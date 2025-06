Sexta-feira, 13/06/2025 Divulgação Programe-se: 8 festas juninas imperdíveis neste fim de semana Glau Gasparetto Chegamos à metade de junho com uma agenda cheia de quermesses pela cidade. Afinal, se há algo de que paulistano gosta tanto quanto carnaval é curtir uma boa festa junina. Tem festerê rolando em todos os bairros, muitos organizados pelas igrejas locais, que abrem seus pátios e salões para acomodar os fãs de quadrilha, canjica e quentão. Parques e praças também viram encontros cobertos por bandeirinhas coloridas, ao som de música ao vivo. É tanto evento que fizemos uma rápida seleção dos mais-mais para te ajudar. O fim de semana, porém, guarda mais eventos dos bons, com a mega Feira do Livro, na Praça Charles Miller, atrações dignas de sexta-feira 13 (opa!), celebração de culturas e estreias nos palcos. 'Bora' conferir? Publicidade Divulgação Arraiá no parque O Parque Burle Marx encerra seu arraiá neste fim de semana. Com mais de 40 barracas de comidas típicas, a programação entre amanhã (sábado) e domingo inclui shows de música ao vivo, contação de histórias, atividades infantis e uma superquadrilha. Nos dois dias, a movimentação vai das 10h às 19h. Entrada livre. Vai lá: Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade. Mais informações Divulgação Festa na Mooca A 53ª Quermesse da Paróquia São Pedro Apóstolo segue firme neste fim de semana, com a programação começando às 18h de amanhã (sábado) e às 17h30 no domingo. Além de brincadeiras, bingo e shows aos vivos à noite, são servidas bebidas e comidas típicas, além dos famosos bolinhos de bacalhau, saltenhas e fogazzas preparadas pelas nonnas. Vai lá: R. Ibitinga, 838, Alto da Mooca. Mais informações Reprodução Tradição em Pinheiros Entre as atrações da '46ª Quermesse do Calvário', na Paróquia São Paulo da Cruz, amanhã (sábado) tem show com Ronny & Banda Raaj e, no domingo, Banda Forró Charanga. O vaivém junino começa às 17h30, incluindo bingo e outros jogos típicos, mais barracas de comidas tradicionais. Adultos pagam R$ 30, com direito a um vale-bingo. Vai lá: Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros. Mais informações Divulgação Forró e morango Sábado e domingo tem a 'Festa Junina do Largo', movimentando o Largo da Batata, em Pinheiros. Ritmos regionais, comidinhas típicas, quadrilhas, correio elegante e concurso de trajes estão na programação que vai das 11h às 21h. Simultaneamente acontece o Festival do Morango. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Brigadeiro Faria Lima, s/n, ao lado da estação Faria Lima do Metrô. Mais informações Divulgação Samba junino A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) entra no clima e realiza amanhã e domingo seu segundo arraial, na Fábrica do Samba. A parte artística do evento terá desde apresentação das campeãs e quadrilhas a shows de pagode e sertanejo. A partir das 17h. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível. Vai lá: Av. Dr. Abraão Ribeiro, 497, Bom Retiro. Mais informações Divulgação/Instagram Evento religioso No Brooklin, a movimentação junina está garantida pela Paróquia São João de Brito, que mais uma vez promove sua quermesse. Amanhã (sábado), a partir das 17h, e domingo, começando às 16h30, o arraial reúne a comunidade com muitas barracas de comes e bebes, música ao vivo e as tradicionais brincadeiras para a família. Vai lá: R. Nebraska, 868, e R. Luisiania, 827, Brooklin. Mais informações Reprodução Instagram Auê nordestino A animação continua no Centro de Tradições Nordestinas com o '9° São João de Nóis Tudim'. Só neste fim de semana serão 20 shows em dois palcos, incluindo da banda Bicho de Pé, hoje (sexta) à noite. A agenda cultural inclui quadrilhas diárias. Das 10h em diante, com entrada gratuita (necessário resgate prévio de ingresso). Vai lá: Rua Jacofer, 615, Limão. Mais informações Divulgação Espaço de sobra O Parque Villa-Lobos é mais uma vez palco para o 'São João de São Paulo', garantindo muita música, brincadeiras para todas as idades e comidas tradicionais comercializadas em barracas. A partir das 10h, amanhã e domingo. Evento gratuito, mas é necessário reservar ingressos online. Vai lá: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Filipe Redondo ESPECIAL Uma superfeira literária Começa amanhã a 'Feira do Livro 2025', movimentando a praça Charles Miller, no Pacaembu. A quarta edição do festival literário de São Paulo vai reunir mais de 200 autores, 150 editoras e livrarias e uma programação repleta de debates, conversas com escritores, oficinas, contação de histórias, mesas de autógrafo, entre outras atividades gratuitas que envolvem o mundo literário. São esperadas mais de 110 mil pessoas em nove dias de evento. Neste ano, a Feira do Livro disponibiliza um palco dedicado aos pequenos leitores (Espaço Rebentos), completando a estrutura com seis palcos e mais de 120 tendas, além de ilhas, bancadas, área para pets, praças de alimentação e auditório - este, dentro do Museu do Futebol. A programação no fim de semana começa às 10h15. Vai lá: Praça Charles Miller, em frente ao estádio Mercado Livre Arena Pacaembu. Mais informações Publicidade NÃO PERCA Henrique Kotata Cultura japonesa Amanhã (sábado) e domingo, o Museu da Imigração recebe a terceira edição do 'VIVA! Japão'. Importante difusor da cultura nipônica, o evento traz dança, música, gastronomia, artesanato e experiências, das clássicas - como cerimônia do chá e tambores de Taikô - às mais modernas, como concurso de cosplay e shows de pop japonês. Das 10h às 18h. Entrada livre. Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca. Mais informações DIvulgação Sexta, 13 O MIS realiza uma edição especial da 'Sexta-feira 13', com maratona noturna de filmes dedicada ao diretor Gregg Araki, nome central do New Queer Cinema. A programação inclui três longas restaurados, curta nacional surpresa, trilha sonora nos intervalos, brindes e espaço de alimentação. A sessão começa às 23h30 e vai seguir madrugada adentro. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Av. Europa, 158, Jd. Europa. Mais informações Cléber Correa Vozes do sertão Musical inédito, 'João' mistura poesia e crítica social ao cruzar os caminhos do poeta João Cabral de Melo Neto e do migrante João, também pernambucano em busca de oportunidades no sudeste. Estreia hoje (sexta) com sessão esgotada, mas tem ingressos (a partir de R$ 20) de amanhã em diante. No Espaço Cia da Revista. Sessões às 20h. Vai lá: Al. Nothmann, 1135, Santa Cecília. Mais informações Lígia Jardim Na lama e na luta O grupo Esquadrilha Marginália apresenta 'Favela de Barro -- Instáveis moradias em queda', no Sesc Avenida Paulista. A peça transporta o público para uma favela do litoral paulista, com cores, interatividade e sons, abordando apagamento histórico e a estética periférica. Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 18h. Ingressos começam em R$ 15. Vai lá: Av. Paulista, 119, Bela Vista. Mais informações Divulgação Música social O maestro Isaac Karabtchevsky e a Orquestra Sinfônica Heliópolis retornam ao Theatro Municipal com um concerto que une a força de Beethoven e a emoção de Tchaikovsky. Com a promessa de uma apresentação potente e simbólica, celebra a excelência da música clássica e o impacto social da arte aplicada na comunidade. Domingo, às 17h. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: R. São João, 281, Centro. Mais informações Divulgação Anos 80 O CCBB São Paulo está totalmente ocupado pela exposição 'Fullgás -- artes visuais e anos 1980 no Brasil', reunindo em torno de 300 obras de mais de 200 artistas, divididas em cinco núcleos conceituais. A mostra revela o panorama das artes naquela década, complementadas por itens visuais da época. De hoje a domingo, das 9h às 20h. Entrada gratuita. Vai lá: Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Ciência e diversão O Museu da Imaginação ganhou novo andar e duas exposições interativas: 'Volta ao Mundo' (com mais de 1 milhão de peças de montar em 30 maquetes) e 'Jornada da Água' (com percurso sensorial e tecnológico que mostra desde a origem da água à simulação de hidrelétricas). Abre às 9h. Hoje até às 17h; sábado e domingo, até às 18h. Ingressos começam em R$ 75. Vai lá: R. Virgilio Wey, 100, Água Branca. Mais informações Divulgação Cine concerto Domingo é a chance de assistir com os pequenos a animação 'Up: Altas Aventuras' na sessão combinada com concerto no Teatro B32. Vencedora do Oscar em 2010, a trilha sonora original será reproduzida ao vivo por um sexteto com violino, viola, violoncelo, flauta, fagote e piano. Às 11h, com ingressos a partir de R$ 30 (crianças até 2 anos não pagam). Vai lá: R. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi. Mais informações Publicidade CINEMA Reprodução/Universal Pictures Como treinar o seu dragão O live-action, sucesso de bilheteria, resgata a história da inesperada amizade entre o jovem viking Soluço e o dragão Banguela. Na ilha de Berk, onde o povo antigo vivia em guerra com com as criaturas aladas. Soluço, sem habilidades para caçar como seu grupo, acaba se unindo a Banguela para provar que humanos e dragões podem viver juntos e em harmonia. Homem com H A infância no interior, os confrontos com o pai e a mudança para a cidade grande marcam o início da trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira. A cinebiografia já conquistou público e crítica e revela a ascensão artística de Ney Matogrosso, cuja voz e presença de palco atravessaram a repressão da ditadura e seguem marcando gerações. Sessões e ingresso