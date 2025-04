Patrocínio Sexta-feira, 25/04/2025 Divulgação Programe-se: 6 espetáculos de dança e mais atrações no fim de semana Glau Gasparetto A próxima semana tem um quê bastante cultural, com a comemoração do Dia Internacional da Dança, na terça-feira. Não à toa, a programação de hoje até domingo traz vários eventos que celebram essa arte em seus diferentes estilos - muitos deles gratuitos. Mais opções para aproveitar os dias de descanso incluem apresentações únicas, que só acontecem neste fim de semana, e estreias nos palcos paulistanos. Tem concerto, festa à holandesa, música ao ar livre, teatro, passeios para ir com crianças e lançamentos de filmes aguardados nos cinemas. Para ajudar na tarefa de decidir o que fazer, preparamos uma seleção do que acontece de mais legal na cidade. Divirta-se! Movimento digital A Sopro Cia. de Dança apresenta o espetáculo gratuito 'A Olho Nu', no Centro Cultural São Paulo, cuja performance investiga o impacto da era digital no corpo e na mente da sociedade. Sábado (26), às 20h, e domingo às 19h, na Sala Jardel Filho. Ingressos disponíveis 2 horas antes da apresentação, na bilheteria do CCSP. Vai lá: R. Vergueiro, 1000, Liberdade. Mais informações Divulgação Corpo e poesia O espetáculo de dança 'De volta pra casa', apresentado hoje (25) e amanhã no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, convida o público a um reencontro íntimo com o corpo e suas memórias. A obra intimista aborda questões como superação e pertencimento. Sessões sempre às 20h e com classificação livre. Ingressos a partir de R$ 10. Vai lá: R. Teodoro Baima, 94, Vila Buarque. Mais informações Divulgação Tudo é floresta Em 'Pensar como uma Floresta', o Núcleo Cinematográfico de Dança mistura arte e ecologia. O espetáculo acontece na Sala Renée Gumiel do Complexo Cultural Funarte SP e nasceu a partir da ideia de que o universo é um emaranhado de coisas vivas e mortas. Ingressos: pague quanto puder. Hoje (25), às 18h30; amanhã, às 20h; domingo, às 18h. Vai lá: Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos. Mais informações Divulgação Jornada ancestral Com 'Elevados', a Gumboot Dance Brasil apresenta a história da menina negra que faz uma longa travessia rumo ao topo da montanha para dançar aos deuses da chuva. Poesia e ancestralidade permeiam o espetáculo, que aborda transformação e tempo cíclico. Hoje (25), às 20h, no Teatro Raul Cortez do Sesc 14 Bis. Ingressos a partir de R$ 18. Vai lá: R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista. Mais informações Divulgação Dois em um A 'Cisne Negro Cia de Dança' leva ao palco do Teatro Paulo Eiró o programa @TEMPORAIS, que envolve as obras 'Instar' e 'Revoada'. A primeira, criação do israelense Elie Lazer, desafia as convenções do balé tradicional com movimentos mais expressivos; a outra, do romeno Gigi Caciuleanu, traduz um processo químico na dança. Apresentações gratuitas sexta (25) e sábado, às 21h; domingo, às 19h. Vai lá: Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Mais informações Divulgação Reunião de estilos O Edifício Oswald de Andrade é sede da Mostra Cultural e Criativa CULTSP PRO em Dança, que inclui apresentações de grupos de várias regiões do Estado. Hoje (25), às 19h, a CLP Companhia de Dança, de Campo Limpo Paulista, apresenta 'Morte e Vida Severina'. Na sequência, é a vez da Cia Ecos do Rio, de Porto Feliz, exibir o show 'Tambores'. As apresentações são gratuitas e começam às 19h. Vai lá: R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Mais informações Divulgação KING'S DAY Carnaval com sotaque holandês Neste e no próximo fim de semana, São Paulo tem a chance de experimentar o gostinho do feriado mais popular da Holanda, o King's Day. A Amstel, cervejaria de origem holandesa, vai promover quatro dias de festa na faixa às margens do rio Pinheiros, reproduzindo um pouco das comemorações a céu aberto em celebração à vida do rei Guilherme Alexandre, nascido em 27 de abril. Se por lá os holandeses saem às ruas tomadas pelo laranja (cor símbolo da família real) e lotam os canais e rios em barcos decorados e superanimados — festa que chega o mais perto do nosso Carnaval —, por aqui, vai ter bar flutuante, passeios de balsa, shows ao vivo, comidas típicas do país europeu e, obviamente, muita cerveja. Uma adaptação é que o samba vai reinar absoluto na programação, que conta com nomes como Leci Brandão e o grupo Fundo de Quintal. Marcelo D2, que neste fim de semana está na Holanda comandando uma grande roda de samba, será o headliner do próximo sábado. No domingo, a atração é surpresa. A versão paulistana do King's Day será na ciclovia do rio Pinheiros, na altura da Ponte Jaguaré, amanhã (26) e domingo e nos dias 3 e 4 de maio, das 15h às 22h. Só para maiores de 18 anos, ok? Para participar, é preciso resgatar ingressos no site oficial. Os bilhetes deste fim de semana já se esgotaram. O lote de ingressos para sábado e domingo que vem serão disponibilizados na segunda-feira (28), às 18h. Fique de olho e reserve seu lugar. Mais informações no site. AO AR LIVRE Eduardo Knapp/Folhapress Domingo em movimento O vão livre do Masp vai virar playground esportivo para todas as idades com um projeto gratuito junto da Decathlon, no domingo (27). Com a proposta de valorizar o bem-estar e o uso democrático do espaço público, serão oferecidas aulas de yoga, corrida, spinning, funcional e mais. Das 7h30 às 16h. É necessário se inscrever previamente no site. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Divulgação Sons de sábado O grupo 'Balanço di Garoto' celebra o ritmo e a tradição da MPB no show gratuito 'O Brasil e seu Balanço', amanhã (26), apresentando releituras vibrantes de nomes consagrados. Será na Arena Marquise do Parque Ibirapuera, numa fusão de estilos intergeracionais que convida o público a viver a música em sua essência. Das 11h às 12h30. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana. Mais informações VALE A PENA Divulgação Música em fúria O Teatro Bradesco recebe a Uniopera para a famosa cantata 'Carmina Burana', na regência do maestro Luciano Camargo. Além da Orquestra Acadêmica de São Paulo, o espetáculo recebe o Coral da Cidade de São Paulo, solistas e coro piccolo, somando mais de 200 artistas no palco. Sexta (25), às 20h; sábado e domingo, às 16h, com ingressos a partir de R$ 80. Vai lá: R. Palestra Itália, 500, Perdizes, Shopping Bourbon. Mais informações Divulgação Drama e comédia Em 'Nebulosa de Baco', que estreou ontem no Centro Cultural Banco do Brasil, uma atriz que não consegue chorar é guiada por outra mais experiente, enquanto ensaiam uma peça sobre relações familiares. Protagonizada por Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela, a obra explora humor e drama. Hoje (25), às 19h; amanhã e domingo, às 17h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Gargalhadas garantidas Em 'Agora É Que São Elas!', Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a 20 personagens em esquetes assinadas por Fábio Porchat. Com humor rápido e cotidiano, o show mistura situações reais e imaginárias. Estreia amanhã (26), com sessão também no domingo, sempre às 18h, no Teatro das Artes. Ingressos começam em R$ 50. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, Shopping Eldorado. Mais informações Divulgação Melhores dos Parlapatões Os fãs de todas as idades dos Parlapatões têm a chance de gargalhar com o quarteto amanhã (26), na Lona Picolino, do Mundo do Circo. Os artistas apresentam o show 'Clássicos do Circo', em que reprisam alguns dos números preferidos pelo público nos 33 anos de formação do grupo. Às 17h, com entrada gratuita, mas sujeito à lotação. Vai lá: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Ciência divertida Fundado dentro do Instituto de Física da USP, o grupo 'Ciência em Show' transforma experimentos científicos em diversão e se apresenta sábado (26) no Raposo Shopping. A criançada vai se encantar com três sessões gratuitas cheias de experimentos interativos e surpresas, às 14h, 16h e 19h, na Praça de Alimentação. Vai lá: Rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jardim Boa Vista. Mais informações Divulgação Para rir e brincar Sábado (26) é a última chance de conferir o espetáculo 'Cidade Brinquedo', do Grupo Esparrama, que transforma o Sesc Pompeia em um grande parque imaginário. Com palhaços, músicas e brincadeiras pensadas para o espaço público, a plateia mirim é convidada a vivenciar novas formas de ocupar a cidade. Gratuito, com sessões às 11h e 16h30. Vai lá: R. Clélia, 93, Pompeia. Mais informações