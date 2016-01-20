Cripta da Catedral da Sé Divulgação São Paulo por baixo: 4 passeios subterrâneos para experimentar na cidade A São Paulo dos milhares de prédios altos que populam a cidade verticalmente também tem seus achados abaixo do nível das ruas. A maior parte dos lugares "subterrâneos" envolve infraestrutura das construções e é dedicada a serviços complementares (garagens, por exemplo) ou destinada a galerias comerciais. Há, porém, espaços que convidam à visitação sem pressa, oferecendo experiências culturais, como os quatro endereços que apresentamos abaixo. Todos os espaços podem ser visitados neste fim de semana. Mas não é só isso que movimenta o período de descanso! A programação de hoje a domingo inclui uma série de eventos, como exposição de fotografia, musical, peça teatral e evento geek, além de shows de música ao ar livre e gratuito. Confira as dicas abaixo e se divirta! Publicidade Divulgação Cinema no subsolo Das seis salas que compõem o complexo Cine Reag Belas Artes, duas delas ficam dois lances de escada abaixo. Pequenas, com 80 lugares cada um, é ali que rola a programação do "Porão do Belas", evento semanal que exibe filmes de terror todas as quartas-feiras do mês, sempre às 21h. Na próxima data agendada (17), o gótico "O Homem que Enganou a Morte" será o título que vai rodar na telona. Os ingressos começam em R$ 30. Vai lá: R. da Consolação, 2423, Consolação. Mais informações Ricardo Matsukawa/ UOL Cripta e museu O Pateo do Collegio também conta com uma cripta, onde antigamente eram enterrados membros da Companhia de Jesus. As paredes do século 17 ainda estão lá e podem ser vistas durante o circuito do Museu Anchieta. O espaço subterrâneo recebe exposições temporárias e é palco para concertos musicais toda semana, gratuitos ou com ingressos a partir de R$ 5. A visitação ao Museu e à cripta acontece de terça a sábado, das 9h às 16h45. Vai lá: Praça Pateo do Collegio, 2. Mais informações Divulgação Centro religioso Localizada a 7 metros abaixo do altar principal, a cripta da Catedral da Sé é um espaço com mais de um século de existência, onde estão guardados os restos mortais de bispos e figuras históricas, caso do cacique Tibiriçá. A área subtérrea ainda abriga exposições. Quem quiser visitá-la pode optar pelo tour exclusivo à cripta (vários horários, todos os dias, a partir de R$ 15) ou escolher o tour que passa por várias áreas da construção católica. Vai lá: Praça da Sé, s/n. Mais informações Divulgação Cena cultural Na zona oeste da cidade, o espaço cultural Centro da Terra abriga um teatro com palco italiano a 12 metros abaixo do nível da rua. Foram dez anos de obras até que fosse inaugurado, em 2001. Seu nome, aliás, tem a ver com a localização, além de ser homenagem ao espetáculo Viagem ao Centro da Terra, de 1992, da companhia de mesmo nome. Atualmente, recebe no palco espetáculos de dança, música e teatro. Ingressos com preços variados. Vai lá: Piracuama, 19, Perdizes. Mais informações DE TUDO UM POUCO Divulgação Universo geek O Orgulho Nerd SP 2025 transforma o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Ibirapuera, no paraíso da cultura pop. As atrações incluem concurso de cosplay, praça gamer com estações de PS5, jogos de tabuleiro, RPG, escape room, Pokémon Stop e pré-estreia de filme. Amanhã e domingo, das 10h às 20h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana. Mais informações Bertha Fundacion Realidade em fotos A exposição "World Press Photo 2025" ocupa a Caixa Cultural São Paulo com 42 projetos premiados, que tratam de temas urgentes como política, migração e crise climática. Amanhã, o fotógrafo Musuk Nolte ministra oficina (às 10h30) e visita mediada (13h30), destacando sua série premiada sobre a seca no Rio Amazonas. Abre às 8h, com entrada livre. Vai lá: Praça da Sé, 111, Centro. Mais informações Lary Davis Corpo e emoção A Cia. Paulista de Dança Adriana Assaf apresenta "Idiossincrasia - Temperamento Humano", balé neoclássico inspirado em Hipócrates e sua teoria dos quatro temperamentos humanos. O espetáculo acontece no Teatro J. Safra e pode ser conferido hoje (20h30), amanhã (16h e 20h30) e domingo (17h). Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Mais informações Daisy Sereno Resistência feminina O musical "Carta à Rainha Louca", inspirado no livro de Maria Valéria Rezende, estreia hoje no Sesc Bom Retiro. Vozes femininas e não binárias revivem a história de Isabel das Santas Virgens, presa e perseguida por denunciar violências contra mulheres. Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 18h. Ingressos começam em R$ 18. Vai lá: Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. Mais informações AO AR LIVRE Divulgação Encontros musicais Sábado (13), o Ibirapuera recebe a Orquestra Ouro Preto, primeiramente ao lado do cantor Diogo Nogueira e, depois, Carlinhos Brown. No "Concerto Popular Brasileiro", Nogueira e orquestra vão trazer clássicos do samba. Na sequência, os músicos acompanham Brown em "Afrossinfonicidade", mesclando ancestralidade e sucessos da carreira. Às 17h; gratuito (sujeito à lotação). Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana. Mais informações Divulgação Axé urbano O bloco Abacaxi de Irará leva sua ocupação festiva ao Pátio de Casas Centro Cultural Vila Itororó, domingo (14). Numa homenagem a Tom Zé, com arranjos carnavalescos de sucessos como Angélica, Augusta e Consolação, além de bateria, sopros e vozes, o grupo cria uma experiência coletiva que mistura axé e tropicalismo em celebração à música brasileira. A partir das 15h, gratuito. Vai lá: R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista. Mais informações Publicidade COM CRIANÇAS Divulgação Festa no palco O grupo Tiquequê estreia a turnê "Bailamos" no Espaço Unimed, transformando palco e plateia em um baile coletivo. O show mistura poesia, ritmos brasileiros e brincadeiras, com participação especial da atriz e instrumentista Mariana Campolongo e do compositor Hélio Ziskind. Domingo, às 17h30. Ingressos a partir de R$ 60. Vai lá: R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Mais informações Igor Franco Jornada lúdica O espetáculo "A Cavaleira", do grupo Bota Fulô, leva palhaçaria e poesia ao Sesc Belenzinho. A peça narra a jornada de Palafita e Massapê que, após o circo ser comprado por uma empresa e inspirados em Dom Quixote, vão atrás de recuperá-lo, numa aventura cheia de humor e música. Sábado e domingo, às 16h. Entrada gratuita. Vai lá: R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Mais informações CINEMA Reprodução | IMDb Downton Abbey: o grande final O drama encerra a história (e os dois filmes e a série na TV) da família Crawley e de seus empregados, no verão de 1930. Na trama em que a aristocracia enfrenta romances, escândalos e transformações sociais, Michelle Dockery retorna como Lady Mary e assume o controle de Downton em meio ao divórcio e novos relacionamentos. O elenco ainda conta com Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville e Jim Carter. Sessões e ingresso Divulgação Sonhar com leões O sarcasmo dá o tom à comédia que aborda a eutanásia. Ao buscar dignidade no fim da vida, Gilda, imigrante brasileira em Lisboa com câncer terminal, conhece a Joy Transition International, organização clandestina que ensina métodos de suicídio assistido em países em que a prática é ilegal. Ao lado de Amadeu, ex-funcionário de uma funerária, Gilda enfrenta dilemas sobre controle e liberdade. CLUBE UOL Teatro com desconto Até o dia 28 de setembro, está em cartaz o espetáculo "Água Fresca Para As Flores", com a atriz Marcella Muniz e direção e dramaturgia de Bruno Costa, abordando o dia a dia da zeladora de um cemitério de uma pequena vila na Borgonha com reflexões sobre esperança e recomeços. E assinante UOL tem desconto de 20% no par de ingressos para assistir ao romance no Teatro Moise Safra, de sábado, às 17h30, e domingo, às 16h30. Clube UOL Romance de Augusto Cury nos palcos A peça "O Homem Mais Inteligente da História", adaptação teatral do romance socioemocional de Augusto Cury, acontecerá no dia 19 de setembro, às 20h30, no Teatro J. Safra, levando ao público as reflexões do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, que enfrentará um grande desafio no seu próximo estudo. E, assinante UOL garante 50% OFF no par de ingressos para assistir ao espetáculo, aproveite.




