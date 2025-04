Leo Feltran BELISQUETES 8 bolos de chocolate para a Páscoa Gabrielli Menezes Cada vez mais caros e mais finos, os ovos de Páscoa parecem estar perdendo a graça. Você também está achando? Até decidi reviver uma memória de infância: meus pais me deixavam trocar o ovo por um brinquedo e, neste ano, troquei foi por bolo de chocolate. Ainda que culturalmente não faça tanto sentido assim, pessoalmente me senti contemplada partindo para a árdua missão de provar (seja pela primeira ou pela milésima vez) bolos dos mais diferentes tons de marrom e níveis de fofura. Com ou sem recheio, alguns são banhados na cremosidade obscena das caldas cremosas e outros fazem o tipo mais comportado, cobertos por uma camada estática (e aesthetic) de ganache. Abaixo, veja oito ótimos bolos de chocolate para você comer nesta Páscoa ou em qualquer dia do ano. Publicidade Leo Feltran Açucareiro da Nana O bolo de brigadeiro da Nana Fernandes é um sonho de criança reformulado para o paladar adulto, que exige mais qualidade de execução e equilíbrio no açúcar. Com a massa escura, feita com cacau 100%, intercalada ao brigadeiro de chocolate belga me esperando na geladeira, sou feliz todos os dias depois do almoço, do jantar ou no meio da tarde. O menor (R$ 175) serve oito pessoas numa festa ou um casal em casa por uns dias. Encomenda lá: WhatsApp (11 96403-6040). @acucareirodanana Divulgação Café Zinn Massa fofinha, com jeitinho de receita de avó, e calda cremosa de brigadeiro numa quantidade beeeem caprichada. É assim o bolo que virou febre nas redes sociais e se tornou o mais vendido de um dos aplicativos de delivery. Considerando as entregas e os pontos físicos, a equipe expede 20 mil fatias (R$ 28) por mês. Segundo o povo da internet, o jeito "certo" de comer é despedaçar e derramar a calda em cada intervalinho. Vai lá: Rua Haddock Lobo, 1574, Cerqueira César. @ocafezinn Divulgação Crio Café Tem gente que vai à Vila Mariana todo sábado por um motivo específico: comer o bolo da confeiteira Mariana Carreiro. Quando provei, entendi o porquê. A receita, desenvolvida em conjunto com os sócios da cafeteria, é daquelas bem chocolatudas. A massa, escura e úmida, é resultado da reação química entre leite talhado no limão, bicarbonato e fermento. A mágica se completa com duas camadas do recheio nada enjoativo de brigadeiro (R$ 25 a fatia). Vai lá: Rua Cubatão 641, Vila Mariana. @crio.cafe Divulgação Fábrica de Bolo Vó Alzira O mais simplão da lista faz o estilo de bolo para um café numa tarde de sábado no interior. Esponjosa e cheia de alvéolos, a massa da receita da carioca Alzira Ramos, reproduzida em São Paulo por meio de franquias, leva por cima uma calda fluida de chocolate. O preparo, que custa R$ 38 em tamanho grande, está entre os mais vendidos da rede, junto de laranja e nozes. Vai lá: Avenida Jabaquara, 1519, Saúde. @fabricadebolovoalziraoficial Divulgação Holy Burger A minha perdição quando me mudei para São Paulo tinha nome e sobrenome: bolo de chocolate do Holy Burger. Até hoje do mesmo jeitinho, a massa alta, escura e úmida é partida ao meio para receber o recheio brilhante de brigadeiro. Além de uma bola de sorvete de creme, a fatia (R$ 40) acompanha ganache de chocolate amargo. Quem quiser pode encomendar o doce inteiro por R$ 360 (2 quilos). Vai lá: Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 527, Vila Buarque. @holyburgersp Tati Frison MAG Market Aqui é lugar de bolo de chef reconhecida internacionalmente. Sem improviso e estrategicamente calculada, a receita da Tássia Magalhães resulta em quadrados perfeitos que equilibram quatro camadas: duas partes de pão de ló de cacau e duas do creme de chocolate denso e puxa-puxa que compõem o recheio e a cobertura. Ao chegar à mesa, a fatia (R$ 36) ainda recebe uma calda reluzente de... mais chocolate! Vai lá: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 433, Itaim Bibi. @magmarket_ Divulgação Matheus Rosa Confeitaria Brasileira Na confeitaria de Matheus Rosa, participante da primeira (e única) temporada de MasterChef Confeitaria, tudo ganha um toque brasileiro, inclusive o bolo de chocolate. Superaromático, o preparo combina massa de cacau, café e açúcar mascavo a duas coberturas: caramelo salgado de especiarias, como amburana e puxuri, mais calda de cacau com cumaru. A fatia custa R$ 25. Vai lá: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 487, Itaim Bibi. @matheus____rosa Roberto Seba Padoca do Maní Pra mim, existe uma vida antes e outra depois do "segredo do bolo" (R$ 28 a fatia). Desde a primeira vez, perdi a conta de quantas outras comi esse bolo de chocolate recheado e coberto por brigadeiro firme, que dá gosto mastigar. Mas parece que eu não sou a única ligeiramente viciada. Para dar conta de toda a produção, que inclui as unidades do restaurante Manioca, saem das panelas 80 quilos de brigadeiro por semana! Vai lá: Rua Joaquim Antunes, 138, Jardim Paulistano. @manimanioca Danilo Rodrigues BARES Dois pulos e muitas sensações em Pinheiros Stephanie Marinkovic e Laércio Zulu, bambas da coquetelaria paulistana, estão com novidades. São dois bares de estilos bem diferentes, um para quem quer sossego, outro para curtir em turma. Ambos repletos de sabor e sensações. Steph abriu há pouco tempo, junto com o marido e também mixologista Danilo Rodrigues, uma casa bem bolada. O intimista Fifty Fifty tem luz legal, banquetas gostosas, excelente tratamento acústico (coisa rara!). Tudo pensado para o conforto e indicado para dates, viu? O elétrico e grandão Beer Island Tap House (ex-Goose Island, agora sob direção do Grupo Saints) tem chopes de várias marcas, mas não deixa os fãs dos coquetéis na mão. As receitas sutis, tropicais e sempre bem equilibradas de Zulu preenchem a alma de quem quer frescor. Publicidade Danilo Rodrigues Fitfy Fifty Cocktail Bar O Fifty faz uma pesquisa primorosa de ingredientes e técnicas. Os nomes dos elementos-chave facilitam a escolha e os resultados surpreendem. Uva verde + capim santo + pera (R$ 52) vem em companhia de vodca e jerez, num trago longo, refrescante e elegante. Cachaça + gengibre + cumaru (R$ 42) é o sour perfeito, completo com maracujá, limão, especiarias e um brigadeiro de chocolate branco e cachaça. Para finalizar, mascarpone + baunilha + café (R$ 46), reinvenção ainda mais cremosa do espresso martini, só que à base de rum. Vai lá: R. Deputado Lacerda Franco, 596, Pinheiros. @fiftyfifty.bar Divulgação Beer Island Tap House Para tomar um choque frutado, comece com outfit 20 (R$ 44), mescla de gim, framboesa cozida com cerveja pilsen, Aperol, limão e guarnição de hortelã e laranja. A cerveja não traz amargor, mas dá um toque aveludado. Já em bahamas 187 (R$ 44), a session IPA contribui com aroma e leve sensação bitter em sua harmonia com gim em infusão de caju e banana, mais limão siciliano. Encorpado e untuoso, bacon smash (R$ 46) é para quem quer emoções diferentes, com bourbon lavado em gordura de bacon, siciliano, xarope de maple e manjericão. Vai lá: R. Baltazar Carrasco, 87, Pinheiros. @beerislandtaphouse RECEITAS DA SEMANA Aline Guedes Bacalhau e purê de grão-de-bico A chef Aline Guedes ensina uma receita fácil para deixar o pescado suculento de delicioso. Receita Getty Images Focaccia Uma focaccia quentinha e fofa aquece o coração. Quer provar? Veja o passo a passo e teste esta receita típica italiana. Receita CLUBE UOL Experiência nas alturas Já pensou em ter uma experiência gastronômica a 50 metros de altura? O Dinner in the Sky está em São Paulo proporcionando uma grande experiência que combina destaques culinários de grandes chefs locais e uma ocasião única e divertida para descobrir o céu da capital da maneira mais extraordinária possível. E, assinante UOL tem 20% de desconto para aproveitar essa experiência que acontece no Parque Villa-Lobos. Clube UOL Desconto no America Você que gosta de fazer uma refeição entre amigos, curtir com a família ou mesmo fazer um almoço de negócios, agora tem cupom de 15% OFF no Restaurante America, exclusivo para Assinante UOL. O desconto é válido apenas para o consumo local no almoço e jantar, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e fins de semana. Desconto não válido para pratos em promoção ou demais promoções. Não se aplica a bebidas alcoólicas. Clube UOL Compartilhar essa edição