José Cordeiro/SPTuris/Divulgação Bairro que homenageia Proclamação da República reúne história e cultura Glau Gasparetto Um dos bairros mais antigos da capital, República, no centro da cidade, guarda tesouros históricos e culturais que levam paulistanos e turistas a visitarem a região. O que pouca gente sabe é que no século 19 a área era conhecida como Largo dos Curros, muito por conta das touradas (sim, você leu corretamente!) e cavalgadas organizadas ali. Mais tarde passou a ser chamada de Praça das Milícias, pelos treinamentos militares que acolhia, e só recebeu o nome atual como homenagem ao novo regime político brasileiro, após a Proclamação da República em 1889. Hoje, a República é um símbolo de diversidade cultural, com construções históricas que dialogam com o dia a dia apressado. Edifícios emblemáticos como a Escola Caetano de Campos (atual Secretaria Estadual da Educação), inaugurada em 1894 e primeira escola normal paulista, refletem a importância arquitetônica e histórica do bairro. Para quem nunca se aventurou pela República, Nossa lista algumas das atrações que merecem ser visitadas ali e combinadas com um pulo no vizinho Centro Histórico de São Paulo. Divulgação Theatro Municipal É um dos espaços culturais mais bonitos da cidade. Suas luxuosas instalações foram inauguradas em 1911 e são palco para artes clássicas e contemporâneas. Tendo passado por três grandes reformas, o Theatro foi sede de importantes eventos, como a Semana de 22, pontapé para o movimento modernista. Oferece visitas guiadas gratuitas de terça a sábado, em vários horários. Vai lá: Praça Ramos de Azevedo, s/n. Divulgação Biblioteca Mário de Andrade Inaugurada em 1926, trata-se da segunda maior biblioteca pública do país. O prédio atual, porém, foi ocupado a partir de 1942, atendendo a necessidade imposta pelo crescimento do acervo. Tanto as coleções circulantes quanto as de obras raras e especiais possuem mais de 50 mil títulos cada. Durante a semana, a biblioteca funciona das 9h15 às 19h45 e aos sábados das 10h às 14h. Vai lá: R. da Consolação, 94. Divulgação Sesc 24 de Maio É no topo do edifício, no 13º andar, que fica a piscina semiolímpica a céu aberto, oferecendo uma vista panorâmica e instagramável para o centro da cidade. A unidade conta com comedoria e cafeteria, biblioteca, espaços para eventos e diversos serviços para associados. Visitas guiadas acontecem às quartas-feiras. O Sesc funciona das 9h às 21h (terça a sábado) e às 18h (domingo e feriados). Vai lá: Rua 24 de Maio, 109. Divulgação Galeria do Rock Seu nome oficial é Centro Comercial Grandes Galerias, inaugurado na década de 1960, mas é o comércio de discos, roupas, acessórios e muitos outros itens ligados ao rock que trouxe fama ao prédio. Das mais de 400 lojas que funcionam ali, cerca da metade tem alguma ligação com o gênero musical. Aberto de segunda a sábado, recentemente abriu seu rooftop, onde agora acontecem shows de bandas. Vai lá: Av. São João, 439. Divulgação Shopping Light O grande centro de compras, que hoje concentra outlets de marcas famosas, tem esse nome pois abrigou por muito tempo a Light, companhia elétrica instalada ali no fim dos anos 1920. Batizado oficialmente como Edifício Alexandre Mackenzie, é um dos marcos arquitetônicos da cidade. Duas vezes por mês oferece walking tour gratuito, que aborda sua história e arquitetura. Vai lá: R. Cel. Xavier de Toledo, 23. Divulgação Feirinha de artesanato Todos os finais de semana, há quase 70 anos, a Praça da República acomoda artesãos de estilos variados em sua popular feirinha. De peças de decoração a roupas e itens para o dia a dia, o comércio de produção autoral costuma movimentar a área desde cedo. São cerca de 300 barraquinhas e, além de compras, os visitantes encontram vendedores de comidas e artistas de rua se apresentando no local. Vai lá: Praça da República, s/n. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA Divulgação Ocupação Preta Com o tema "Honrando o Passado e Fazendo o Futuro", o CCBB está promovendo uma série de eventos especiais durante todo o mês. Neste fim de semana e na quarta-feira, a programação inclui roda de conversa, contação de história, visita guiada, DJ set, roda de samba e shows - a artista Monaju é uma das que se apresentam. Entrada gratuita. Vai lá: Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Divulgação Cultura e gastronomia Na quarta-feira, o Museu Afro Brasil promove o Ocupa MAB, festival de cultura e gastronomia negra. Na parte de comidinhas, a feira explora sabores da África, com pratos de chefs como Jéssica Ruth Ebaku, Sylvie Mutiene Ngkang e Salsabil Matouk. A programação inclui ainda tambor de crioula com Juçaral dos Pretos e a 7ª edição do Kiki Ball Afrodiaspórica. Das 11h às 21h, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque do Ibirapuera (portão 10), Vila Mariana. Divulgação Coleção de artes africanas O Centro Cultural Fiesp é palco da exposição "Outros Navios: Uma Coleção Afro-atlântica", que apresenta mais de 300 peças da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. A mostra reúne itens religiosos e do dia a dia, peças decorativas, joias e obras de artistas contemporâneos negros. Na Galeria de Arte, de terça a domingo, das 10h às 20h. Gratuito.Vai lá: Av. Paulista, 1.313. Divulgação Negros do Bixiga Aproveitando o feriado em homenagem a Zumbi dos Palmares, quarta-feira tem exibição gratuita do documentário "Negros do Bixiga", o primeiro registro das falas de dez pessoas negras de diferentes idades que vivem no tradicional bairro, com suas histórias contadas por elas mesmas, como a cozinheira Hélia Bispo, a Bá. No Centro Cultural Vila Itororó, às 19h. Vai lá: Rua Maestro Cardim, 60. Arquivo pessoal ENCONTRO COM O AUTOR Para fãs do mar O volume 3 da coletânea Histórias do Mar, série de livros que narram casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias que já aconteceram nos oceanos, do jornalista e colunista da UOL Jorge de Souza (veja a coluna Histórias do Mar), será lançado na próxima terça-feira (19), em São Paulo, em noite de autógrafos. Na obra, que custa R$ 79, são novos 100 casos extraordinários narrados em tom de reportagem, para serem lidos de uma só vez ou aos poucos, já que as histórias são independentes. Entre elas, a da misteriosa morte no mar de uma estrela de Hollywood e a de um navio transatlântico que desapareceu e nunca se soube como nem por quê? Interessou? Vai lá: Livraria da Vila do Shopping Pátio Paulista (Rua Treze de Maio, 1947 - Bela Vista, acesso pelas estações Brigadeiro, Vergueiro ou Paraíso), a partir das 19 horas. VALE A PENA Divulgação O rei do futebol A partir de terça-feira, o Shopping Eldorado recebe a exposição imersiva "Pelé: A Vida de um Rei", que celebra os grandes momentos do jogador. São mais de 2 mil m2, com acervo que resgata desde sua infância até os feitos que marcaram seus 82 anos, além de experiências tecnológicas . Em cartaz na Multiverso Experience, com ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Divulgação / Nancy Dagata Noite de hits O quarteto Kool & the Gang retorna ao Brasil depois de mais de uma década, para show único que acontece hoje. Com repertório dançante e clássicos acumulados nos mais de 60 anos da banda, a noite promete ser nostálgica e muito alegre. No Espaço Unimed, a partir das 22h. O preço dos ingressos começa em R$ 220. Vai lá: Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Divulgação 30 anos de vozes O Coro da Osesp está celebrando seus 30 anos de fundação, com programa especial acompanhado pela Orquestra Acadêmica da Osesp, em que relembra seu concerto de estreia. O maestro Celso Antunes é quem dirige o espetáculo comemorativo, que acontece na Sala São Paulo. Ingressos remanescentes a partir de R$ 109,80. Vai lá: Praça Júlio Prestes, 16. Divulgação Concerto natalino O clima de Natal já chegou ao Teatro Bradesco, que recebe os tenores Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolilo, do trio Amazing Tenors, mais orquestra, que vão apresentar clássicos natalinos de várias partes do mundo. Para todas as idades, neste domingo, às 16h30, com ingressos a partir de R$ 80. AO AR LIVRE Divulgação Elas no parque O Parque Villa-Lobos recebe hoje o "Juntas Festival", idealizado para celebrar a potência de encontros femininos, com bate-papos, música, cultura, arte e gastronomia. A programação começa às 11h e o destaque musical fica por conta do show de Pitty, marcado para às 19h30. O evento é gratuito, mas os ingressos devem ser reservados online. Vai lá: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001 ? Alto dos Pinheiros. Carine Wallauer/UOL Festival na Rua Entre hoje e domingo acontece o IV Festival Mário de Andrade, com mais de cem atrações gratuitas, incluindo feiras de livros, shows musicais, teatro, exposições e debates. O maior evento da Biblioteca Mário de Andrade, neste ano, homenageia o centenário do Manifesto Surrealista. As atividades acontecem em vários espaços, incluindo as praças das Artes e Dom José Gaspar. Das 10h às 21h. Vai lá: Rua da Consolação, 94 - República. COM CRIANÇAS Divulgação Fim de semana circense É a última chance de conferir o Festival de Circo SP, no Parque da Juventude, com mais de 40 atrações e artistas circenses de várias cidades paulistas. Hoje as exibições começam às 11h; amanhã e domingo, às 10h, e acontecem no picadeiro a céu aberto e no palco da Lona Picolino. A entrada é gratuita. Vai lá: Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Divulgação Rock para a turminha Hoje, às 16h, no Teatro Gazeta, tem sessão do musical "Beatles 4 Kids", que apresenta a história da icônica banda The Beatles de forma interativa para toda a família. O show promete não deixar ninguém parado, inclusive a turminha mirim, que vai dançar bastante ao som dos covers do quarteto genial. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Avenida Paulista, 900 - São Paulo. CINEMA Paramount Gladiador II Ambientada na Roma Antiga, 25 anos depois da morte de Maximus, que protagonizou a primeira versão do filme, a trama traz Lucius no papel principal, que precisa enfrentar novos desafios no Coliseu. Inspirado pelo legado do herói, ele luta para restaurar a honra de Roma, agora sob o domínio de imperadores tirânicos. Divulgação Pássaro Branco - Uma História De Extraordinário Spin-off do filme "Extraordinário", o drama de agora foca em Julian, o garoto que tenta se reencontrar após ser expulso da escola antiga, por causa do comportamento que dispensava a Auggie Pullman. Quem vai ajudá-lo nessa caminhada pessoal é sua avó judia, que conta a própria história vivida na adolescência e juventude na França ocupada pela Segunda Guerra Mundial.