uma das melhores do mundo, ela virou atração na charmosa San Gimignano, na Itália. Mas não é só lá que os turistas formam fila em busca de um geladinho na boca. Por toda Itália, vitrines coloridas estão de quadra em quadra e fazem você se perguntar: 'É aceitável tomar o quarto sorvete do dia?' Eu diria que sim — e até para quem não vai cruzar o oceano Atlântico tão cedo. Isso porque aqui em São Paulo dá para provar alguns dos meus sabores italianos favoritos e ter a mesma sensação de "quero mais". Aí vão eles: Bruno Geraldi Nocciola, da Tre Bimbi As avelãs tostadas batidas por cinco horas até virar uma pasta bem fina são a base do sorvete que tem a cremosidade como ponto alto. No copinho pequeno, sai por R$ 16,50. Vai lá: Rua Tumiaru, 66, Vila Mariana. @tre.bimbi Divulgação Stracciatella, da Albero O chocolate 70% é despejado quentinho sobre o sorvete de leite. Em contato com a temperatura fria, a calda vira deliciosos pedacinhos crocantes. O menor tamanho custa R$ 16. Vai lá: Rua dos Pinheiros, 342, Pinheiros. @albero_br Compartilhar essa edição