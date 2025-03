Desirée Baptista Fim de semana tem atrações 'diferentes': de feira medieval a mostra de videogame Glau Gasparetto As opções culturais do fim de semana estão como o paulistano gosta: tem para todos os gostos e estilos. Da reestreia do concorrido musical Wicked à apresentação gratuita da 10ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), os eventos ainda contemplam todos os bolsos. Detalhe: a programação inclui atrações que não são comuns. Fãs de histórias medievais, por exemplo, podem se encontrar em evento temático no Tatuapé, enquanto admiradores da cultura indiana têm a chance de vivenciar um pouco do festival das cores no Largo da Batata. Para os cinéfilos, além das estreias nos cinemas, há sessões de filmes com trilha sonora ao vivo com orquestra no Theatro São Pedro. Já os gamers têm a opção de visitar uma mostra itinerante que conta a história dos videogames no shopping SP Market e disputar partidas dos jogos prediletos. Veja uma seleção de eventos que ocorrem até domingo para ninguém ficar em casa. Publicidade Desirée Baptista Espadas e hidromel O Parque Ceret se transforma em vilarejo da Idade Média de hoje (sexta) a domingo, com o 'Medieval Experience Brasil'. O evento gratuito inclui torneios de combate, esgrima, arremesso de machado, mercado e gastronomia característica, como hidromel e pratos nórdicos, área viking e atividades infantis. A partir das 16h na sexta e, nos demais dias, 11h. Vai lá: R. Eleonora Cintra, 500, Tatuapé. Mais informações Divulgação Festival colorido Amanhã (sábado) e domingo, o Largo da Batata fica colorido com o Holi Festival, a festa indiana das cores replicada na cidade. Com entrada gratuita, a programação vai das 11h às 21h e inclui aulas de Bollywood, apresentações musicais, danças e comidas típicas e, é claro, a celebração com pós coloridos, quatro vezes por dia (13h, 15h, 17h e 18h). Vai lá: Av. Brig. Faria Lima, s/n, Pinheiros Mais informações Theatro São Pedro Cinema + música A 'Mostra Cine São Pedro Brasil-Alemanha' leva ao Theatro São Pedro filmes icônicos dos dois países, com trilha sonora ao vivo pela orquestra do teatro. Hoje (sexta), tem 'Ganga Bruta', às 20h. Amanhã é a vez de 'O Tempo e o Vento', às 20h; e domingo, de 'As Aventuras do Príncipe Achmed', às 17h. Ingressos a partir de R$ 36. Vai lá: R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Mais informações Nicolás Leiva Teatro gratuito Dentro da 10ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), o coletivo cearense Riddims apresenta 'Baculejo' no mezanino do Sesi-SP. Com danças e cânticos, os artistas abordam ancestralidade e identidade, práticas espirituais e movimentos periféricos. Às 15h e 19h, no amanhã (sábado) e no domingo, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 1313, Bela Vista. Mais informações Jairo-Goldflus Elphaba e Glinda O fenômeno 'Wicked' retorna ao Teatro Renault com nova montagem e produção inédita, depois das temporadas esgotadas de 2016 e 2023. O musical revela a história não contada das bruxas de Oz, aqui protagonizada por Myra Ruiz e Fabi Bang. Sessões hoje (sexta), às 20h; amanhã e domingo, às 15h e às 19h30. Preços a partir de R$ 21,18. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista. Mais informações Divulgação Para os gamers O 'Museu do Videogame Itinerante' chega ao shopping SP Market com uma exposição interativa que apresenta a evolução dos consoles - são mais de 450 deles, desde o primeiro fabricado no mundo. Tem também disputas diárias de games como Just Dance, Mortal Kombat e Guitar Hero. Entrada gratuita. Amanhã (sábado), a partir das 10h e no domingo, 14h. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba. Mais informações VALE A PENA Ale Catan Religião em cena A peça 'Dois Papas' estreia hoje (sexta) no Sesc Santo Amaro, trazendo à cena o embate ideológico entre o então cardeal progressista Jorge Bergoglio (Papa Francisco) e o conservador Papa Bento XVI, com Celso Frateschi e Zécarlos Machado. Sessões às 20h, sexta e sábado, e às 18h no domingo. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: Av. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Mais informações Renato Parada Arte noturna A Pinacoteca abre amanhã (sábado) a exposição 'Tecendo a manhã: vida moderna e experiência noturna na arte do Brasil', com obras de mais de 100 artistas - como Tomie Ohtake (foto, A Lua), Di Cavalcanti e Cildo Meireles - e diferentes perspectivas sobre a noite. Ingressos gratuitos sábado e a partir de R$ 15 nos demais dias. Das 10h às 18h. Vai lá: Praça da Luz, 2, Luz. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Gatos e brinquedos 'A Casa Mágica da Gabby' tem muita dança, música e magia colorida e apresenta o mundo de Gabby, a garotinha que dá vida a seus brinquedos e tem amigos felinos. Os personagens interagem com a plateia e a peça explora o imaginário infantil. Domingo (23), às 15h. Ingressos a partir de R$ 52,20. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista. Mais informações Jean Leal Nunes Dança para crianças Amanhã (sábado) e domingo, o Sesc Belenzinho é palco para o espetáculo infantil 'Nas Águas do Imaginar', com a Companhia de Danças de Diadema. Interagindo com a plateia, a trupe traz à cena seres fantásticos que instigam a imaginação. Sessões ao meio-dia. Ingressos a partir de R$ 12 - crianças até 12 anos não pagam. Vai lá: R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Mais informações Publicidade CINEMA Divulgação Branca de Neve Quando a jovem princesa foge para a floresta após sua madrasta, a Rainha Má, ordenar sua morte, encontra abrigo com sete anões. Só que o perigo persiste quando a vilã prepara a conhecida armadilha mortal da maçã envenenada. A nova versão live-action do clássico conto dos Irmãos Grimm traz Rachel Zegler e Gal Gadot no elenco e inclui canções inéditas dos compositores de 'La La Land' e 'O Rei do Show'. Ingressos Divulgação The Alto Knights - Máfia E Poder Inspirado na história real de dois amigos ítalo-americanos que se tornam rivais mortais pelo controle do crime organizado em Nova York. Frank Costello e Vito Genovese, ambos interpretados por Robert De Niro, trilham caminhos bem opostos dentro da máfia: um busca equilíbrio nos negócios, enquanto o outro aposta na violência. A disputa envolve traições, atentados e, é claro, situações que mudam a história da máfia. 