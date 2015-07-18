Da estação da Luz parte o trem turístico a Paranapiacaba Rubens Cavallari/Folhapress Todos a bordo: os passeios turísticos de trem e ônibus para fazer em SP Glau Gasparetto A pluralidade cultural paulistana também se manifesta nos modais de transporte, quer dizer, é possível explorar a cidade de diferentes maneiras de se deslocar. Na maioria das vezes, o próprio meio de locomoção se torna parte interessante do passeio, como nas sugestões que apresentamos logo abaixo — do trem histórico aos ônibus adaptados. O fim de semana reserva ainda outras opções variadas para quem não quer ficar em casa de jeito nenhum. Tem desde eventos ao ar livre com música boa — e de graça! — a estreias aguardadas nos cinemas. Também tem opção para quem já quer antecipar o clima de Halloween! Confira todas as dicas abaixo e tenho um ótimo final de semana. Publicidade Divulgação Rota gastronômica Visitar pontos turísticos de São Paulo durante uma refeição sobre rodas é a proposta do OnBoard, um ônibus adaptado que percorre ruas da região central e passa por cerca de 93 pontos turísticos, como o Theatro Municipal e o Palácio das Indústrias. O trajeto, de aproximadamente uma hora e meia, pode ser feito no almoço ou no jantar, com um menu de seis pratos e bebidas não alcoólicas à vontade. Convites começam a partir de R$ 250. Vai lá: Largo Dona Ana Rosa, 439 - Vila Mariana (Jazz restaurante) Mais informações Divulgação Fantasmas à vista O city tour cênico São Paulo Haunted Tour (SPHT) é uma atração garantida para quem gosta de lendas urbanas e histórias reais (e trágicas) sobre o centro histórico de São Paulo. Personagens caracterizados de fantasmas são os guias de quem faz o passeio. Com mais de dez pontos visitados, o tour acontece todo sábado, às 19h e às 21h30. Ingressos a R$ 95 (mais taxa da plataforma de venda) Vai lá: R. Cel. José Eusébio, 105 - Higienópolis (Pecorino Bar & Trattoria). Divulgação Trem histórico Já a turma mais nostálgica pode optar por viagens de trens, como o da República, que promete ser uma viagem no tempo sobre um trecho da Estrada de Ferro Ituana e sua importância histórica na Proclamação da República. O passeio de sete quilômetros demora 60 minutos e acontece perto de São Paulo, entre Itu e Salto, com intervenções artísticas, permeando a natureza e resgatando uma parte da história do país. Além disso, uma vez por mês, um ônibus exclusivo sai do Terminal Barra Funda até a Estação Ferroviária de Itu. Os ingressos começam em R$ 45 e podem incluir city tour e almoço. Vai lá: Praça Doutor Gaspar Ricardo, 50 - Liberdade, Itu-SP Mais informações Inspirado no Big Ben londrino, o relógio da antiga estação ferroviária é o cartão-postal de Paranapiacaba Danilo Valentini/UOL Ferrovia preservada Outra opção de passeio de trem é o que leva à charmosa Vila de Paranapiacaba, que guarda um dos mais importantes patrimônios ferroviários preservados do Brasil. Construída no século 19 pela São Paulo Railway, a vila inglesa encanta com suas ruas de paralelepípedos, arquitetura histórica preservada e cenário natural da Mata Atlântica. Aos sábados e domingos, é possível chegar lá a bordo do Expresso Turístico da CPTM, que parte da Estação da Luz em São Paulo em uma locomotiva de 1952, trazendo de volta a magia das viagens ferroviárias de outros tempos. O embarque é realizado às 8h, com partida às 8h30 da plataforma 1 ou 4 da Estação Luz (chegada prevista na estação de destino às 10h30). O retorno das cidades visitadas ocorre às 16h30, com o embarque a partir das 16h (chegada prevista na Estação Luz às 18h30) Valor da tarifa é de R$ 50,00 (R$ 25,00 para estudantes). Há descontos progressivos na compra de mais passagens. Mais informações ARTE Divulgação Olhar inquieto A exposição "Brasil de Susto e Sonho", no Itaú Cultural, apresenta um panorama da obra de Rivane Neuenschwander, reunindo vídeos, esculturas, pinturas e instalações produzidas ao longo de trinta anos. Com obras inéditas e releituras, a mostra propõe diálogos entre memória, política e imaginação. A visitação é gratuita, a exposição vai até 2 de novembro. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Sons em cena A Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) recebe na Sala São Paulo o espetáculo multimídia "The Silence of Sound", criado pela regente Alondra de la Parra em parceria com a artista Gabriela Muñoz. A obra mistura música sinfônica, teatro e poesia visual para narrar a jornada de Chula, uma palhaça guiada pela música. As apresentações acontecem de hoje a domingo, com ingressos a partir de R$ 42. Vai lá: Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Mais informações Publicidade NOITES DO TERROR Divulgação Sustos com água Com o tema "Extinção", o Wet'n Wild (a menos de 2 horas da capital) abre a temporada assustadora das suas já famosas "Noites Macabras". Até outubro, nas noites de sexta a domingo (18h às 20h), o parque aquático se transforma num mundo sombrio, com cenário pós-apocalíptico, experiências imersivas e trilhas assustadoras. Os ingressos para o evento especial custam a partir de R$ 30. Vai lá: Rodovia dos Bandeirantes, Km 72m, Itupeva. Mais informações Divulgação Como tudo começou O Hopi Hari (do lado do Wet'n Wild) abriu sua temporada horripilante, contando a origem do "Circo dos Horrores", sucesso dentre os eventos anuais de terror. Até o fim de outubro, a temporada da "Hora do Horror" traz túneis inéditos e espetáculos exclusivos, propondo que o visitante se sinta dentro de um filme de horror. O preço dos ingressos começa em R$ 142,89. Vai lá: Rodovia dos Bandeirantes, Km 72, Vinhedo. Mais informações AO AR LIVRE Santos Música boa e gratuita Começa domingo a 20ª edição do Bourbon Street Fest, com shows gratuitos no Parque Villa-Lobos. O palco será aberto às 13h pelo DJ Crizz e, depois, será a vez do guitarrista americano Ari Teitel, seguido pelos pianistas Luciano Leães e Tom Worrell. A banda The Rumble vai se apresentar na sequência, fechando o dia de música gratuita. Vai lá: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Arte nas ruas A "48ª Feira da Vila Madalena" ocupa as ruas do bairro domingo, com mais de 300 expositores de artesanato, 50 barracas de comidas e três palcos de música ao vivo. O público também vai encontrar oficinas gratuitas e uma rua inteira dedicada às crianças, em um ambiente de celebração cultural. O evento acontece das 10h às 19h, com entrada gratuita. Vai lá: ruas Fradique Coutinho, Wisard e Fidalga, na Vila Madalena. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Ciência gratuita No Museu Catavento, crianças de até 12 anos são o público-alvo da experiência imersiva gratuita "Carbonia", nome dado a um mundo criado para interagir com o público mirim. Os pequenos visitantes assumem o papel de líderes que devem tomar decisões referentes à energia, transporte, alimentação e preservação do ambiente e decidir sobre o futuro do planeta. Das 9h às 17h (entrada até 16h). Vai lá: Av. Mercúrio, s/n, Parque Dom Pedro II. Mais informações Divulgação Da tela para o palco O palhaço Espirro, sucesso na tevê nos anos 1980 ao lado de Atchim, recebe crianças e adultos para uma tarde de música, brincadeiras e atrações circenses no espetáculo "Espirro e Sua Turma". O show acontece no Mundo do Circo SP e conta com mágica, monociclo e canções que marcaram gerações, em uma apresentação que resgata a alegria do circo e da televisão. Domingo, às 17h, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Mais informações CINEMA Divulgação Anônimo 2 O pacato pai de família Hutch Mansell (Bob Odenkirk) vê seu passado violento ressurgir quando uma viagem com a esposa Becca (Connie Nielsen), os filhos e o pai sai do controle. O suspense de ação ganha força com a presença de RZA, Colin Hanks, John Ortiz e Sharon Stone como a chefe do crime que ameaça a família. Sessões e ingresso Divulgação A melhor mãe do mundo Após denunciar sem sucesso um marido abusivo, a catadora de recicláveis Gal foge pelas ruas de São Paulo com os dois filhos pequenos. No drama dirigido por Anna Muylaert, ela transforma a fuga em uma aventura para proteger as crianças, tentando preservar a inocência delas diante dos perigos e sacrifícios da vida sem moradia. Sessões e ingresso CLUBE UOL Divulgação A Incrível Viagem do Quintal Quer garantir a diversão do fim de semana e ainda não tem planos? Assinante UOL tem 50% de desconto no ingresso para assistir ao musical infantil A Incrível Viagem do Quintal, em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo. O musical já encantou mais de 60 mil espectadores e foi vencedor do Prêmio APCA 2024 na categoria Melhor Espetáculo Infantil. Clube UOL 40% OFF no Musical de Cordel O musical infantil "Sonho Encantado de Cordel", que está em cartaz no Teatro Claro MAIS SP, leva aos palcos uma história inspirada no enredo de Rosa Magalhães para a Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do Rio de Janeiro, que prestou homenagem a Hans Christian Andersen em seu centenário. E assinante UOL garante 40% OFF no ingresso para assistir ao musical que se ambienta no nordeste brasileiro e na literatura de cordel, aproveite. Clube UOL Publicidade Compartilhar essa edição



