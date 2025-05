Divulgação Programe-se: exposição de Andy Warhol e outros ícones da arte em SP Glau Gasparetto Dois mil metros quadrados do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP) recebem, a partir de hoje, mais de 600 obras do pai da pop art, o americano Andy Warhol (1928-1987). Os icônicos 'Campbell's Soup', 'Elvis' e 'Marilyn' estão entre os trabalhos expostos em São Paulo. Organizada pelo Instituto Totex, a exposição 'Andy Warhol: Pop Art!' é inédita. Trata-se da maior já realizada no Brasil e, também, fora dos Estados Unidos, reunindo itens do acervo do The Andy Warhol Museum, em Pittsburgh, cidade onde o artista nasceu. As obras apresentam as diversas fases da carreira do artista, incluindo serigrafias, esculturas raras e até filmes experimentais. Warhol se destacou no movimento artístico que incorpora elementos cotidianos na arte, explorando contrastes de cores e colagens, com toques irônicos e muita criatividade. Ingressos a partir de R$ 25 e visitação diária (exceto segunda-feira) das 9h às 20h - última entrada às 19h. Vai lá: R. Alagoas, 903, Higienópolis.

Mais informações: no site Quem quer aproveitar o feriado de hoje, Dia do Trabalho, e o fim de semana para se inebriar com obras incríveis ainda pode visitar outros endereços da cidade que abrigam nomes que entraram para o rol de gênios da arte. Veja só: Publicidade Divulgação Tarsila do Amaral Uma das mais importantes modernistas da América Latina, a brasileira Tarsila do Amaral está presente no Masp com seis obras. Porém, 'Antropofagia' - tela de 1929, listada entre as principais produções da artista - pode ser conferida na Pinacoteca de São Paulo. Visitação das 10h às 18h, com última entrada às 17h. Ingressos a partir de R$ 15, com gratuidade no sábado. Vai lá: Praça da Luz, 2, Luz. Mais informações Divulgação Van Gogh Do holandês Vincent van Gogh, podem ser apreciadas em São Paulo - mais especificamente no Masp - as obras 'O escolar (O filho do carteiro - Gamin au Képi)' (1888) e 'A arlesiana' (1890), entre as quatro disponíveis. Aberto hoje (1º), sábado e domingo, das 10h às 18h; e amanhã, das 10h às 21h. Os preços começam em R$ 37, com gratuidade sexta a partir das 18h. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Reprodução Renoir Sete trabalhos de Pierre-Auguste Renoir, principal nome do impressionismo, integram o acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Entre os mais conhecidos e visitados está a tela 'Rosa e azul - As meninas Cahen d'Anvers' (1881). Ingressos a partir de R$ 37. Aberto hoje (1º), sábado e domingo, das 10h às 18h; e amanhã, das 10h às 21h. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Divulgação Picasso Além de obras presentes no Masp, Pablo Picasso pode ser visto no Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP. Sete obras do pintor espanhol e maior representante do cubismo são expostas ali - entre elas está 'Figuras' (1945). Aberto de hoje (1º) a domingo, das 10h às 21h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana - dentro do Parque Ibirapuera. Mais informações ACONTECE Divulgação Rock quarentão A história de uma das maiores bandas do rock brasileiro ganha vida em 'Vital, o musical dos Paralamas', no Teatro Sabesp Frei Caneca. O espetáculo homenageia as quatro décadas do grupo, numa celebração de amizade e superação. A partir de sábado (3), às 17h e 20h. Domingo, às 17h. Preços a partir de R$ 21. Vai lá: R. Frei Caneca, 569, Consolação. Mais informações Divulgação Riso literário Gregorio Duvivier traz o universo da poesia para o Teatro Sérgio Cardoso no solo 'O Céu da Língua'. Entre piadas, reflexões e músicas, o ator mostra nesta comédia poética que a língua portuguesa pode ser divertida, crítica e popular. Entre hoje (1º) e sábado, às 19h, e domingo, às 16h. Preços a partir de R$ 50. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Divulgação Um viva à língua O Museu da Língua Portuguesa antecipa a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio) com programação gratuita e extensa no sábado (3). Sarau, cinema, música, literatura, performance e gastronomia ocupam o museu, o saguão central da Estação da Luz e o Parque Jardim da Luz em celebração à língua falada por 260 milhões de pessoas. Das 10h às 19h. Vai lá: R. da Luz, s/nº, Luz. Mais informações Reprodução/ Instagram: @themessiexperience Futebol argentino Para os fãs do craque Lionel Messi, está rolando a exposição interativa 'The Messi Experience', montada no Shopping Eldorado. Em nove estações instaladas numa área de 2 mil metros quadrados, a história do jogador é contada desde o início da carreira, na cidade argentina Rosário. Hoje (1º) e domingo, das 11h às 20h; amanhã e sábado, das 10h às 22h. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Mais informações AO AR LIVRE Divulgação Jazz na rua O feriado reserva para os amantes do jazz mais uma edição do '1º de Miles Street Jazz Festival'. A partir das 11h de hoje (1º), tem shows variados no palco, tocando muito soul, blues, funk, brasilidades e, é claro, jazz. Um dos pontos altos é o tributo a Miles Davis, às 14h30, com Cris Nunes Quinteto e Lucille Berce. A programação vai se estender até a noite. Vai lá: R. Antonio de Macedo Soares, 1373, Campo Belo. Mais informações Divulgação Rolê nerd O Dia do Orgulho Nerd só é dia 25, mas tem comemoração antecipada neste fim de semana, na Liberdade. Sábado (3) e domingo, fãs de cultura pop vão se reunir no 'Geek Day', evento gratuito que terá cosplay, batalha de beyblades, trocas de cards, feira criativa, concurso de dança k-pop, área kids e feirinha criativa com mais de 40 marcas. Das 9h às 18h. Vai lá: R. dos Estudantes, próximo ao Metrô Liberdade. Mais informações Publicidade Divulgação Reggae no gramado Hoje, feriadão, também é dia de curtir um reggae no Sesc Itaquera. A partir das 13h, o Gueto pro Gueto Sistema de Som abre a tarde musical. Às 15h, o palco passa a ser comandado pelo grupo Leões de Israel, com um show especial pelos 25 anos de estrada. Gratuito, é só chegar, sem retirada de ingressos. No Palco da Orquestra Mágica. Vai lá: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera Mais informações Divulgação Festa medieval O Modelódromo do Ibirapuera recebe sábado (1º) e domingo o 'Medieval Experience Brasil' e o '1º Festival de Comidas Medievais'. Com entrada gratuita, terá combates e jogos medievais, mercado temático, torneio de esgrima, música e oficinas de arquearia e arremesso de machado. Destaque para a área gastronômica, com mais de 50 pratos e bebidas como hidromel. Das 10 às 21h. Vai lá: R. Curitiba, 290, Paraíso. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Tem rato e tem lua Neste sábado (3), o Itaú Cultural abre as portas com uma nova ocupação, desta vez dedicada às crianças. 'Palavra Cantada' explora os 30 anos da dupla Sandra Peres e Paulo Tatit. O trajeto montado ali passa por cômodos coloridos que revelam a reconhecida produção dos músicos. Visitação gratuita no sábado das 11h às 20h e domingo, até as 19h. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Bita e sua turma Outro destaque da agenda mirim é o 'Show do Bita - Crescer e Aprender' no Teatro Bravos. O espetáculo quer estimular as crianças a explorarem o mundo, a natureza e temas importantes como inclusão, através do repertório de 20 músicas, inclusive inéditas. Hoje (1º), a partir das 17h. Ingressos começam em R$ 45. Crianças de 2 a 12 anos pagam meia. Vai lá: Rua Coropé, 88, Pinheiros Mais informações CINEMA Divulgação Homem com H A infância em Bela Vista (MS), os confrontos com o pai e a mudança para a cidade grande marcam o início da jornada de um dos maiores nomes da música brasileira. Nesta cinebiografia, o drama revela a ascensão artística de Ney Matogrosso, vocalista dos Secos & Molhados, cuja voz e presença de palco atravessaram a repressão da ditadura e ainda marcam gerações. Sessões e ingresso Divulgação Thunderbolts Muita ação e dilemas morais marcam a reunião de anti-heróis convocados para uma missão de alto risco. Ex-espiões, soldados e agentes rejeitados, como Yelena Belova, Fantasma e Bucky Barnes, enfrentam seus passados sob a liderança de Valentina Allegra de Fontaine. Com Florence Pugh e Sebastian Stan no elenco, o filme mergulha no lado 'sombrio' do universo Marvel. Sessões e ingresso CLUBE UOL Mateus Solano nos palcos Já tem planos para o feriado? Aproveite desconto exclusivo para assinante UOL de 30% para assistir a comédia 'O Figurante', primeiro monólogo de Mateus Solano, que joga luz sobre figurantes de todos os segmentos da sociedade. A peça está em cartaz no Teatro Renaissance, em São Paulo, de sexta, às 21h, sábado, às 19h, e domingo, às 17h. Clube UOL Desconto no Parque da Mônica Assinante UOL tem desconto de até 17% no ingresso do Parque da Mônica, maior parque coberto da América Latina e atrações que divertem pais e filhos, de forma lúdica, educativa e interativa, dentro do universo das histórias em quadrinhos criadas pelo cartunista Mauricio de Sousa. O parque está localizado no Shopping SP Market. Confira as regras e condições, aproveite. Clube UOL Compartilhar essa edição