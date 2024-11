Francio de Holanda Como seria um fim de semana cultural perfeito em São Paulo? Glau Gasparetto Caminhar por vias famosas, curtir os parques ao ar livre, visitar as dezenas de museus ou cinemas, conferir as casas que mantêm vivas as raízes musicais ou simplesmente andar pelas ruas dos bairros que escondem atrações de diferentes tipos é o resumo do fim de semana perfeito para muitos paulistanos. Pode, também, ser algo totalmente diferente disso, já que a maior cidade do país entrega opções para todos os gostos e interesses. Resolvemos perguntar ao novo colunista de Nossa, Alê Youssef, quais suas indicações para quem quer desvendar um pouquinho mais de São Paulo. Agitador cultural, ativista, ex-secretário de Cultura, fundador do maior bloco carnavalesco da cidade — o Acadêmicos do Baixa Augusta —, Youssef compartilhou lugares que ele considera especiais. Confira a seguir suas dicas: Publicidade O roteiro do Alê Leon Rodrigues/Secom Paulista Aberta "Andar pelo Corredor Cultural, a Avenida Paulista, ocupada pelas pessoas e arte, entrar no IMS (Instituto Moreira Salles), no MASP, no Sesc Paulista, Itaú Cultural e Japan House é o programa símbolo de São Paulo". A rota fica fechada para carros aos domingos e feriados, das 9h às 16h, dentro do programa Ruas Abertas. Vai lá: Av. Paulista, acesso pelas estações de metrô Consolação, Trianon/MASP e Brigadeiro. Leia mais Eduardo Knapp/Folhapress Parque da Augusta 'Descer da Paulista até a Martinho Prado', como diz o samba do Baixo Augusta, passar nos cafés, nas lojinhas, cinemas e, depois, relaxar no Parque Augusta", recomenda Youssef. O samba-enredo do maior bloco de carnaval da cidade faz referência à avenida ocupada pelo cortejo anual: "Meu prazer é consumado quando desço da Paulista até a Martinho Prado, a cultura alternativa da noite paulistana achou seu mundo encantado". Vai lá: R. Augusta, 200, Consolação. Leia mais Reprodução Bona Casa de Música A pequena casa de shows mantém uma programação agitada com artistas que passam sob curadoria. A acústica é pensada para garantir uma experiência sonora especial. "É um espaço de resistência da música independente, do encontro presencial que lança artistas e forma público", diz o especialista cultural. Vai lá: R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré. Leia mais Eduardo Knapp/Folhapress Copan "Flanar entre os bares Copanzinho e Fel, os restaurantes Cuia e Orfeu, a livraria Megafauna, a associação cultural Pivô e a cafeteria e sorveteria Tem Umami dá aquela sensação de metrópole cosmopolita", opina. O prédio dos anos 50 de Niemeyer, com seus 32 andares e 1160 apartamentos, conta com diversas lojas e espaços gastronômicos no piso térreo. Vai lá: Av. Ipiranga, 200, Centro Histórico. Leia mais Reprodução/Facebook Samba da Vela "É uma tradicionalíssima comunidade do samba paulista. Toca músicas autorais e garante a permanência do rico repertório do samba paulista com seus rituais 'até a vela apagar'". Sempre às segundas-feiras, a partir das 21h30. O encontro movimenta a Casa de Cultura local, mas provisoriamente vem acontecendo no Teatro Paideia. Entrada gratuita, com contribuição espontânea para a sopa servida ao final. Vai lá: R. Darwin, 153, Santo Amaro. Leia mais Reprodução Julinho's Club Aberto de segunda a segunda, o espaço conta com música ao vivo a partir das 22h30. "O bar do Julinho é um fenômeno da noite da cidade. Representa o retorno da boemia embalada pelo melhor da MPB, tradição que era tão forte desde os anos 70, em São Paulo, representada pelos bares de 'voz e violão'", recomenda Youssef. Vai lá: R. Mourato Coelho, 585, Pinheiros. Leia mais Mural de Rita Wainer visto em desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, no carnaval de 2018 Eduardo Anizelli - 04.fev.2018/Folhapress COLUNA Ódio à festa: o Carnaval de rua de São Paulo corre perigo? Alê Youssef O carnaval de rua está sob ataque de um pacto conservador em torno dos Conselhos de Segurança (os CONSEGs) dos bairros da elite, que sempre reproduziram um discurso de ódio às festas, repudiando a ocupação da cidade pelo povo e por suas manifestações artísticas. Desde o surgimento dos primeiros blocos, nosso carnaval contemporâneo não parou de crescer e se estruturar. São Paulo, em apenas 15 anos, se transformou em um dos maiores centros carnavalescos do Brasil, com cerca de 15 milhões de foliões nas ruas, milhares de postos de trabalhos gerados e R$ 3 bilhões de giro econômico. Mas o ódio nunca deixou de existir. Uma nova mobilização conservadora fez circular um relatório sobre o Carnaval de 2024, que aponta — com distorções jurídicas —, o que seriam diversos "ilícitos" cometidos. Os poucos membros desses conselhos se contrapõem à alegria de milhões de pessoas que não são levados em conta por quem age como se São Paulo e seus bairros não fizessem parte do Brasil. Infelizmente, ataques aos nossos movimentos culturais e cerceamento dos espaços públicos que os recebem fazem parte da história da cidade. [...]

Trecho da coluna desta semana de Alê Youssef. Clique no link abaixo e leia completa. Clique aqui e se cadastre para receber os novos posts no seu email. Leia Árvore de Natal do Parque Ibirapuera de 2023 Urbia Parques/Divulgação ESPECIAL Natal no Ibira A maior árvore de Natal de São Paulo será acesa oficialmente neste sábado, no Parque Ibirapuera. A estrutura de 57 metros de altura e 18,5 metros de diâmetro foi montada com 17 toneladas de aço, cobertas por 330 mil leds e 40 mil flashes com efeito estroboscópio. Estrelas brilhantes e arabescos brancos completam a decoração, que terá iluminação em tons de roxo. No sábado à noite, a cerimônia de abertura está marcada para às 20h30. O acendimento, a chegada do Papai Noel e o espetáculo da fonte multimídia, no lago, serão acompanhados pela Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque do Ibirapuera. No domingo, tem parada de Natal às 18h. A surpresa deste ano é que o interior da árvore poderá ser visitado, gratuitamente, a partir de domingo à noite. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana. Leia mais Publicidade NÃO PERCA Divulgação No universo de Friends A esperada exposição "The Friends Experience" abriu as portas nesta quinta, no Shopping Cidade São Paulo. Inspirada na série de TV que marcou fãs do mundo inteiro, a mostra resgata histórias dos seis amigos em reproduções de cenários como o apartamento de Joey e Chandler, a cozinha da Monica e o café Central Perk. Também traz réplicas de figurinos e acessórios e ambientes instagramáveis. Das 11h às 21h, com ingressos a partir de R$ 39,90. Vai lá: Av. Paulista, 1230, Shopping Cidade São Paulo (4º andar), Bela Vista. Leia mais Divulgação Releitura de um clássico A São Paulo Companhia de Dança apresenta amanhã e domingo, no Teatro Sérgio Cardoso, a releitura "O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos". O espetáculo é obra da bailarina e coreógrafa Márcia Haydée, em cima do clássico de Tchaikovsky. Apresentações às 16h e, no sábado, também às 20h. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Leia mais Divulgação Festival indiano O Largo da Batata será palco do 'Diwali - Festival de Luzes', que promete ser um mergulho nas tradições do ano novo indiano. A programação prevê danças tradicionais e inspiradas em Bollywood, práticas guiadas de ioga e meditação, feira de artesanato e pratos típicos preparados por chefs indianos. Uma das principais atrações será amanhã, às 19h, com acendimento de velas em cerimônia especial. Sábado e domingo, das 11h às 21h. Vai lá: Av. Brigadeiro Faria Lima, s/n, Pinheiros (saída do Metrô Faria Lima). Leia mais Divulgação Festa da Rê Bordosa O MIS Experience recebe neste sábado, das 16h às 21h, a festa "40 Anos de Rê Bordosa - A Festa da Porraloca". Tributo especial ao cartunista Angeli e sua criação mais icônica. A festa terá shows de Mário Bortolotto e a banda Saco de Ratos, além de Fernanda D'Umbra com a Fábrica de Animais. As atrizes Grace Gianoukas e Paula Cohen vão interpretar Rê Bordosa. Além da homenagem, o evento quer arrecadar fundos para ajudar com os cuidados de saúde do cartunista Angeli, que tem DFT, uma condição neurodegenerativa progressiva. Ingressos a partir de R$ 30. Vai lá: R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Divulgação Se tem troca, tem Inter! OFERECIDO POR INTER O Inter, o Super App que levou torcedores para a final dos sonhos, na Argentina, tem o melhor programa de pontos para quem é fã de futebol! Os benefícios vão desde visitas exclusivas a estádios e ingressos de jogos até a participação em sorteios para grandes eventos. Basta ativar o Inter Loop de forma gratuita dentro do app e começar a acumular pontos em compras com seu cartão de crédito Inter Mastercard, missões exclusivas, compras no Shopping do Inter e indicações de amigos. E se futebol não é a sua praia, tá tudo bem: você pode trocar os seus pontos acumulados no Inter Loop por descontos na fatura do cartão, acesso a salas VIP nos aeroportos, dólares na conta internacional do Inter, cashback na conta corrente e muito mais. SAIBA MAIS FEIRINHAS Divulgação No Brooklin Sábado e domingo tem a 7ª edição do Brooklin Taste, festival de gastronomia e entretenimento, desta vez em clima natalino. Serão cerca de 40 expositores, com opções de comidinhas, além de shows, brinquedos coletivos e animadores para a garotada, das 11h às 20h. Papai Noel estará presente, com chegada prevista para às 13 horas, nos dois dias. Vai lá: Praça Lions Monções (entre as ruas Florida e Arandu), Brooklin. Leia mais Divulgação Na Vila Mariana Também amanhã e domingo rola o "1º Mixtura Festival", na Cinemateca Brasileira. Serão 150 marcas de pequenos produtores (moda, infantil, acessórios e decoração), mais área gastronômica de várias partes do mundo, espaço de bem-estar, shows, live painting, exibição de filmes, áreas de artes e kids, com oficinas. Das 11h às 19h (sábado) e 10h às 18h (domingo).Vai lá: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana. Leia mais AO AR LIVRE Divulgação Caminhada noturna Já pensou em fazer uma trilha no Parque da Cantareira depois que o sol se põe? Essa é a proposta da "Caminhada Noturna" guiada que acontece amanhã. Os participantes poderão conhecer e apreciar a fauna e a flora de uma das áreas mais verdes da cidade, localizada na zona norte. São cerca de 7 km no total, com nível moderado de dificuldade, até o mirante da Pedra Grande, que dá vista ao skyline de São Paulo. Das 18h às 23h, com inscrição a partir de R$ 75. Vai lá: R. do Horto, 931, portão 1 do Horto Florestal. Leia mais Divulgação Virada Sustentável Dentro da programação da Virada Sustentável que acontece neste fim de semana na cidade, a Casa das Rosas vai sediar uma extensa programação entre hoje e domingo. Estão previstos jogos, rodas de conversa, exibição de filme, sarau, lançamento de livro e teatro - a peça "Gandhi", com João Signorelli, será apresentada no terraço repaginado da casa, hoje e domingo em versão mais curta, das 16h30 às 17h. Acesso gratuito. Vai lá: Av. Paulista, 37, Bela Vista. Leia mais Publicidade COM CRIANÇAS Divulgação Música para pais e filhos O Parque Villa-Lobos recebe amanhã o "Festivalzinho", pensado para a família curtir shows de artistas voltados a diferentes idades, no mesmo programa. São dois palcos, com apresentações intercaladas, que vão receber Mariana Aydar e Mestrinho, Maria Gadú, Luedji Luna e Anavitória, Patati Patatá, Galinha Pintadinha, Tiquequê e Beatles para Crianças, entre outros. O ingresso dá acesso à Roda Rico, brinquedos e oficinas, entre outras atrações, e custam a partir de R$ 270 (combo família 4 entradas). Das 10h às 21h. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Leia mais Lana Pinho Teatro no SESC Depois de atuarem por dez anos com os Doutores da Alegria, as atrizes Juliana Balsalobre e Marina Quinan se transformaram nas palhaças Bibi e Quinan, da dupla Las Cabaças. Elas se apresentam sábado e domingo, às 11h, no Sesc Avenida Paulista, na peça "Divagar e Sempre", em que as duas estão em plena floresta amazônica e procuram chegar a um lugar utópico e desconhecido, que vai se construindo à medida que se movimentam, sem faltar encontros especiais pelo caminho. Ingressos a partir de R$ 12. Gratuito até 12 anos. Vai lá: Av. Paulista, 119, Bela Vista. Leia mais CINEMA Divulgação Moana 2 A produção musical de Disney Studios mais aguardada do ano chega às telonas. Na sequência da história, Moana e Maui se reencontram e partem para uma nova jornada depois de três anos. Com ajuda de marujos especiais, Hei Hei e Puá, eles vão navegar por mares distantes da Oceania em uma nova e animada aventura. Ingressos Divulgação A Contadora de Filmes Mais nova de quatro irmãos em uma família que vive numa cidade mineira em pleno deserto do Atacama, María Margarita (Sara Becker) é uma contadora de histórias de cinema cheia de talento. Para ela, o melhor dia da semana é o domingo, quando todos vão ao cinema, viver histórias que transportam para mundos de uma realidade bem diferente. Ingressos Compartilhar essa edição