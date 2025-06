Dizem que junho é o melhor mês do ano. Quando chega, traz consigo o aroma de cravo que sobe das panelas de quentão, a tentativa de equilibrar força e delicadeza ao descascar um pinhão com a boca, a permissão social para sentar-se numa cadeira de plástico e participar de um bingo, sem importar a idade. Mas vai além disso.

"É tempo de colheita e fartura para o sertanejo. É a manifestação do povo nordestino", crava Cafira Foz. Criada em Teresina, no Piauí, a chef comemora a festa com forró no Fitó Pina.

Nascida em Almenara, na divisa de Minas Gerais e Bahia, Manu Ferraz arrasta uma galera para frente do seu restaurante A Baianeira com um arraial de rua já tradicional em São Paulo:

"A festa de Antônio, João e Pedro faz parte da cultura que me veste e me traveste do lugar de onde eu vim. As preparações com milho mudam o cheiro das casas, e as fogueiras se acendem nas portas. Celebrar é um jeito de preservar a nossa cultura e um modo de ser brasileiro?"

Carol Albuquerque, do Fresta, organiza a festa pela primeira vez, com um cardápio que inclui pamonha, buraco quente e batidinha de curau. "Tenho lembranças boas do Rio Grande do Sul, onde cresci, mas aqui em São Paulo a razão para comemorar é ainda maior: reúne pessoas do Brasil inteiro", conta.