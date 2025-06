Sexta-feira, 27/06/2025 Divulgação Festival de inverno e tradições do mundo marcam eventos gratuitos em SP Glau Gasparetto Se São Paulo é conhecida por ter gente de todo o canto do país e de várias partes do mundo, isso se confirma neste fim de semana. Começa pelos diferentes programas que resgatam o lado cultural de diferentes destinos. Tem música, dança e festivais para quem quer conhecer experiências de terras distantes. E o melhor: a maioria das atrações têm entrada gratuita. Aliás, mesmo com o frio tomando conta dos termômetros, os rolês ao ar livre seguem firmes, com opções que vão da dança a exposições — também sem gastar nada. Já quem quer se garantir no quentinho pode ficar feliz, pois há boas alternativas em lugares fechados, com teatro, exposição, orquestra e mais. Confira nossas dicas do que fazer em São Paulo neste fim de semana e se divirta! Ritmos do mundo

O Espaço de Convivência do Sesc Bom Retiro vai se transformar em palco para A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo neste domingo. O grupo apresenta repertório com canções da China, Índia, Grécia, Brasil (é claro!) e mais países, misturando ancestralidade e festa. O público é convidado a dançar, cantar e mergulhar nas sonoridades do planeta no show gratuito. Domingo, às 16h. Vai lá: Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. Mais informações

Cultura nipônica

Com shows, oficinas e mais de 40 barracas de comida típica, o 'Japão Street' transforma Pinheiros em um pedacinho do Japão. A programação, amanhã e domingo, vai de shows de mágica, performances tradicionais, como o taiko, kung fu e a dança do dragão e do leão, até oficinas criativas e cultura pop, com cosplays. Sempre das 10h às 21h, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 565, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Tradições do frio O Museu da Imigração promove amanhã o '1º Festival de Inverno', com atrações de lugares onde o frio é protagonista boa parte do ano. Serão 8 horas de programação no jardim, incluindo dança e música, feira gastronômica, além de experiências e oficinas que resgatam tradições da Áustria, Bolívia, Rússia, Suíça, Japão e Hungria, por exemplo. Das 10h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. Mais informações Sofia Leão Natureza em cena Curtas-metragens de 26 países compõem o 'V CineFestival de Ecoperformance - edição São Paulo', unindo cinema, artes e ecologia no Cine Satyros Bijou. As sessões abordam corpo, ancestralidade e meio ambiente, apresentando de forma poética questões urgentes como a crise climática. As sessões são gratuitas. Abertura hoje, das 21h às 23h. Amanhã e domingo, das 14h às 18h. Vai lá: Praça Franklin Roosevelt, 172, Consolação. Mais informações Divulgação Arte e desejo O 'Festival Vórtice' ocupa até domingo o Espaço República com 150 obras que exploram sexualidade e diversidade LGBT+, de 123 artistas e sete países. Performances, filmes, DJ set e exposição de diversas linguagens artísticas, que expressam a arte erótica, serão apresentados sábado e domingo, das 10h às 19h. Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento. Indicado para maiores de 18. Vai lá: Av. São Luís, 86, República. Mais informações Divulgação Do Oriente A 'Feira Imigração em Cena', no Complexo Cultural Funarte SP, dedica sua edição deste domingo à Palestina, com apresentações musicais ao vivo, artesanato, danças tradicionais, gastronomia e oficinas de bordado típico. Além de celebrar a cultura e as expressões artísticas, o evento propõe um olhar mais aberto e autêntico ao povo palestino. Das 11h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos. Mais informações AO LIVRE Divulgação Dança ao vivo O Vão Livre do Masp será palco para a performance inédita 'Crônicas do Corpo', da Cia. Thiago Soares. Desdobrando-se em três atos, a performance envolve o público na criação coreográfica, que começa na interação com a obra de Iván Argote, segue pelas trocas ao vivo e resulta na apresentação final. Acesso livre e gratuito. Sexta, das 20h às 21h; sábado, das 16h às 17h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Divulgação Feira no beco O Ipiranga tem um novo espaço de convivência ao ar livre e estreia com a edição da Feira das Deusas, amanhã e domingo. Arte, música, empreendedorismo e gastronomia entram na programação gratuita do 'Festival do Rango', em versão junina. A programação artística começa às 11h30, com aulas de dança e apresentações de trios de forró, oficina de circo e brincadeiras. Vai lá: beco em frente à R. Lino Coutinho, 400, Ipiranga. Mais informações Divulgação São João na Pina Domingo tem 'Pina Junina', agitando a Pinacoteca Contemporânea, com música, comes e bebes e brincadeiras. A segunda edição do evento destaca o primeiro trio de forró feminino Mana Flor e o projeto itinerante Som na Rural, patrimônio imaterial do Recife, que encerra o evento. O projeto Pão do Povo da Rua vai comandar a Praça de Alimentação. Das 13h às 20h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Tiradentes, 273, Luz. Mais informações Divulgação Jardim reinventado O Sesc Vila Mariana está recebendo a exposição inédita 'Jardim do MAM no Sesc', com 21 obras de artistas como Alfredo Ceschiatti, Amilcar de Castro e Regina Silveira. A mostra traz peças que já integraram o jardim do MAM e do acervo do museu que dialogam com os temas principais, visando estimular as conexões entre arte, corpo e cidade. Acesso gratuito. Vai lá: R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Religião e poder

Baseado em fatos históricos, o espetáculo 'Das Mãos do Imperador', no Teatro Ruth Escobar, narra a criação da Bíblia durante o Concílio de Niceia, convocado por Constantino em 325 d.C., com mais de 300 bispos presentes. A peça aborda como decisões políticas e religiosas moldaram o texto sagrado e propõe reflexões sobre o presente. Hoje, às 20h30. Preços a partir de R$ 40. Vai lá: R. dos Ingleses, 209, Bela Vista. Mais informações

Ilusão à vista

O 'Illusion Show', com Henry & Klauss, une mágica, dança e efeitos visuais de última geração no Teatro Villa Lobos. Com levitação, escapismo e teletransporte, eles, que são considerados os maiores ilusionistas da América Latina, desafiam a lógica com performances instigantes. Livre para todas as idades. Sexta a domingo. Preços a partir de R$ 21. Vai lá: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros. Mais informações Jamil Kubruk Espetáculo repaginado Hoje, no Ágora Teatro, tem mais uma sessão da montagem 'Gertrude, Alice e Picasso', que reúne no palco Bárbara Bruno, Joca Andreazza e Patrícia Vilela. Com lirismo e provocações sobre arte, amor e criação, a peça é ambientada na Paris de 1920, mas tece fatos contemporâneos, numa conversa bem-humorada entre passado e presente. Às 20h, com ingressos a partir de R$ 50. Vai lá: R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista. Mais informações Divulgação Calor e humor Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estrelam a comédia musical 'Cenas da Menopausa', no Teatro Claro Mais. Com paródias de hits e personagens múltiplas, a peça trata com graça e sensibilidade os dilemas da mulher 50+, como mudanças corporais, saúde e afetos. Ao final, ainda rola um bate-papo com o público, ampliando o debate sobre o tema. Sexta a domingo, às 20h, além de sábado às 17h e domingo, às 18h. Preços a partir de R$ 25. Vai lá: R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Mais informações Divulgação Território criativo A mostra 'Terra', em cartaz na Claraboia, reúne mais de 70 obras de artistas, como Claudia Andujar, Mestre Vitalino e Maureen Bisilliat, que utilizam a terra como matéria e metáfora. Pinturas, cerâmicas, vídeos e publicações revelam múltiplas dimensões do solo em seus aspectos políticos e poéticos. Sexta, das 10h às 19h; sábado, das 11h às 15h. Entrada gratuita. Vai lá: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2906, Jardim América. Mais informações Jéssica Schaefer Noite orquestrada A Osesp recebe na Sala São Paulo a maestra alemã Ruth Reinhardt, diretora musical da Filarmônica Rhode Island, para reger obras de duas mulheres: Grazyna Bacewicz e Clara Schumann. O repertório se completa com peças de Edvard Grieg e Bohuslav Martinu e também tem solo do pianista brasileiro Estefan Iatcekiw. Hoje (sexta), às 20h; amanhã, às 16h30. Ingressos a partir de R$ 42. Vai lá: Praça Júlio Prestes, 16, Luz. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Beatles nordestinos Seu Quité acha no radinho de pilha uma estação que só toca Beatles, o que ele define como 'um forró muito doido'. Com amigos, cria versões nordestinas para clássicos como 'Help!' e 'Day Tripper'. Xote, baião e frevo são alguns dos ritmos apresentados pela trupe de músicos, vestidos à Sargent Pepper's combinados com cangaço. 'Beatles Cordel' pode ser visto domingo, às 18h, no Sesc Santana. Ingressos a partir de R$ 18. Vai lá: Av. Luiz Dumont Villares, 579. Mais informações Felipe Perazzolo Cultura colorida O Museu A CASA do Objeto Brasileiro sedia a colorida exposição 'Qual o seu papel? Da fibra à forma: a arte que pulsa da Paraíba'. As obras lúdicas de sete artesãos paraibanos foram confeccionadas a partir de diferentes tipos de papel, combinados com resíduos orgânicos. O resultado são itens cheios de histórias, memórias afetivas e riqueza cultural. Sexta a domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Pedroso de Morais, 1216, Pinheiros. Mais informações

CINEMA

F1

Sonny Haye, ex-piloto de Fórmula 1 vivido por Brad Pitt, volta às pistas para orientar um jovem talento. No drama esportivo, ele tem o desafio de liderar uma equipe fictícia rumo à vitória, em meio a intrigas e estratégias nos bastidores da elite do automobilismo. A trama foi gravada durante corridas reais na Inglaterra e traz pilotos da F1 no elenco. O longa foi produzido por Lewis Hamilton. Sessões e ingresso

M3gan 2.0

No suspense de ficção científica, Gemma, a criadora da boneca M3GAN, tenta conter os avanços da inteligência artificial, mas vê sua invenção ser roubada e cair em mãos erradas. Uma nova máquina, Amelia, surge como arma militar sem limites, uma espiã assassina. Para enfrentar, Gemma (Allison Williams) precisa reativar sua criação M3GAN, aprimorá-la e prepará-la para o confronto definitivo. Sessões e ingresso