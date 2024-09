Revelando SP, no Parque da Água Branca cultura.sp.gov.br Musicais, Revelando SP, cinema de graça para crianças e pedalada noturna Setembro tem boas estreias de espetáculos e exposições rolando em São Paulo e também algumas mostras importantes se despedindo. O Nossa faz um apanhado do que entra e sai de cartaz - é aquela chance de fazer um programa que você deixou para a última hora. Tem tesouros peruanos no CCBB, mostra de arquitetura na avenida Paulista e novos musicais. O fim de semana tem ainda o festival de tradições paulistas Revelando SP no Parque da Água Branca, com barracas de comida e atrações musicais - no sábado, rola show de Jackson Antunes com violeiros. Para quem topa um bate e volta pertinho, em Franco da Rocha acontece o Soy Loco Por Ti Juquery, festival com shows e atividades infantis. Nesta sexta, tem roda de samba a céu aberto e gratuita na Praça das Artes e esses são os últimos dias da Bienal do Livro, com Ailton Krenak, Milton Hatoum, Thalita Rebouças, Bruna Vieira e o chef João Diamante na programação Publicidade Divulgação 'Hairspray' Inspirado no filme homônimo de 1988, o musical que foi hit na Broadway ganha montagem original brasileira. Ambientada nos EUA dos anos 1960, a história fala de padrões de beleza e preconceito, com Vânia Canto e Tiago Abravanel - que também assina a direção - no elenco. De R$ 20 a R$ 350. Vai lá: Teatro Renault - Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista. Leia mais Divulgação 'Concerto para 2' Comédia musical com Claudia Raia, como atriz e produtora, e Jarbas Homem de Mello, como ator e diretor, interpretando vários papéis para narrar uma trama de amor entre encontros e desencontros de um escritor e de uma atriz. É a segunda temporada da montagem. De R$ 21 a R$ 110. Vai lá: Teatro Sabesp Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569, Bela Vista. Leia mais Museo del Oro del Peru Armas del Mundo 'Tesouros Ancestrais do Peru' Recém-aberta no CCBB, a exposição reúne mais de 162 peças de antigas civilizações andinas, datadas de entre 900 a.C e 1600 d.C. São peças têxteis e de cerâmica, cobre, ouro e prata. O conjunto raro de objetos é reconhecido como patrimônio no Peru e pertence à Fundação Mujica Gallo. Gratuito. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Leia mais Divulgação Extensão MIRADA O festival de teatro ibero-americano segue até domingo em Santos, mas também tem sua versão estendida na capital. Neste fim de semana, a cia portuguesa Teatro Experimental do Porto e a chilena Teatro La María apresentam 'G.O.L.P', peça que reflete sobre regimes sociais e relações coloniais. De R$ 21 a R$ 70. Vai lá: Sesc Bom Retiro - Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. Leia mais Divulgação Ocupação Artacho Jurado Difícil quem circula pela região central da cidade nunca ter reparado nos prédios grandes de pastilha rosa, com varanda, elementos ornamentais e comércios no térreo. São alguns dos exemplares projetados por Artacho Jurado, arquiteto autodidata cujo trabalho pode ser conhecido até domingo (15) no Itaú Cultural. Gratuito. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Leia mais Divulgação Cecilia Vicuña na Pinacoteca Mais uma mostra que termina neste domingo (15), 'Sonha a Água' é a chance de conhecer o trabalho da artista chilena de vanguarda, que já teve retrospectiva no Museu Guggenheim, em Nova York, por meio de pinturas, fotos, vídeos, esculturas e instalações. São cerca de 200 obras feitas desde os anos 1960. Gratuito. Vai lá: Praça da Luz, 2, Bom Retiro. Leia mais AO AR LIVRE Divulgação Revelando SP O festival de cultura tradicional paulista no Parque da Água Branca tem gastronomia (bolinho caipira, linguiça bragantina), artesanato, exposições, manifestações (folia de reis, congadas) e shows. Na sexta, tem Jackson Antunes, no sábado tem Ellen Oléria e Sapopemba, e no domingo, Originais do Samba. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca. Leia mais Divulgação Samba de Sexta Mensalmente, a Praça das Artes recebe comunidades de samba de São Paulo para uma roda ao ar livre e gratuita. Nesta sexta, é o grupo Inimigos do Batente, surgido no Butantã no fim dos anos 1990, que se apresenta. O evento abre às 18h30 com discotecagem de música brasileira por Fred Lima. Vai lá: Av. São João, 281, Sé. Leia mais NÃO PERCA Divulgação Museu da Língua Portuguesa de graça Até 31 de dezembro o museu não cobrará entrada nos fins de semana. Crianças até 7 anos nunca pagam e, na semana, o ingresso custa R$ 24. É a chance de visitar exposições como 'Línguas africanas que fazem o Brasil' e curtir atividades como a Feira de Trocas, aos sábados, e o Domingo no Museu, com brincadeiras. Vai lá: Estação da Luz - Pça da Luz, s/n. Leia mais Guilherme Sai / Divulgação Pedalada Noturna Para quem gosta de andar de bike, ainda dá tempo de se inscrever no passeio ciclístico que vai rolar no sábado das 21h às 0h30, partindo do Sesc Pinheiros e retornando à unidade, passando por pontos da região central de São Paulo. O percurso tem ritmo médio e cerca de 10 km, com paradas. De R$ 15 a R$ 30, a partir de 16 anos. Vai lá: R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Leia mais Publicidade COM CRIANÇAS Divulgação Cinema no Sesc Santana No sábado à tarde rola sessão gratuita do filme brasileiro 'Alice dos Anjos' (2021), livremente inspirado em 'Alice no País das Maravilhas', contando a história de uma menina no sertão nordestino que, após correr atrás de um bode no quintal da avó, é transportada a um lugar mágico onde faz amigos. Vai lá: Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Leia mais Divulgação Bienal do Livro Este é o último fim de semana do evento, que tem espaço exclusivo voltado para crianças. Nele, no sábado, tem pocket show do Planeta Oca, conversa com Ailton Krenak, e no domingo, crianças entrevistam a escritora Ana Maria Machado e tem jogo educativo sobre fake news. R$ 35. Vai lá: Distrito Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1209, portão 38, Santana. Leia mais Divulgação BATE E VOLTA Festival em Franco da Rocha Acontece neste fim de semana o festival que dá novo uso ao antigo hospital psiquiátrico, dialogando de forma crítica com a história do local e com o tema da saúde mental. Nesta 6ª edição do Soy Loco Por Ti Juquery são mais de 40 atrações gratuitas, entre shows, slam, cinema, peças, exposições, feira de gastronomia e artesanato. No domingo, a Orquestra Mundana Refugi se apresenta com Luizinho Gonzaga, músico que trabalhou no Juquery nos anos 1980. O evento é uma oportunidade de conhecer o MAOC, museu que abriga o acervo criado a partir das aulas de arte para pacientes ocorridas ali entre as décadas de 1920 e 1970. Também dá para aproveitar o enorme espaço ao ar livre e fazer um piquenique no parque. Vai lá: Complexo Hospitalar Juquery - Av. dos Coqueiros, s/n, Franco da Rocha (linha 7- Rubi da CPTM). 