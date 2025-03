Sexta-feira, 07/03/2025 Helena Wolfenson Mulheres brilham em programação do fim de semana dedicado a elas Glau Gasparetto Quando o final de semana coincide com uma data tão marcante quanto o Dia Internacional das Mulheres, é certo que a agenda cultural contemple eventos com times femininos à frente da maioria das atrações. É bem isso que veremos a partir de hoje (sexta), em São Paulo, com artes e temas bem variados. No Teatro Bravos, por exemplo, a peça "Três Mulheres Altas" reúne Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill e reflete sobre o envelhecimento. O Sesc Santana apresenta "A Rosa Mais Vermelha Desabrocha", peça bem-humorada sobre o impacto do capitalismo no amor. Já na Unibes Cultural, Mel Duarte brilha com o show "Colméia", seguido por um bate-papo sobre a presença feminina no universo artístico. Saiba mais sobre estas e outras atrações que celebram a data na seleção especial de Nossa. Publicidade Divulgação Vida em três tempos Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill estrelam "Três Mulheres Altas", peça que reflete sobre o envelhecimento e a passagem do tempo. Em cena no Teatro Bravos, as três personagens - uma idosa, sua cuidadora e uma jovem advogada - travam embates sobre memórias, arrependimentos e ilusões. Sessões hoje (sexta) e amanhã, às 20h, e domingo, às 17h. Preços a partir de R$ 19,80. Vai lá: Rua Coropé, 88, Pinheiros. Mais informações Tamara dos Santos Vozes femininas A Unibes Cultural promove o evento gratuito "Nos Bastidores da Música", propondo discutir desafios e conquistas femininas no universo artístico. Amanhã (sábado), a programação começa às 20h com a poeta, cantora e slammer Mel Duarte apresentando o show "Colmeia". Na sequência, ela bate um papo com a jornalista Jéssica Balbino sobre criatividade e representatividade. Vai lá: Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré. Mais informações Helena Wolfenson Amor na era digital Baseada na HQ sueca de Liv Strömquist, a peça "A Rosa Mais Vermelha Desabrocha" explora o impacto do capitalismo e da internet nos relacionamentos. Em cenas bem-humoradas, Bianca Lopresti, Carolina Splendore, Fernanda Viacava e Lenise Oliveira exploram histórias de amor e desamor. No Sesc Santana. Sessões hoje (sexta) e amanhã às 20h e domingo, às 18h. Preços a partir de R$ 18. Vai lá: Av. Luiz Dumont Villares, 579. Mais informações Nelson Kon/Divulgação Acervo delas Amanhã (sábado), a partir das 10h, a Pinacoteca realiza visita guiada com a curadora do museu, Pollyana Quintella, explorando trabalhos do acervo realizados por mulheres. A seleção inclui obras desde o século 20 até trabalhos atuais e será conduzida a partir de um texto da historiadora Linda Nochlin. Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição, na Pina Luz. Vai lá: Praça da Luz, 2, Bom Retiro. Mais informações Luiza Ananias Teia de sentimentos A peça "Petra" leva ao palco do Teatro Sérgio Cardoso as complexas relações vividas por seis mulheres na montagem em cima do clássico de Rainer Werner Fassbinder, "As Lágrimas Amargas de Petra von Kant". O espetáculo explora o amor, a força do feminino e a necessidade de ser aceita. Sessões hoje (sexta) e amanhã, às 20h, e domingo, às 16h. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Babi Otero Sonhos e trajetórias A Biblioteca Parque Villa-Lobos inaugura amanhã (sábado) a exposição "Sonhe como uma Garota", que explora o percurso narrativo e visual em que arte, poesia, humor e ciência se cruzam e ressignificam o papel das mulheres na sociedade. Com histórias reais de 13 mulheres de diferentes áreas e pesquisa intergeracional, a visitação acontece das 10h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros. Mais informações COM CRIANÇAS Alisson Demetrio Sucessos da Popó O fenômeno infantil Galinha Pintadinha desembarca no Teatro B32 com seus maiores sucessos, como "Pintinho Amarelinho" e "A Baratinha". O show "TOP 10 da Galinha Pintadinha" mistura teatro, música e interatividade, encantando crianças e adultos com coreografias e cenários coloridos. Sessões amanhã (sábado) e domingo, às 14h. Preços a partir de R$ 30. Vai lá: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi. Mais informações Divulgação Pra gente bem miúda O espetáculo interativo "Ninho Musical para Bebês e Crianças" retorna ao Teatro Viradalata unindo música, movimentos e elementos da natureza para estimular a imaginação dos pequenos de 6 meses a 8 anos. Estreia amanhã (sábado), com repeteco da sessão no domingo, sempre às 16h. Ingressos a partir de R$ 44. Bebês de colo acompanhados de um pagante têm acesso livre. Vai lá: Rua Apinajés, 1387, Sumaré. Mais informações AO AR LIVRE Luiza Kolya Concerto no jardim Domingo (9), às 15h, a Casa Museu Ema Klabin é palco para o concerto gratuito do Trio de Vento, com as flautas transversais de Aurora Novello, Gisele Pilz e Nívia Martiny. O repertório inclui obras de Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Duda Neves e Milton Nascimento. As vagas são limitadas e o acesso é garantido por ordem de chegada. Vai lá: Rua Portugal, 43, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Pagu no museu O Museu da Língua Portuguesa recebe amanhã (sábado) o Bloco Pagu para uma apresentação gratuita em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O grupo que exalta vozes femininas da MPB e arrasta foliões no carnaval se apresenta em formato de banca e traz sucessos de Dona Ivone Lara, Gal Costa e Maria Bethânia. A partir das 11h, no Pátio B. Vai lá: Pça. da Luz, s/nº, Luz. Mais informações Publicidade CINEMA Divulgação Meu verão com Glória Com 6 anos, Cleo é apaixonada por Glória, a cuidadora que está ao seu lado desde que nasceu. Depois de um incidente, a babá precisa voltar a Cabo Verde, onde reside sua família. A menina sonha com o reencontro em breve, mas isso só acontece quando Cleo viaja até lá para passar um último verão com Glória. Sessões e ingresso Divulgação Mickey 17 O diretor de "Parasita", Bong Joon Ho, traz uma nova ficção científica, estrelada por Robert Pattinson. No filme, o protagonista aceita um emprego extremo, em que morrer e reviver faz parte do trabalho. Mas quando descobre que não é o único, segredos e reviravoltas começam a ameaçar sua existência. Sessões e ingresso CLUBE UOL 30% OFF em stand-up Todo domingo, às 20h30, acontece no Clube Barbixas o show de Stand-up "Em Pé na Rede", formado pelos comediantes Victor Camejo, Osmar Campbell e Rominho Braga. E assinante UOL tem 30% OFF no ingresso para assistir. Aproveite o fim de semana e divirta-se com desconto exclusivo. Clube UOL Desconto no C6 Fest Sabia que assinante UOL tem 15% OFF em até 4 ingressos do C6 Fest? O festival acontece entre os dias 22 e 25 de maio, no Parque Ibirapuera, em SP, e conta com grandes nomes do rock, jazz, soul, pop e MPB, como Seu Jorge, Agnes Nunes e Stephen Sanchez. Clube UOL Compartilhar essa edição