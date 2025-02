No Itaú Cultural, que já vale o passeio por si só, tem últimas apresentações de "O Ninho, um recado da raiz" Edouard Fraipont Para fugir do carnaval: 15 passeios tranquilos longe dos blocos de rua Está aberta oficialmente a temporada 2025 do Carnaval de São Paulo. Apesar de os blocos menores circularem por alguns bairros e espaços privados desde janeiro, é só neste fim de semana que a programação inclui os megadesfiles — Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença, no sábado (22) e Acadêmicos do Baixo Augusta no domingo, por exemplo. Mas como nem só de Carnaval vive o paulistano, a cidade oferece alternativas para aqueles que preferem outro tipo de entretenimento. A lista de eventos contempla todos os gostos. Um dos destaques é a abertura da exposição que marca o cinquentenário de carreira do cantor Ney Matogrosso, um dos maiores intérpretes da música brasileira, no Museu da Imagem e do Som, o MIS. Também são homenageados no fim de semana o saudoso Tom Jobim, no Teatro Gazeta, e a potência que é o grupo Racionais MC's, no Museu das Favelas. Outras opções culturais incluem dança, teatro, exposição audiovisual, stand-up comedy, atividades ao ar livre e com crianças. Confira a seleção de Nossa e divirta-se — com ou sem glitter! Publicidade Thereza Eugênia Rico acervo Os 50 anos de carreira de Ney Matogrosso ganham exposição no MIS. Com seis áreas, a mostra reúne figurinos icônicos, objetos originais, pôsteres, CDs, fotografias, trechos de entrevistas, shows e depoimentos. A visitação começa às 10h e vai até às 19h na sexta (21), às 20h no sábado, e às 18h, no domingo. Ingressos custam a partir de R$ 15. Vai lá: Av. Europa, 158, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Audiovisual A dupla Bárbara Wagner & Benjamin de Burca apresenta a mostra audiovisual "Espelho do Poder" no Sesc Avenida Paulista. A exibição reflete sobre as políticas do olhar em obras que misturam documentário e ficção. Visitas a partir das 10h. Na sexta (21) vai até às 21h30. No sábado e domingo fecha às 19h30 e 18h30, respectivamente. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 119, Bela Vista. Mais informações Divulgação Arte gera arte Inspirado no clássico "Thelma & Louise", o espetáculo "Eu sou Thelma e ela é minha Louise" ocupa a Funarte SP. Criada e protagonizada por Rita Batata e Mariana Leme, a peça mistura ficção e biografia para celebrar a força da amizade feminina entre Vera e Madu, amigas desde os anos 90. Sexta (21), às 20h, com ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Al. Nothmann, 1058, Campos Elíseos. Mais informações Divulgação De e para Jobim O Teatro Gazeta abre as portas sexta-feira (21) para uma homenagem ao grande mestre da bossa nova com o show "Tons sobre Jobim", que promete transportar o público ao universo sofisticado de Tom Jobim. São 11 músicos comandando a apresentação que resgata os clássicos do compositor em uma única apresentação, às 20h30. Ingressos a partir de R$ 60. Vai lá: Av. Paulista, 900, Bela Vista. Mais informações Debora Alexandre/UOL Imersão no rap A exposição gratuita "Racionais MC's: O Quinto Elemento", no Museu das Favelas, celebra os 35 anos do grupo de rap com uma jornada imersiva, explorando a irmandade e a conexão do quarteto com seus fãs. Destaca ainda a força das palavras e a energia do grupo. Visitação na sexta (21), sábado e domingo, das 10 às 18h (entrada até às 17h). Vai lá: R. São Bento, 413, Centro. Mais informações Barbara Queiroz Duo em cena Os atores Patricya Travassos e Eduardo Moscovis estão juntos em "Duetos, a comédia de Peter Quilter" e têm lotado o Teatro FAAP. A peça explora com bastante humor os altos e baixos dos relacionamentos modernos por meio de quatro histórias. Tem sessão na sexta (21) e no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h. Ingressos começam em R$ 19,75. Vai lá: R. Alagoas, 903, Higienópolis. Mais informações ÚLTIMA CHANCE Ronaldo Gutierrez Para pensar O Itaú Cultural encerra neste fim de semana o espetáculo "O Ninho, um recado da raiz", novela cênica sobre intolerância no Nordeste. Com trilha sonora de Zeca Baleiro, narra a jornada de um jovem em busca de sua origem. Sexta (21) e sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Entrada gratuita, com reserva prévia de ingresso. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações The Live Show Para rir Rafael Cortez, humorista, apresentador e músico, vem comemorando seus 17 anos de carreira com uma temporada de stand-up comedy no Marte Hall. Sábado (22), ele revisita mais uma vez alguns momentos de sua trajetória e traz novos textos na sessão que começa às 21h. Ingressos a partir de R$ 34,90. Vai lá: R. Domingos de Morais, 348, Vila Mariana. Mais informações AO AR LIVRE Divulgação Pedra Grande à noite Sábado (22) tem mais uma edição da Caminhada noturna no Parque Estadual da Cantareira. Com percurso total de 7 km, a atividade guiada por biólogos leva ao mirante da Pedra Grande, a 1.010 m de altitude, com uma bela vista panorâmica da cidade à luz da lua. A partir das 17h45. Participar do passeio custa a partir de R$ 75. Vai lá: R. do Horto, 931, Horto Florestal. Mais informações Divulgação Maratona esportiva Escalada, simulador de surf, pilates, slackline, boxe e patins são algumas das 20 modalidades esportivas programadas no evento "Um dia pra você voltar com tudo". As atividades gratuitas para crianças e adultos servem como incentivo a um estilo de vida ativo entre os paulistanos. Sábado (22), das 10h às 19h, na Decathlon Morumbi. Vai lá: Av. Magalhães de Castro, 4846. Mais informações Publicidade COM CRIANÇAS Divulgação Detetives mirins O Cantareira Norte Shopping está com uma atração gratuita inspirada na série infantil "D.P.A. - Detetives do Prédio Azul". No circuito interativo, crianças de 4 a 12 anos se transformam em investigadores mirins para resolver um enigma, seguindo pistas e recuperando amuletos mágicos. Diariamente, das 14h às 20h. Vai lá: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba Mais informações Thiago Roma Cores e dança O espetáculo de dança "Os Corsários", no Sesc Santo Amaro, é uma aventura cheia de cores, abordando a luta entre diversidade e opressão. O autoritário Rei Cinza contrata corsários para roubar as cores do mundo, tornando tudo homogêneo. Mas a guerreira Íris não vai deixar que isso aconteça. Apresentação gratuita, sábado (22), às 17h. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Mais informações CINEMA Dvulgação Flow Em um mundo pós-apocalíptico, um gato solitário perde seu lar numa grande enchente e precisa sobreviver entre ruínas submersas. Perseguido por cães, ele encontra refúgio em um barco habitado por diversas espécies e precisa superar diferenças para seguir adiante. A produção está indicada ao Oscar como Melhor Animação e Melhor Filme Estrangeiro. Sessões e ingresso Universal/Divulgação O Brutalista O arquiteto húngaro László Toth tenta reconstruir sua vida nos Estados Unidos após a guerra, separado da esposa pelas mudanças geopolíticas. Na Pensilvânia, seu talento é notado por um influente industrial, mas oportunidades e ambições vêm com um preço. O drama disputa 10 categorias no Oscar, inclusive Melhor Filme e Melhor Ator para Adrien Brody. Sessões e ingresso CLUBE UOL Divulgação Cinema com taxa zero Aproveite o fim de semana para assistir os filmes em cartaz no cinema, indicados ao Oscar, como "Anora", "Ainda estou aqui", "Emilia Pérez" e "Conclave", com benefício exclusivo de isenção de taxa em até dois ingressos por mês, comprando no site da Ingresso.com. Benefício válido apenas para assinante UOL, aproveite. Clube UOL Espetáculo "Pé na Estrada" A dica de hoje é para você aproveitar o fim de semana no Teatro UOL com desconto exclusivo de 50% no ingresso, para assistir ao espetáculo "Pé na Estrada". Com direção de Zaqueu Machado e autoria de Paula Autran, a trama se contextualiza entre a espera e a busca, sendo atos que simbolizam modos diferentes de estar no mundo e fazendo a reflexão no que consiste, efetivamente, o "viver". Clube UOL Compartilhar essa edição