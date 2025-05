Divulgação ESPECIAL O melhor da Virada Cultural: 8 atrações imperdíveis Glau Gasparetto A partir das 18h deste sábado (24), os paulistanos terão pela frente mais uma maratona de eventos, dentro da programação ininterrupta da Virada Cultural. Na ocasião em que completa duas décadas, a Virada explora o tema '20 anos em 24 horas'. As atividades gratuitas acontecem em toda a cidade, oferecendo de shows a peças teatrais, de festas na madrugada a oficinas infantis — e a verdade é que acaba sendo difícil escolher o que conferir entre as cerca de mil apresentações previstas em grandes palcos, instituições culturais, CEUs, unidades do Sesc, bibliotecas e outros endereços culturais da cidade. Publicidade Monique Carmona, do Roteiros SP Reprodução Por isso, convidamos Monique Carmona, do Roteiros SP, para que indicasse eventos imperdíveis dentro da programação artística. As recomendações da criadora de conteúdo digital podem ser conferidas abaixo. Já a programação completa e informações essenciais do superevento estão disponíveis no site da Virada Cultural. Frazer Harrison/Getty Images Festas no centro "Neste ano teremos 6 festas de rua espalhadas pelo centro, e vai rolar aquele movimento lindo de andar pelo centro", comenta Monique. Ela destaca dois eventos: Mamba Negra, "coletivo que revolucionou a cena eletrônica em São Paulo com festas que misturam arte, política e techno", e osgemeos, em que "os renomados artistas visuais fazem uma performance inédita, misturando arte urbana e música". Vai lá:

Mamba Negra: sábado, 18h, na Pista República (Av. Ipiranga, 250, República)

osgemeos: sábado, 22h, na Pista Antônio Prado (Praça Antônio Prado, Centro Histórico) Leia mais Divulgação No Vale do Anhangabaú "A estrutura montada no cartão-postal do Centro Histórico é de tirar o fôlego, com a vista dos prédios icônicos compondo o cenário". Monique sugere: Orquestra Heliópolis + Simoninha + Luciana Mello — "Um encontro entre o clássico e o popular que promete emocionar"; Olodum — "Um dos maiores símbolos da cultura afro-brasileira"; e João Gomes — "O fenômeno do piseiro comanda o palco com seus hits dançantes". Vai lá:

Orquestra Heliópolis + Simoninha + Luciana Mello, sábado, às 17h

Olodum, domingo, às 9h

João Gomes, domingo, às 18h Leia mais Divulgação Risadas no Copan "Serão 24 horas dedicadas à comédia, com apresentações de stand-up, improviso e outras formas de humor — uma verdadeira maratona para quem adora dar boas gargalhadas", adianta a creator. De hora em hora, sobem ao palco montado ao lado do Edifício Copan nomes como Afonso Padilha, Bruna Louise, Lea Maria e Thiago Ventura, com shows a partir das 18h de sábado. Vai lá:

Av. Ipiranga, 200 Leia mais Divulgação Balé gratuito "O incrível Theatro Municipal abre suas portas para o público assistir ao Balé da Cidade de São Paulo. É uma oportunidade de ver de perto esse espetáculo, de graça, num dos teatros mais lindos do Brasil". O corpo de dança vai apresentar 'Tão Carne Quanto Pedra' e 'Pedra Abissal'. A apresentação é no domingo, 17h, com distribuição dos ingressos gratuitos duas horas antes, na bilheteria do teatro. Vai lá: Praça Ramos de Azevedo, s/n Leia mais Publicidade Divulgação Música clássica O Mosteiro de São Bento abre as portas para duas apresentações incríveis. "Um dos cenários mais imponentes da cidade recebe a Orquestra Sinfônica Brasileira e a Orquestra Bachiana com João Carlos Martins. Será uma noite mágica, com acústica impecável e um repertório que eleva a alma". A primeira apresentação acontece às 20h e a segunda, com o maestro, à meia-noite. Vai lá: Largo São Bento, s/n, Centro Histórico de São Paulo. Leia mais Rodrigo Paiva/UOL A Virada Cultural também tem shows audiovisuais. "A fachada da Igreja da Consolação será transformada por uma projeção mapeada da Visualfarm, coletivo conhecido por experiências visuais impactantes. A performance imersiva mistura arte digital e arquitetura histórica". Ali também estão programadas apresentações do Coro Lírico do Theatro Municipal (sábado, 19h30) e Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo (domingo, 16h). Vai lá: R. da Consolação, 585. Consolação. Leia mais Choro Panorama Divulgação Chorinho sem fim "Para fechar com chave de ouro (ou de cavaquinho), o Pateo do Collegio será palco de 24 horas de chorinho. Será uma verdadeira celebração da música instrumental brasileira no local onde São Paulo começa sua história", pontua a digital creator. A programação será aberta sábado, às 18h, por Panorama do Choro, que convida Zé Barbeiro, Stanley Carvalho, Alessandro Penezzi e Fábio Peron. Vai lá: Praça Pateo do Collegio, Centro Histórico. Leia mais CONTEÚDO DE MARCA Amsterdã: próximo destino - um guia para sair do óbvio Amsterdã é um dos destinos mais visitados da Europa — e isso não é à toa. A charmosa capital dos Países Baixos tem encantos de sobra: dos passeios de barco nos canais aos icônicos moinhos de vento, sem esquecer dos coloridos campos de tulipas, claro. Clique no botão abaixo e confira nosso guia completo para sair do básico e vivenciar a cidade como um local — ou melhor, como um mokummer, como eles dizem por lá. Leia mais AO AR LIVRE Divulgação Encontro entre povos Amanhã (24) e domingo rola a 1ª edição do 'Festival Mil e Um Sabores' no Largo da Batata, explorando a cultura do Oriente Médio. Com entrada gratuita, o evento une a culinária, o artesanato e as tradições de países como Líbano e Marrocos. A parte artística inclui show com a banda Shabab, tocando ritmos libaneses, além de danças como a egípcia Tanoura. A partir das 11h. Vai lá: Av. Brig. Faria Lima, s/n, Pinheiros. Mais informações Divulgação Vinho e música O Brooklin recebe sábado (24) e domingo mais uma edição do Wine & Jazz Sessions. O festival reúne vinícolas, restaurantes e produtores artesanais na parte enogastronômica e, no palco, muito jazz, blues e soul. Entre as atrações estão Fat Family, Dom Paulinho Lima, Ray Charles Celebration e Big Time Orchestra. Entrada liberada, sempre a partir das 11h. Vai lá: Praça General Gentil Falcão, próxima à estação Berrini. Mais informações Publicidade AO AR LIVRE Divulgação Lixo vira arte Até domingo (25), o Parque Villa-Lobos é sede da Bienal do Lixo, evento que envolve arte, educação e sustentabilidade. Além de filmes, painéis e até uma casa de plástico reciclado, a exposição com várias peças a céu aberto apresenta trabalhos de dez artistas que transformaram lixo em obras de arte. É gratuito, mas precisa retirar ingresso online previamente. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Poemas prescritos 'Consultas poéticas' é o nome do projeto que ocupa pela primeira vez o jardim da Casa das Rosas neste domingo, dentro da Virada Cultural. Das 12h às 14h30, o público é convidado a se sentar, individualmente, à frente de membros do elenco para receber uma 'prescrição' de poemas escolhidos conforme emoções e necessidades momentâneas relatadas. Gratuito, sem necessidade de inscrição. Vai lá: Av. Paulista, 37, Bela Vista. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Rock desde cedo Domingo (25) pela manhã, tem show de rock para crianças, comandado pelo trio Queen Live Kids. O repertório inclui as grandes músicas do lendário grupo comandado por Freddie Mercury, agradando tanto à turma pequena quanto aos pais. A partir das 10h, no palco Butantã da Virada Cultural. Vai lá: Av. Pirajussara, 4122, Instituto de Previdência. Mais informações Divulgação Pakaraka no parque No domingo (25), o público mirim tem encontro com a Turma da Pakaraka no Parque Villa-Lobos, dentro da programação do Família no Parque, a partir das 15h. Também são esperados os influenciadores Rapha e Mandy e a personagem Mika, do Diário da Mika, para apresentações gratuitas. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações CINEMA Divulgação Lilo & Stitch Uma garotinha havaiana solitária adota um estranho "animal de estimação" que, na verdade, é um experimento alienígena fugitivo. Juntos, embarcam numa jornada para reconstruir laços afetivos e descobrir o verdadeiro sentido de família. A história de Lilo & Stitch, clássico da Disney de 2002, agora é recontada em versão live action e já é sucesso entre a turma mirim e os saudosos fãs 30+. Sessões e ingresso Divulgação Missão: Impossível - O Acerto Final Tom Cruise encarna, pela oitava vez, o agente Ethan Hunt, protagonista da série de thrillers repletos de adrenalina. Desta vez, ele tenta impedir que uma poderosa Inteligência Artificial assuma o controle do sistema global. Ao lado de novos aliados, ele enfrenta figuras influentes e revive fantasmas do passado numa corrida contra o tempo. Não espere nada menos que muita ação e tensão Sessões e ingresso Compartilhar essa edição