Sexta-feira, 20/06/2025 Divulgação São João com crianças: onde ir e o que aproveitar com a família em SP Glau Gasparetto A turma mirim também tem vez nas festas juninas paulistanas. A maioria das quermesses organizadas na cidade inclui áreas kids especiais e há programações criadas especialmente para a criançada. Neste fim de semana, desde hoje (20), há várias opções para famílias que querem ir para a rua e curtir uma celebração antecipada de São João. Nossa lista de indicações está recheada, com 'arraiás' em parques, espaços públicos e privados e até em shoppings. Confira essas e outras dicas de eventos em São Paulo para aproveitar bastante o fim de semana. Publicidade Divulgação Direto dos HQs O Parque da Água Branca é palco para o 'Arraiá do Chico Bento'. Comida, brincadeiras de criança (pescaria, argolas, boca do palhaço e mais), quadrilha com Chico Bento e Rosinha e shows ao vivo estão na programação. Hoje o acesso é gratuito; amanhã e domingo, custa R$ 10. Crianças até 3 anos não precisam de ingresso. Das 10h às 19h. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca. Mais informações Divulgação Bonecos caipiras No domingo, tem mais um arraial no Galpão dos Bonecos. Começa às 11h, com espetáculo caipira, seguido por apresentação de forró com trio musical e muitas brincadeiras típicas para os pequenos participarem com os adultos, como corrida de saco e de colher, pescaria e, é claro, quadrilha. Ingressos a partir de R$ 30. Crianças até 2 anos não pagam. Vai lá: Rua Coriolano, 620, Vila Romana. Mais informações Divulgação Primeira infância No Espaço Mamusca, tem festa amanhã, das 14 às 18h, voltada a crianças na primeira infância - de 0 a 6 anos. Brincadeiras, músicas ao vivo, ateliês e oficinas de arte farão parte da programação junina. Ingressos custam R$ 109 (mais taxas) e incluem alguns quitutes, água e café. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam. Vai lá: Rua Joaquim Antunes, 778, Pinheiros. Mais informações Divulgação Ao ar livre O Parque Ceret abre os portões amanhã e domingo para uma animada festa junina pensada para toda a família. Das 10h às 20h, o evento gratuito terá uma área especial para as crianças, com uma série de atividades recreativas e brinquedos como pula-pula. Gincanas, música ao vivo e comidas típicas vão animar os participantes. Vai lá: R. Canuto Abreu, s/n, Tatuapé. Mais informações Divulgação Jogos e personagens Neste fim de semana, das 10h às 18h, o 'Arraiá da Família no Parque', no Villa-Lobos, segue com programação temática e brincadeiras gratuitas (carrinho de mão, cabo de guerra e mais), quadrilhas e desfile, além de infláveis gigantes (pagos). Amanhã e domingo tem ativação de Toy Story, com atividades juninas adaptadas, espaços instagramáveis e prêmios. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Lugar histórico A 'Quermesse do Mosteiro da Luz' apresenta programação especial para crianças amanhã e domingo. Além de brincadeiras tradicionais (dança das cadeiras, bingo infantil, entre outros), estão previstas atrações infantis e talentos mirins no palco. A tradicional Quadrilha Asa Branca também vai se apresentar. Das 15h às 22h, com ingressos a partir de R$ 15. Gratuito para crianças até 10 anos. Vai lá: Av. Tiradentes, 676, Luz. Mais informações Divulgação Bate-volta Sábado, o Hopi Hari, a cerca de 70km da capital, promove seu tradicional Hopi Arraiá. Além das atrações do parque, não vão faltar comidas típicas e shows pra lá de animados, com Banda Eva, Rastapé e Bicho de Pé, entre outros artistas. Das 11h às 20h, com ingressos a partir de R$ 142,89. Crianças até 12 anos com trajes típicos entram de graça. Vai lá: Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo. Mais informações Divulgação No palco O Sesc Belenzinho recebe a Orquestra Modesta, com seu espetáculo 'Arraiá Pequenininho'. O show dos músicos-palhaços é dedicado às festas juninas, com xote, baião e forró. Quadrilha, correio elegante e a origem da festa são explorados nas canções. Sessões todos os dias, até domingo, às 12h. Ingressos a partir de R$ 12. Gratuito para crianças até 12 anos. Vai lá: R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Mais informações Divulgação ESPECIAL NOS SHOPPINGS No Villa Lobos, sábado e domingo, tem o 'Arraiá do Villa', com entrada gratuita, brincadeiras, oficinas criativas, comidas típicas e shows da banda 'Coruja em Cena'. O 'Arraiá do Ibira', no Shopping Ibirapuera, também amanhã e domingo, tem brincadeiras tradicionais, personagens caipiras, barraca de pipoca e algodão-doce. A 'Parada Junina' do Shopping Interlagos acontece nos dois dias, com música, desfile e personagens caracterizados. Já no Tietê Plaza, o 'Arraiá do Coração' o festerê tem shows musicais, espaço kids e barracas de comida. A exemplo de todo sábado, amanhã tem quadrilhas e danças de escolas da região. Publicidade VALE O INGRESSO Divulgação Animação a mil Na véspera da Parada LGBTQIAPN+, a Varanda Estaiada recebe amanhã a festa 'Super Drag Brunch'. O espaço open air tornou-se a casa do evento, agora em formato expandido, mesclando performances e shows inéditos das maiores drag queens do país com brunch, bar de drinques e DJs. Das 11h às 19h, com ingressos a partir de R$ 100. Vai lá: Av. Magalhães de Castro, 6118, Jardim Panorama. Mais informações Jamil Kubruk Espetáculo repaginado Hoje (sexta), no Ágora Teatro, tem a montagem 'Gertrude, Alice e Picasso', que reúne no palco Bárbara Bruno, Joca Andreazza e Patrícia Vilela. Com humor, lirismo e provocações sobre arte, amor e criação, a peça é ambientada na Paris de 1920, mas tece fatos contemporâneos, numa conversa entre passado e presente. Às 20h, com ingressos a partir de R$ 50. Vai lá: R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista. Mais informações Divulgação ESPECIAL MAIS UMA VEZ Quatorze salas temáticas, 3.500 m², cenários repaginados, personagens inéditos, cenários e uma loja com lançamentos exclusivos para os fãs das animações mais famosas do cinema. Essa é a nova versão da exposição 'Mundo Pixar', que está de volta a São Paulo, instalada no Shopping Center Norte. Foram 15 meses de pré-produção e 3.500 profissionais envolvidos em todo o projeto, que faz uma imersão nos filmes mais icônicos do estúdio. 'Os Incríveis', 'Toy Story', 'Monstros S.A', e 'Divertida Mente' são alguns ambientes com nova roupagem, apresentados ao lado das novidades 'Elementos', 'Viva - A Vida é uma Festa' e 'Luca'. A mostra imersiva pode ser conferida de hoje a domingo, das 10h às 21h, com ingressos a partir de R$ 44. Crianças de até 2 anos e 11 meses entram de graça. Vai lá: Av. Otto Baumgart, 245, Vila Guilherme (estacionamento do Shopping Center Norte). Mais informações GRATUITOS João Borges Versões solo A '3ª Mostra de Solos', do Itaú Cultural, traz espetáculos gratuitos e de diferentes linguagens artísticas. Hoje (sexta), às 20h, o bailarino Márcio Filho performa em 'Não Verificado em Primeira Pessoa'. Amanhã (20h), a artista Carolina Corrêa apresenta 'Zona de Sacrifício', misturando dança e teatro. Domingo, às 19h, é a vez da peça 'Belmira', com Angela Ribeiro. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Das Minas Gerais Paulo Miyada é o curador da exposição 'Manfredo de Souzanetto -- As montanhas', no Instituto Tomie Ohtake. A mostra gratuita reúne cerca de 50 obras produzidas entre 1973 e 1991 pelo artista mineiro, sobretudo desenhos, fotografias e pinturas que revelam sua conexão com sua terra natal, o Vale do Jequitinhonha. Visitação de hoje a domingo, das 11h às 19h. Vai lá: R. Coropés, 88, Pinheiros. Mais informações CINEMA Divulgação Elio Na nova animação de ficção científica da Disney e Pixar, Elio, um garoto criativo, apaixonado pelo espaço e obcecado por alienígenas, é confundido com o embaixador da Terra ao ser levado para uma organização intergaláctica. Sem preparo, precisa lidar com criaturas excêntricas e crises cósmicas. Zoe Saldaña e Brad Garrett integram o elenco original. Sessões e ingresso Divulgação Extermínio: A Evolução No novo terror dirigido por Danny Boyle, três décadas se passaram desde que um vírus transformou humanos em criaturas violentas. Um grupo de sobreviventes vive isolado numa ilha com acesso fortemente protegido. Mas quando parte deles saem em missão, encontram horrores que revelam mutações nos infectados e nos próprios humanos que permaneceram. Sessões e ingresso Compartilhar essa edição